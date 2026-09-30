بعد 86 مباراة دولية... تيم ريم يعلن اعتزال اللعب مع المنتخب الأميركي

أعلن تيم ريم، قائد المنتخب الأميركي لكرة القدم، ​اعتزاله اللعب الدولي، أمس الثلاثاء، منهياً مسيرة حافلة امتدت 16 عاماً، خاض خلالها 86 مباراة بقميص المنتخب وتُوّج بلقبين في دوري أمم الكونكاكاف.

كان المدافع ‌المخضرم، البالغ ‌من العمر ​38 ‌عاماً، قد ⁠قاد ​المنتخب الأميركي في ⁠كأس العالم التي استضافتها بلاده، هذا العام، ليسهم في بلوغه دور الستة عشر قبل الخروج أمام بلجيكا.

وقال ريم، لاعب تشارلوت ⁠إف سي، والذي سبق له ‌الدفاع ‌عن ألوان فولهام وبولتون ​واندرارز، للصحافيين، ‌قبل المباراة الودية أمام تشيلي ‌في مسقط رأسه سانت لويس بولاية ميزوري: «انتهى المشوار بالنسبة لي. أشعر بفخر كبير لكوني جزءاً ‌من هذا المشروع على مدار 16 عاماً، لكن حان الوقت ⁠لطيّ هذه الصفحة والابتعاد عن المنتخب الوطني».

جاء إعلان الاعتزال قبل فوز المنتخب الأميركي على تشيلي 4-2، في حين يستعد المنتخب الأميركي لمواجهة المكسيك في جلينديل بأريزونا، يوم السبت المقبل، قبل أن يستضيف كندا في ​سانت ​بول بمينيسوتا في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.