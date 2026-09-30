عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
13:48 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

أنشيلوتي متمسك بفينيسيوس: حتى بعيداً عن أفضل مستوياته يصنع الفارق

كارلو أنشيلوتي (أ.ف.ب)
كارلو أنشيلوتي (أ.ف.ب)
TT
TT

أنشيلوتي متمسك بفينيسيوس: حتى بعيداً عن أفضل مستوياته يصنع الفارق

كارلو أنشيلوتي (أ.ف.ب)
كارلو أنشيلوتي (أ.ف.ب)

قال كارلو أنشيلوتي، مدرب منتخب البرازيل، أمس الثلاثاء، إن فينيسيوس جونيور لا يزال ​قادراً على حسم المباريات وصناعة الفارق، حتى في الفترات التي لا يقدم فيها أفضل مستوياته، مؤكداً أن مهاجم ريال مدريد سيستعيد بريقه تدريجياً مع تقدم الموسم.

ولم يسجل فينيسيوس سوى هدف واحد في 8 ‌مباريات خاضها ‌مع ريال مدريد في ​مختلف ‌المسابقات، ⁠هذا ​الموسم، بينما ⁠يحتل الفريق المركز الرابع في «الدوري الإسباني» برصيد 15 نقطة.

ورغم ذلك، أظهر اللاعب، البالغ من العمر 26 عاماً، جانباً من إمكاناته، خلال فوز البرازيل 4-2 على أستراليا ودياً ⁠في برزبين، أمس الثلاثاء، إذ أسهم ‌في الهدف ‌الثالث قبل أن يختتم ​أهداف منتخب بلاده بتسجيل ‌الهدف الرابع من ركلة جزاء.

وقال ‌أنشيلوتي، الذي سبق أن أشرف على تدريب فينيسيوس في ريال مدريد: «أعرف فيني جيداً. بالنسبة لي، هو لاعب محوري في المنتخب البرازيلي، ‌وسيبقى كذلك في المستقبل، كما كان لاعباً مهماً في ⁠مسيرتي التدريبية».

وأضاف: «هل ⁠يمر بأفضل فتراته حالياً؟ لا، لكننا ما زلنا في بداية الموسم. وفيني يملك هذه القدرة دائماً؛ حتى عندما لا يكون في قمة مستواه، يبقى قادراً على صناعة الفارق، كما فعل اليوم».

وتابع: «الهدف الذي غيَّر إيقاع المباراة جاء بفضله، لذلك سأتعامل معه بكثير من الصبر؛ لأنه يستحق ​ذلك».

وتتوجه البرازيل، ​بعد ذلك، إلى كولكاتا لمواجهة الهند في مباراة ودية، يوم السبت.

مواضيع
كرة القدم رياضة البرازيل

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«تصفيات كأس أمم أفريقيا»: ساحل العاج تحقق فوزا متأخراً... والكاميرون تتعادل مع الكونغو

رياضة عالمية منتخب ساحل العاج حقق فوزا متأخرا على نظيره الصومالي (الاتحاد العاجي)

«تصفيات كأس أمم أفريقيا»: ساحل العاج تحقق فوزا متأخراً... والكاميرون تتعادل مع الكونغو

حقق منتخب ساحل العاج فوزا متأخرا على نظيره الصومال بنتيجة 2 / صفر ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2027.

«الشرق الأوسط» (أبيدجان (ساحل العاج))
رياضة عالمية سلوفاكيا هزمت كازاخستان بثلاثية (رويترز)
رياضة عالمية

«دوري الأمم الأوروبية»: سلوفاكيا تكتسح كازاخستان... وأيسلندا تهزم لوكسمبورغ

تغلب منتخب سلوفاكيا على ضيفه كازاخستان 2 / 1، الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الثالثة بالمستوى الثالث لدوري الأمم الأوروبية.

«الشرق الأوسط» (كوسيتشا (سلوفينيا))
رياضة عالمية لاعبو سويسرا يحيون جماهيرهم الزائرة بعد الفوز على اسكوتلندا بغلاسغو (أ.ب)
رياضة عالمية

«دوري الأمم الأوروبية»: انتصار عريض لسويسرا... وآخر مقنع لسلوفينيا

حقق منتخب سويسرا فوزًا كبيرًا على مضيّفه اسكوتلندا 3 / صفر، الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الأولى بالمستوى الثاني لدوري الأمم الأوروبية.

