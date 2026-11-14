«سبايس إكس» تنجح للمرة الأولى في التقاط مركبتها «ستارشيب» عند منصة الإطلاق

نجحت شركة «سبايس إكس» التابعة لإيلون ماسك السبت، في استعادة مركبة فضائية عند منصة إطلاقها للمرة الأولى، بعدما عادت مركبتها «ستارشيب» بسلام إثر يوم أمضته في المدار.

وظهرت المركبة من بين الغيوم بعد رحلة هبوط عبرت خلالها القارة، وانزلقت بسلاسة بين ذراعين آليتين فوق منصة الإطلاق رقم 2، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

Mechazilla catches Starship! Congratulations to the entire SpaceX team on this incredible achievement! pic.twitter.com/YJzmGUZb2B — SpaceX (@SpaceX) November 14, 2026

وهذه الرحلة التجريبية الخامسة عشرة لأكبر وأقوى منظومة صاروخية في العالم. وكان مقرّرا أن تشهد عملية مزدوجة غير مسبوقة لالتقاط كلّ من المرحلة الصاروخية المعزّزة «سوبر هيفي» ومركبة «ستارشيب»، لكن محاولة استعادة المرحلة المعزّزة أُلغيت الجمعة.

ويشكّل نجاح استعادة «ستارشيب» محطة بارزة في مساعي قطاع الفضاء المستمرة منذ عقود لتطوير منظومات صاروخية قابلة لإعادة الاستخدام بالكامل، ما قد يخفض تكاليف المهمات بدرجة كبيرة ويتيح تنفيذ عمليات إطلاق بوتيرة أعلى.

مركبة «ستارشيب» لدى عودتها من المدار بعد الرحلة التجريبية الـ15 (رويترز)

وقالت جيسي أندرسون، وهي مسؤولة في برنامج «ستارشيب» قبل التقاط الصاروخ إنه «إذا نجحت المحاولة، فستثبت أن بالإمكان استعادة مركبة إطلاق مدارية بالكامل عند منصة إطلاقها».

وأكملت المركبة، التي تحمل المنظومة الصاروخية اسمها، 14 دورة حول الأرض وأطلقت خلال رحلتها التي استغرقت 22 ساعة 26 قمرا اصطناعيا ضمن شبكة «ستارلينك» التابعة لماسك لتوفير الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية.

وتنطوي عملية التقاط «ستارشيب» على تعقيد بالغ، إذ هبطت المركبة من ارتفاع أعلى بكثير وبسرعة تفوق بكثير سرعة هبوط المرحلة المعزّزة التي نجحت «سبايس إكس» في استعادتها ثلاث مرات سابقاً.

وعلى غرار «سوبر هيفي»، نفذت «ستارشيب» هبوطا موجّهاً لتستقرّ عمودياً بين ذراعين آليتين فوق منصة الإطلاق.

لحظة التقاط مركبة «ستارشيب» عند منصة الإطلاق لدى عودتها من المدار بعد الرحلة التجريبية الـ15 (أ.ب)

وصُمّمت بعض نسخ «ستارشيب» لوضع أقمار اصطناعية للإنترنت ومراكز بيانات في المدار، فيما ستُخصّص نسخ أخرى لنقل البشر إلى القمر والمريخ.

وتعوّل وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) على «ستارشيب» لتكون مركبة هبوط على سطح القمر ضمن برنامج «أرتيميس».

وهنّأ مدير الوكالة جاريد آيساكمان «سبايس إكس» الجمعة على «إطلاق مذهل آخر»، من دون الإشارة إلى الإخفاق في استعادة المرحلة المعزّزة، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأحدث ماسك، أغنى شخص في العالم، تحوّلاً في قطاع الفضاء بصواريخ «فالكون» القابلة لإعادة الاستخدام جزئياً، والتي تُستخدم بانتظام لإطلاق أقمار اصطناعية ونقل روّاد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية.

لكن مشروع «ستارشيب» شهد تأخيرات فيما تواجه الشركة تحدّيات هندسية جديدة، من بينها نقل الوقود إلى المركبة وهي في المدار، وهي عملية لم تجد لها الشركة حلّا بعد وتُعدّ ضرورية لأي رحلة إلى القمر أو المريخ.

ولا تزال المرحلة المعزّزة «سوبر هيفي» بحاجة إلى مزيد من الضبط. فقد طرأ خلل تقني أثناء هبوطها الجمعة، ما اضطرّ الشركة إلى تحويل مسارها نحو خليج المكسيك قبالة موقع الإطلاق. ودمّرت المرحلة المعزّزة نفسها تلقائيا في كرة من اللهب قبل ارتطامها بالمياه.

انفجار المرحلة المعززة لصاروخ «ستارشيب» العملاق بعد إلغاء محاولة التقاطها خلال رحلة تجريبية الجمعة (أ.ب)

وتستثمر «سبايس إكس» بكثافة في توسيع قدراتها على الإنتاج والإطلاق، بعدما جمعت نحو 85,7 مليار دولار لدى طرح أسهمها في البورصة في يونيو (حزيران).

وخلال جولة في مصنع الشركة البالغة مساحته 93 ألف متر مربّع في «ستاربيس» الجمعة، قال مسؤولون في «سبايس إكس» للصحافيين إن الشركة باتت قادرة على إنتاج مركبة فضائية كل أسبوعين ومرحلة صاروخية معزّزة كل أربعة أسابيع.