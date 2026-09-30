مقتل مالك نادي بوتيف بلوفديف البلغاري بالرصاص

أفادت إذاعة «بي إن آر» ووسائل إعلام محلية أخرى بأن رجل الأعمال البلغاري البارز إيليان فيليبوف، المساهم الأكبر في نادي بوتيف بلوفديف، قُتل بالرصاص في مدينة بلوفديف، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.
وذكرت التقارير أن فيليبوف، مالك شركة «بي آي إم كيه»، إحدى كبرى شركات النقل والخدمات اللوجستية في بلغاريا، قُتل، نحو الساعة الواحدة صباحاً بالتوقيت المحلي، داخل أحد العقارات التي يملكها في المدينة.
وباشرت السلطات البلغارية تحقيقاتها، على الفور، في حين أعلنت الشرطة إغلاق المنافذ الرئيسية المؤدية إلى بلوفديف والخارجة منها.
وقالت فانيا خريستيفا، المدعية العامة في بلوفديف، خلال مؤتمر صحافي: «نلاحق جميع الخيوط والفرضيات المحتملة، ونعمل على استبعاد أي احتمال أو تأكيده في أسرع وقت ممكن».