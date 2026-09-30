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دوري الأمم الأوروبية: دي لا فوينتي يشيد بيامال «يُسخّر عبقريته لخدمة اللعب الجماعي»

لامين يامال (أ.ف.ب)
لامين يامال (أ.ف.ب)
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دوري الأمم الأوروبية: دي لا فوينتي يشيد بيامال «يُسخّر عبقريته لخدمة اللعب الجماعي»

لامين يامال (أ.ف.ب)
لامين يامال (أ.ف.ب)

أشاد لويس دي لا فوينتي مدرب المنتخب الإسباني بطل العالم بنجم برشلونة لامين يامال بعد تألقه بتسجيله هدفين، وصناعته هدفاً، في الفوز على كرواتيا 4 - 1 ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية في كرة القدم، مثنياً على قدرته على تسخير موهبته لخدمة اللعب الجماعي.

وقال دي لا فوينتي في مؤتمر صحافي عقب نهاية المباراة: «كما تعلمون، لا أحبّذ تسليط الضوء على الأفراد، لكن أحياناً يكون من المستحيل تجاهل ذلك. لا بدّ لي من التأكيد على عمل لامين، سواء على المستوى الفردي، أو الجماعي. إنه لاعب كريم للغاية، يسخّر كل موهبته وعبقريته، وأسلوبه الكروي الرائع، لخدمة الفريق».

وأضاف: «من الرائع أن يكون بين صفوفنا. أكرر هذا دائماً». وقدّم لاعبو «لا روخا» كأسهم الأغلى في ملعب رامون سانشيس بيسخوان بعد شهرين على تتويجهم باللقب العالمي على حساب ليونيل ميسي ورفاقه في المنتخب الأرجنتيني.

وعندما سُئل عن فرص يامال (19 عاماً) في الفوز بالكرة الذهبية، صرّح مدرب المنتخب الإسباني المعروف بروحه الوطنية بأن كرة القدم مدينة لإسبانيا بـ«أكثر من لاعب واحد»، في إشارة إلى تشافي هرنانديز، وأندريس إنييستا عندما كانا يلعبان في صفوف برشلونة.

وأردف المدرب البالغ 65 عاماً: «أعتقد أننا يجب أن نولي المزيد من التقدير لجميع لاعبي كرة القدم الإسبان. لقد أشرتُ أيضاً إلى أن كرة القدم الإسبانية، في تاريخ جائزة الكرة الذهبية تستحق أكثر من لاعب واحد. لم نتمكن من إبراز موهبتنا وخبراتنا. لذا فقد حان الوقت لذلك، لأنهم حقاً أفضل اللاعبين في العالم».

واستطرد قائلاً: «لدينا فابيان (رويس)، ولامين، ورودري، و(مارك) كوكوريا، بالإضافة إلى فيران (توريس)، ناهيك عن حراس المرمى المرشحين أيضاً لجائزة الكرة الذهبية. لقد حان الوقت لنُقدّر لاعبينا ونُبرزهم. لأنهم، في الحقيقة، يمتلكون كل المقومات للترشح، والفوز بالكرة الذهبية».

وبشأن سلسلة المباريات الرائعة التي لم يُهزم فيها منتخب «لا روخا» حتى الآن، والتي وصلت إلى 40 مباراة، أكد المدرب الإسباني أن فريقه، حامل لقب كأس العالم، وأوروبا، لم يصل بعد إلى «كامل إمكاناته»، وأنه سيواجه حتماً «صدمة واقعية» تُعيده إلى أرض الواقع.

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مقتل مالك نادي بوتيف بلوفديف البلغاري بالرصاص

إيليان فيليبوف (رويترز)
إيليان فيليبوف (رويترز)
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مقتل مالك نادي بوتيف بلوفديف البلغاري بالرصاص

إيليان فيليبوف (رويترز)
إيليان فيليبوف (رويترز)

أفادت إذاعة «بي إن آر» ​ووسائل إعلام محلية أخرى بأن رجل الأعمال البلغاري البارز إيليان فيليبوف، المساهم الأكبر في نادي بوتيف بلوفديف، ‌قُتل بالرصاص ‌في ​مدينة ‌بلوفديف، خلال الساعات الأولى ⁠من صباح اليوم الأربعاء.

وذكرت التقارير أن فيليبوف، مالك شركة «بي آي إم كيه»، إحدى كبرى شركات النقل والخدمات ⁠اللوجستية في بلغاريا، ‌قُتل، ‌نحو الساعة الواحدة ​صباحاً ‌بالتوقيت المحلي، داخل ‌أحد العقارات التي يملكها في المدينة.

وباشرت السلطات البلغارية تحقيقاتها، على الفور، ‌في حين أعلنت الشرطة إغلاق المنافذ الرئيسية المؤدية ⁠إلى ⁠بلوفديف والخارجة منها.

وقالت فانيا خريستيفا، المدعية العامة في بلوفديف، خلال مؤتمر صحافي: «نلاحق جميع الخيوط والفرضيات المحتملة، ونعمل على استبعاد أي احتمال أو ​تأكيده ​في أسرع وقت ممكن».

