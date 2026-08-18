«درب التبانة» ابتلعت مجرة قبل 11.8 مليار سنة

خلص بحث جديد ركَّز على توثيق حدث بارز في مرحلة مبكرة من تاريخ «درب التبانة»، إلى أنّ المجرة الكبيرة ذات الشكل الحلزوني، التي تضم مئات المليارات من النجوم، بما فيها الشمس، قطعت مساراً طويلاً ومعقداً لتصل إلى أبعادها الحالية.
وذكرت وكالة «رويترز» أنّ علماء يرصدون عناقيد نجمية متجمّعة قرب مركز «درب التبانة» اكتشفوا أدلة على أنّ المجرة ابتلعت مجرة أصغر قبل نحو 11.8 مليار سنة، عندما كان عمر الكون أقل من 15 في المائة من عمره الحالي. ويمثّل هذا الحدث أقدم اندماج مجرّي معروف لـ«درب التبانة»، ويُظهر كيف نمت ليس فقط بتكوين نجومها الخاصة، بل أيضاً بالاندماج مع مجرات أصغر وقعت في نطاق جاذبيتها.
وتُصنف المجرة الأصغر على أنها مجرة قزمة، وهو ما يميّزها عن مجرات أكبر مثل «درب التبانة». وخلصت تقديرات الباحثين إلى أنها كانت تضم، وقت الاندماج، نجوماً تعادل كتلتها 500 مليون مرة كتلة الشمس، أي نحو ربع حجم «درب التبانة» آنذاك.
واستخدم الباحثون تلسكوبَي هابل وغايا الموجودين في المدار لدراسة عناقيد نجمية، يضمّ كل منها مئات الآلاف من النجوم، وتقع في منطقة تمتدّ عبر أعمق 20 ألف سنة ضوئية من «درب التبانة»، وقاسوا أعمارها وتركيبها الكيميائي ومساراتها. والسنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء في سنة، وتبلغ 9.5 تريليون كيلومتر.
وقال الباحثون إن هذه النجوم أصبحت جزءاً من «درب التبانة» بعد اندماج مجرّي حدث بعد نحو ملياري سنة من نشأة الكون. وأُطلق على المجرة القزمة التي نشأت فيها اسم «لو إنرجي كراكن هيراكلس»، أو «إل كيه إتش»، تقديراً لـ3 دراسات سابقة بحثت احتمال حدوث مثل هذا الاندماج الأولي.
وقال عالم الفيزياء الفلكية دافيدي ماساري، من المعهد الوطني للفيزياء الفلكية في بولونيا بإيطاليا، الذي قاد الدراسة المنشورة في دورية «نيتشر أسترونومي»: «النتيجة الرئيسية لبحثنا هي الاكتشاف القاطع لأول حدث اندماج شهدته مجرتنا في مهدها».
وتابع أنّ مسألة ما إذا كان النمو المبكر لـ«درب التبانة» مدفوعاً بتكوّن النجوم فيها أم باندماج مجرّي كانت محل نقاش. وتشير الدراسة الجديدة إلى أن الاندماج أمدَّ «درب التبانة»، في وقت مبكر من تاريخها، بكمية كبيرة من النجوم والغاز بين النجمي الذي يغذّي تكوّن النجوم، فضلاً عن المادة الغامضة المعروفة باسم المادة المظلمة.
وأضاف: «أودّ أن أقول إنه، من وجهة نظر النجوم، كان الاندماج هادئاً إلى حدّ ما، من دون اصطدامات بين النجوم. لكن من وجهة نظر الغاز، كان الاندماج أكثر (انفجارية)، ومن المرجح أن يكون التصادم بين غاز (إل كيه إتش) وغاز (درب التبانة) قد حفّز تكوّن عدد كبير من النجوم».
وقال ماساري إنه ربما لا يزال هناك كثير من النجوم التي تشكلت في الأصل في المجرة القزمة مدفونة في المناطق الداخلية من «درب التبانة»، وبعضها داخل عناقيد نجمية. لكنه أضاف أن تحديد النجوم الفردية صعب جداً بسبب الغبار بين النجمي الكثيف في هذه المنطقة.
ومن المعروف أنّ «درب التبانة» شاركت في اندماجين مجرّيّين ضخمين آخرين. فقد ابتلعت مجرة قزمة تُسمى «غايا-سوسيدج-إنسيلادوس» بعد نحو 1.8 مليار سنة من اندماج «إل كيه إتش». وعلى مدى نحو 6 مليارات سنة مضت، كانت تندمج مع مجرة القوس القزمة.