«الشرق الأوسط» (غلاسغو (اسكوتلندا))
رياضة عالمية لامين يامال يحتفل بالتسجيل في مرمى كرواتيا بإشبيلية (رويترز)
رياضة عالمية

«دوري الأمم»: يامال يقود إسبانيا لاكتساح كرواتيا... وإنجلترا تستعيد توازنها في التشيك

خرجت إسبانيا منتصرة من ظهورها الأول على أرضها كبطلة لمونديال 2026، وذلك بفوزها الكبير على كرواتيا 4-1 الثلاثاء في إشبيلية.

«الشرق الأوسط» (إشبيلية (إسبانيا))
رياضة عالمية توني كروس اللاعب الذي لم يعوضه ريال مدريد (رويترز)
رياضة عالمية

ريال مدريد يبحث عن «توني كروس جديد»

بدأ نادي ريال مدريد الإسباني البحث من جديد عن تدعيمات لخط الوسط.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
الرياضة رياضة عالمية

«تصفيات كأس أمم أفريقيا»: ساحل العاج تحقق فوزا متأخراً... والكاميرون تتعادل مع الكونغو

منتخب ساحل العاج حقق فوزا متأخرا على نظيره الصومالي (الاتحاد العاجي)
منتخب ساحل العاج حقق فوزا متأخرا على نظيره الصومالي (الاتحاد العاجي)
TT
TT

«تصفيات كأس أمم أفريقيا»: ساحل العاج تحقق فوزا متأخراً... والكاميرون تتعادل مع الكونغو

منتخب ساحل العاج حقق فوزا متأخرا على نظيره الصومالي (الاتحاد العاجي)
منتخب ساحل العاج حقق فوزا متأخرا على نظيره الصومالي (الاتحاد العاجي)

حقق منتخب ساحل العاج فوزا متأخرا على نظيره الصومال بنتيجة 2 / صفر ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2027.

وانتظر المنتخب العاجي حتى الدقائق الأخيرة ليحسم انتصاره الصعب، الذي جاء عن طريق هدفي يان جبوهو لاعب كوفنتري سيتي الإنجليزي في الدقيقة 89، وبازومانا توريه لاعب نيوكاسل يونايتد في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وواصل منتخب ساحل العاج بقيادة المدرب الفرنسي العائد لتدريبه قبل أسابيع، هيرفي رينارد، انطلاقته الجيدة في مشوار التصفيات ليصل للنقطة السادسة في صدارة المجموعة الثالثة، بفارق الأهداف عن منتخب غامبيا الوصيف، الذي حقق فوزا مفاجئا في وقت سابق الثلاثاء على غانا خارج ملعبه بنتيجة 4 / 2.

أما منتخب الصومال فيحتل المركز الثالث بلا نقاط، بفارق الأهداف عن غانا المتذيل.

منتخب الكاميرون نجا من الهزيمة في برازفيل (الاتحاد الكاميروني)

وفي العاصمة برازفيل، حسم التعادل مباراة منتخب الكاميرون مع مضيّفه الكونغو بنتيجة 1 / 1 ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2027.

سجل جيلتاني بانتسيلي هدف الكونغو في الدقيقة 24، ثم أحرز منتخب الكاميرون هدف التعادل في الدقيقة 53، بواسطة هدف ذاتي سجله ملفين زينغا حارس الكونغو في مرماه بطريق الخطأ.

ومنحت نقطة التعادل منتخب الكاميرون فرصة الانفراد بصدارة المجموعة السابعة، وله 4 نقاط حاليا، بفارق نقطة عن كل من ناميبيا وجزر القمر، اللذين تقابلا في وقت سابق من الثلاثاء وفاز الأخير 1 / صفر.

أما منتخب الكونغو فقد حصد أول نقطة في مشوار التصفيات يتذيل بها ترتيب المجموعة.

مواضيع
الرياضة كرة القدم كأس الأمم الأفريقية ساحل العاج
الرياضة رياضة عالمية

«دوري الأمم الأوروبية»: سلوفاكيا تكتسح كازاخستان... وأيسلندا تهزم لوكسمبورغ

سلوفاكيا هزمت كازاخستان بثلاثية (رويترز)
سلوفاكيا هزمت كازاخستان بثلاثية (رويترز)
TT
TT

«دوري الأمم الأوروبية»: سلوفاكيا تكتسح كازاخستان... وأيسلندا تهزم لوكسمبورغ

سلوفاكيا هزمت كازاخستان بثلاثية (رويترز)
سلوفاكيا هزمت كازاخستان بثلاثية (رويترز)

تغلب منتخب سلوفاكيا على ضيفه كازاخستان 2 / 1، الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الثالثة بالمستوى الثالث لدوري الأمم الأوروبية، بالمباراة التي احتضنها ملعب مدينة كوسيتشا السلوفينية.