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رياضة بلغاريا
الرياضة رياضة عالمية

ناصر الخليفي يعلن عدم ترشحه لرئاسة «الفيفا»

ناصر الخليفي (د.ب.أ)
ناصر الخليفي (د.ب.أ)
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ناصر الخليفي يعلن عدم ترشحه لرئاسة «الفيفا»

ناصر الخليفي (د.ب.أ)
ناصر الخليفي (د.ب.أ)

قال ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، مساء الثلاثاء، إن البحث الأوروبي عن مرشح لمنافسة جياني إنفانتينو في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لن ينتهي عنده أو يستقر عليه.

ويرأس الخليفي أيضاً مجموعة أندية كرة القدم الأوروبية المؤثرة، ومن ثم فهو عضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الذي يقود جهوداً للإطاحة بإنفانتينو، بعدما فشلت خطته لبيع حصص في أرباح كأس العالم المستقبلية لمستثمرين من القطاع الخاص.

وقال الخليفي خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع السنوي لمجموعة أندية كرة القدم الأوروبية في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن :«ليس لدي أي اهتمام على الإطلاق بـ(الفيفا)، ولا أي أجندة أو طموح لتولي منصب هناك».

وأضاف رئيس باريس سان جيرمان، حامل لقب دوري أبطال أوروبا :«لا أعتقد أنني الشخص المناسب لهذا المنصب، وبصراحة لا أريد توليه. أنا مستمتع بما أفعله حالياً. أعتقد أن منصب رئيس (الفيفا) ليس مناسباً لي. شكراً لكم».

وجاء الاجتماع السنوي للمجموعة، التي تضم 900 ناد، في وقت يشهد اضطرابات سياسية كبيرة في كرة القدم، وسط تساؤلات حول مستقبل إنفانتينو في رئاسة «الفيفا». ويأتي الاجتماع بعد شهرين من الكشف عن خطة إنفانتينو لإنشاء شركة تابعة لـ«الفيفا» بقيمة مليارات الدولارات، قبل أن تتعرض الخطة للرفض بعد أيام قليلة، كما يسبق الموعد النهائي لتقديم المرشحين لمنافسة إنفانتينو بسبعة أسابيع.

ويقود رئيس «يويفا» ألكسندر تشيفرين حملة لإنهاء رئاسة إنفانتينو، سواء قبل الانتخابات المقررة في 18 مارس (آذار) المقبل بالمغرب أو خلالها، كما تحدث تشيفرين مع مسؤولي الأندية أمس الثلاثاء. وقال تشيفرين في كلمة استمرت قرابة عشر دقائق ولم يذكر فيها اسم إنفانتينو: «كرة القدم لا تحتاج إلى أباطرة».

وغالباً ما عدّت أبرز خطط إنفانتينو منذ انتخابه للمرة الأولى عام 2016 تهديداً من جانب مسؤولي «يويفا»، الاتحاد الذي كان يعمل فيه سابقاً. وكانت إشارات تشيفرين، بما في ذلك حديثه عن استحداث جائزة لشخصية سياسية، موجهة بوضوح إلى إنفانتينو وعلاقاته الوثيقة في العمل مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقال تشيفرين، نائب رئيس «الفيفا»، الذي استبعد نفسه من الترشح لرئاسة الاتحاد الدولي: «حان الوقت لنقول: كفى. تم تعديل القواعد عندما أصبحت غير ملائمة. وتم استبعاد أشخاص كان من المفترض أن تكون لهم كلمة. وأصبح مستقبل كرة القدم مجرد ورقة أخرى للمساومة».

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فيفا رياضة كرة القدم فرنسا
الرياضة رياضة عالمية

بعد 86 مباراة دولية... تيم ريم يعلن اعتزال اللعب مع المنتخب الأميركي

تيم ريم (أ.ب)
تيم ريم (أ.ب)
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بعد 86 مباراة دولية... تيم ريم يعلن اعتزال اللعب مع المنتخب الأميركي

تيم ريم (أ.ب)
تيم ريم (أ.ب)

أعلن تيم ريم، قائد المنتخب الأميركي لكرة القدم، ​اعتزاله اللعب الدولي، أمس الثلاثاء، منهياً مسيرة حافلة امتدت 16 عاماً، خاض خلالها 86 مباراة بقميص المنتخب وتُوّج بلقبين في دوري أمم الكونكاكاف.

كان المدافع ‌المخضرم، البالغ ‌من العمر ​38 ‌عاماً، قد ⁠قاد ​المنتخب الأميركي في ⁠كأس العالم التي استضافتها بلاده، هذا العام، ليسهم في بلوغه دور الستة عشر قبل الخروج أمام بلجيكا.

وقال ريم، لاعب تشارلوت ⁠إف سي، والذي سبق له ‌الدفاع ‌عن ألوان فولهام وبولتون ​واندرارز، للصحافيين، ‌قبل المباراة الودية أمام تشيلي ‌في مسقط رأسه سانت لويس بولاية ميزوري: «انتهى المشوار بالنسبة لي. أشعر بفخر كبير لكوني جزءاً ‌من هذا المشروع على مدار 16 عاماً، لكن حان الوقت ⁠لطيّ هذه الصفحة والابتعاد عن المنتخب الوطني».

جاء إعلان الاعتزال قبل فوز المنتخب الأميركي على تشيلي 4-2، في حين يستعد المنتخب الأميركي لمواجهة المكسيك في جلينديل بأريزونا، يوم السبت المقبل، قبل أن يستضيف كندا في ​سانت ​بول بمينيسوتا في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

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