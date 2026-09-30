أندية كرة القدم البرازيلية تواجه ضربة قوية في مجال الرعاية بسبب حظر شركات المراهنات

تُعاني أندية كرة القدم البرازيلية الكبرى من أزمة حادة، بعد حظر شركات المراهنات الرياضية التي تعتبر أكبر رعاتها، ما أدى إلى تعليق صفقات بملايين الدولارات. وبفضل الدعم المالي الكبير من رعاتها في مجال المراهنات، هيمنت الأندية البرازيلية في السنوات الأخيرة على منافسيها في أميركا الجنوبية، وفازت بآخر 7 ألقاب في كأس «كوبا ليبرتادوريس» المعادلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ووقَّع الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي يخوض الأحد منافسة انتخابية شرسة ضد السيناتور اليميني فلافيو بولسونارو، الجمعة، قراراً مؤقتاً بحظر شركات المراهنات عبر الإنترنت، واصفاً هذا القطاع بـ«السرطان».

النقاط التي ستكون على المحك

14 نادياً من أصل 20 في الدوري البرازيلي الممتاز (برازيليراو) ترعاها شركة مراهنات كراعٍ رئيس.

وشكَّلت هذه الأموال 34 في المائة من الإيرادات التجارية للأندية في عام 2025، أو نحو 200 مليون دولار، وفقاً لشركة الاستثمار «غالاباغوس كابيتال».

يمتلك نادي فلامنغو، حامل لقب كأس «ليبرتادوريس» والدوري البرازيلي، أكبر صفقة رعاية سنوية في تاريخ كرة القدم في أميركا الجنوبية مع شركة «بيتانو»، بقيمة 46 مليون دولار. ويُعادل هذا المبلغ ما دفعه النادي هذا العام، لضم لاعب الوسط لوكاس باكيتا، ما يضع معياراً جديداً في أسواق أميركا الجنوبية.

وتساءل لويس إدواردو بابتيستا رئيس نادي فلامنغو، في «بودكاست» عقب قرار الحظر: «كيف سأدفع ثمن باكيتا؟». وأضاف: «هذا الإجراء يُعرِّض الإيرادات المستقبلية والعقود التي وقَّعناها والمدفوعات التي يتعيَّن علينا سدادها للخطر».

ماذا سيحدث الآن؟

أمرت مبادرة لولا بإزالة إعلانات المراهنات بعد الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وأفاد مصدر في وزارة الرياضة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بأن اجتماعاً بين الحكومة والأندية كان مقرراً هذا الأسبوع قد تم تأجيله إلى ما بعد الجولة الأولى من الانتخابات الأحد.

وأمام مجلس الشيوخ 120 يوماً ليقرر ما إذا كان سيحول الإجراء المؤقت إلى قانون.

وطالبت الجمعيات الرئيسة في صناعة المراهنات، الاثنين، المحكمة العليا بتعليق الإجراء، بدعوى أنه غير دستوري.

وشدد لولا على موقفه قائلاً: «إما أن أضع حداً للمراهنات، وإما ستضع المراهنات حداً للبرازيل». ويزعم الرئيس أن شركات المراهنات لا تمثل سوى 7 في المائة من إيرادات الأندية.

ما المخاطر التي تواجه الأندية؟

يحذِّر الخبراء من أن الأندية تواجه احتمال انخفاض قيمة أصولها التجارية، فضلاً عن احتمال اتخاذ إجراءات قانونية ضدها. وقالت فابيانا بينتيس، من معهد «سو دو إسبورتي» المتخصص في صناعة الرياضة: «إن الشركة المثقلة بالديون، والتي تفتقر إلى الاستقرار القانوني ولا تستطيع الوفاء بالتزاماتها، تعاني من انخفاض في قيمتها». وأضاف بيدرو لورينكو، مالك نادي كروزيرو، أن الخسارة «فادحة للغاية». وتابع: «نحن ندرس الوضع ونراجع الحسابات. ليس من السهل تحديد حجم الخسارة اليوم».

ومع ذلك، سيتلقى نادي بيلو هوريزونتي دعماً مالياً من حكومة ولاية ميناس غيرايس، التي أعلنت عن تقديم المساعدة للأندية المحلية التي فقدت رعاتها.

وقال ماتيوس مونتينيغرو رئيس فلومينينسي، إنه لن يكون من السهل على الأندية استبدال هؤلاء الرعاة. وصرَّح لشبكة «سي إن إن» البرازيلية: «من الواضح أن هذا يقلل من قيمة الأصل؛ لأن أي شركة مهتمة برعاية نادٍ لكرة القدم سيكون لديها جميع الأندية المتاحة تقريباً في الوقت نفسه».

وقال فلامنغو في بيان، إن عائدات المراهنات عبر الإنترنت «دفعت كرة القدم البرازيلية إلى حد الهيمنة» على مسابقات أميركا الجنوبية.

وظهرت رعاية المراهنات للأندية البرازيلية في عام 2019، لتملأ الفراغ الذي تركه مصرف «كايشا إكونوميكا الفيدرالي» المملوك للدولة.

وتُرجمت هذه الرعاية مذَّاك ببلوغ 12 نادياً برازيلياً من أصل 14 نهائيات مسابقة كأس «ليبرتادوريس». وحسب موقع «ترانسفيرماركت» المتخصص، فإن 9 من أصل 10 أندية بين الأكثر قيمة في المنطقة تلعب في الدوري البرازيلي.