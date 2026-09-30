أنشيلوتي متمسك بفينيسيوس: حتى بعيداً عن أفضل مستوياته يصنع الفارق

قال كارلو أنشيلوتي، مدرب منتخب البرازيل، أمس الثلاثاء، إن فينيسيوس جونيور لا يزال ​قادراً على حسم المباريات وصناعة الفارق، حتى في الفترات التي لا يقدم فيها أفضل مستوياته، مؤكداً أن مهاجم ريال مدريد سيستعيد بريقه تدريجياً مع تقدم الموسم.

ولم يسجل فينيسيوس سوى هدف واحد في 8 ‌مباريات خاضها ‌مع ريال مدريد في ​مختلف ‌المسابقات، ⁠هذا ​الموسم، بينما ⁠يحتل الفريق المركز الرابع في «الدوري الإسباني» برصيد 15 نقطة.

ورغم ذلك، أظهر اللاعب، البالغ من العمر 26 عاماً، جانباً من إمكاناته، خلال فوز البرازيل 4-2 على أستراليا ودياً ⁠في برزبين، أمس الثلاثاء، إذ أسهم ‌في الهدف ‌الثالث قبل أن يختتم ​أهداف منتخب بلاده بتسجيل ‌الهدف الرابع من ركلة جزاء.

وقال ‌أنشيلوتي، الذي سبق أن أشرف على تدريب فينيسيوس في ريال مدريد: «أعرف فيني جيداً. بالنسبة لي، هو لاعب محوري في المنتخب البرازيلي، ‌وسيبقى كذلك في المستقبل، كما كان لاعباً مهماً في ⁠مسيرتي التدريبية».

وأضاف: «هل ⁠يمر بأفضل فتراته حالياً؟ لا، لكننا ما زلنا في بداية الموسم. وفيني يملك هذه القدرة دائماً؛ حتى عندما لا يكون في قمة مستواه، يبقى قادراً على صناعة الفارق، كما فعل اليوم».

وتابع: «الهدف الذي غيَّر إيقاع المباراة جاء بفضله، لذلك سأتعامل معه بكثير من الصبر؛ لأنه يستحق ​ذلك».

وتتوجه البرازيل، ​بعد ذلك، إلى كولكاتا لمواجهة الهند في مباراة ودية، يوم السبت.