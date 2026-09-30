بعد 86 مباراة دولية... تيم ريم يعلن اعتزال اللعب مع المنتخب الأميركي

أعلن تيم ريم، قائد المنتخب الأميركي لكرة القدم، اعتزاله اللعب الدولي، أمس الثلاثاء، منهياً مسيرة حافلة امتدت 16 عاماً، خاض خلالها 86 مباراة بقميص المنتخب وتُوّج بلقبين في دوري أمم الكونكاكاف.
كان المدافع المخضرم، البالغ من العمر 38 عاماً، قد قاد المنتخب الأميركي في كأس العالم التي استضافتها بلاده، هذا العام، ليسهم في بلوغه دور الستة عشر قبل الخروج أمام بلجيكا.
وقال ريم، لاعب تشارلوت إف سي، والذي سبق له الدفاع عن ألوان فولهام وبولتون واندرارز، للصحافيين، قبل المباراة الودية أمام تشيلي في مسقط رأسه سانت لويس بولاية ميزوري: «انتهى المشوار بالنسبة لي. أشعر بفخر كبير لكوني جزءاً من هذا المشروع على مدار 16 عاماً، لكن حان الوقت لطيّ هذه الصفحة والابتعاد عن المنتخب الوطني».
جاء إعلان الاعتزال قبل فوز المنتخب الأميركي على تشيلي 4-2، في حين يستعد المنتخب الأميركي لمواجهة المكسيك في جلينديل بأريزونا، يوم السبت المقبل، قبل أن يستضيف كندا في سانت بول بمينيسوتا في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.