وتقدم المنتخب السلوفاكي بهدف في الدقيقة 26 عن طريق ليو ساوير، وادرك رمضان كريموف التعادل لكازاخستان في الدقيقة 35، بعد تمريرة من جاسان أمير.

وحسم دافيد هانشكو الفوز لسلوفاكيا في الدقيقة 82، بضربة رأس إثر ركلة ركنية نفذها أوندري دودا.

ورفع المنتخب السلوفاكي رصيده بهذا الفوز إلى ست نقاط في الصدارة وتوقف رصيد كازاخستان عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

أيسلندا عادت من لوكسمبورغ بفوز ثمين (رويترز)

وفي استاد «لوكسمبورغ»، فاز منتخب أيسلندا على مضيّفه منتخب لوكسمبورغ 3 /صفر الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة بالمستوى الثالث لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وافتتح أندري غوديونسن التسجيل في الدقيقة 13 بعد تمريرة حاسمة من أوري أوسكارسون، قبل أن يضيف أوسكارسون الهدف الثاني في الدقيقة 39 بتمريرة من غوديونسن ثم أكمل فيكتور بالسون الثلاثية في الدقيقة 73.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها تعادل منتخب بلغاريا سلبيا مع ضيفه منتخب إستونيا.

ويتصدر منتخب أيسلندا ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط مقابل ثلاث نقاط للوكسمبورغ في المركز الثاني ثم إستونيا في المركز الثالث بنقطتين وبلغاريا في المركز الرابع بنقطة واحدة.

مواضيع
الرياضة كرة القدم كرة القدم الأوربية سلوفينيا
الرياضة رياضة عالمية

«دوري الأمم الأوروبية»: انتصار عريض لسويسرا... وآخر مقنع لسلوفينيا

لاعبو سويسرا يحيون جماهيرهم الزائرة بعد الفوز على اسكوتلندا بغلاسغو (أ.ب)
لاعبو سويسرا يحيون جماهيرهم الزائرة بعد الفوز على اسكوتلندا بغلاسغو (أ.ب)
TT
TT

«دوري الأمم الأوروبية»: انتصار عريض لسويسرا... وآخر مقنع لسلوفينيا

لاعبو سويسرا يحيون جماهيرهم الزائرة بعد الفوز على اسكوتلندا بغلاسغو (أ.ب)
لاعبو سويسرا يحيون جماهيرهم الزائرة بعد الفوز على اسكوتلندا بغلاسغو (أ.ب)

حقق منتخب سويسرا فوزًا كبيرًا على مضيّفه اسكوتلندا 3 / صفر، الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الأولى بالمستوى الثاني لدوري الأمم الأوروبية.

ولعبت اسكوتلندا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 11 بعد طرد جاك هندري، لاعب الاتفاق، قبل أن يتقدم المنتخب السويسري بهدف بعدها بدقيقة عن طريق ريكاردو رودريغيز من ركلة حرة مباشرة.

وأضاف نيكو إلفيدي الهدف الثاني في الدقيقة 55، مستفيدًا من تمريرة عرضية لدان ندوي، قبل أن يختتم زكي أمضوني التسجيل في الدقيقة 82 بعد تمريرة من ندوي.

وشهدت الدقيقة 12 إلغاء ركلة جزاء كانت احتُسبت لاسكوتلندا بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.

منتخب سلوفينيا حقق فوزا ثمينا على مقدونيا الشمالية (رويترز)

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة، فاز منتخب سلوفينيا على ضيفه مقدونيا الشمالية 2 / صفر.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يفتتح ساندي لوفريتش التسجيل لسلوفينيا في الدقيقة 55 بتسديدة من زاوية ضيقة بعد تمريرة من تياش بيجيتش، اصطدمت بأحد المدافعين قبل أن تسكن الشباك.

وأضاف البديل ألويشا ماتكو الهدف الثاني في الدقيقة 82، بعدما انفرد بالمرمى إثر تمريرة رائعة من دانييل شتورم، ليحرز أول أهدافه الدولية.

ويتصدر منتخب سويسرا الترتيب بست نقاط ثم سلوفينيا في المركز الثاني بأربع نقاط واسكوتلندا في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة وظلت مقدونيا الشمالية بدون رصيد في قاع الترتيب.

مواضيع
الرياضة كرة القدم كرة القدم الأوربية اسكوتلندا