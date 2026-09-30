كوريا الجنوبية تقلب تأخرها أمام الصين وتتأهل إلى نهائي الألعاب الآسيوية بهدف باي

سجل باي جون - هو هدفاً متأخراً منح كوريا الجنوبية فوزاً ثميناً 2 - 1 على الصين، اليوم الأربعاء، ليقود حامل اللقب إلى نهائي منافسات كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الآسيوية للمرة الرابعة توالياً، في إنجاز قياسي.
وبات المنتخب الكوري الجنوبي على بُعد خطوة واحدة من إحراز الميدالية الذهبية الرابعة على التوالي، وهو إنجاز غير مسبوق، إذ ينتظر في النهائي المقرر يوم السبت على ملعب تويوتا الفائز من مواجهة اليابان وأوزبكستان في مباراة قبل النهائي الأخرى. وتحمل الميدالية الذهبية أهمية مضاعفة للاعبي كوريا الجنوبية، إذ تتيح لهم الإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية المقررة على الرجال في البلاد. وحسم باي بطاقة العبور إلى النهائي عندما استقبل كرة طويلة عند القائم البعيد قبل أن يطلق تسديدة مباشرة إلى الشباك في الدقيقة 82 على ملعب ناجاي في أوساكا.
وكان لي يونغ - جون قد أعاد المباراة إلى نقطة البداية في الدقيقة 33 بضربة رأس إثر ركلة ركنية، ليلغي تقدم الصين المبكر بهدف سجله المهاجم وانغ يودونغ. وتبددت آمال الصين في إحراز الذهب، إذ ودعت قبل النهائي في أول ظهور لها بهذا الدور منذ 28 عاماً، بعد أشهر من خسارتها نهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً.
وأهدر المدافع بينغ شياو فرصة ذهبية لمنح الصين التقدم مجدداً في الدقيقة 62، عندما سقطت أمامه كرة ناتجة عن إبعاد خاطئ بالرأس داخل منطقة الجزاء وأمام المرمى مباشرة، لكنه سددها منخفضة إلى جوار القائم الأيسر. وكادت كوريا الجنوبية أن تدفع الثمن في الدقيقة 79، حين حول لي كرة عرضية برأسه نحو مرماه أثناء اندفاعه للتشتيت، لكن الكرة مرت بمحاذاة القائم. وبعد دقائق قليلة، منح باي منتخب بلاده متنفساً كبيراً، بعدما انقض على عرضية إيوم جي - سونغ وسددها بقوة في الشباك مسجلاً هدف الفوز.