«إن بي إيه»: الرابطة تقترب من اختيار مُلاك جدد لفريق لاس فيغاس

اقتربت رابطة دوري كرة السلة الأميركي «إن بي إيه» من اختيار مُلاك جدد للنادي الجديد لاس فيغاس، بقيمة تتراوح بين 12 و13 مليار دولار لحقوق الامتياز، بالإضافة إلى تكلفة بناء ملعب جديد، وفق ما أفادت تقارير إعلامية.

وتدرس الرابطة حالياً ضم فريقين جديدين في لاس فيغاس وسياتل، ليصل إجمالي عدد أندية الدوري إلى 32 فريقاً، وربما بحلول عام 2028.

ووفق لما ذكرته شبكة «إي إس بي إن»، الثلاثاء، لا تزال هناك قائمة مختصرة تضم ثلاثة متنافسين على فريق لاس فيغاس، مِن بينهم عرض نانسي والتون لوري، وارثة سلسلة متاجر وول مارت. ويقود الملياردير الكندي ستيف أبوستولوبولوس عرضاً آخر، بينما يقود بيل فولي، مالك فريق فيغاس غولدن نايتس للهوكي على الجليد، العرض الثالث.

كان مجلس إدارة «إن بي إيه» قد صوّت، في مارس (آذار) الماضي، على دراسة سوقيْ لاس فيغاس وسياتل، ومن المتوقع الحصول على الموافقة الرسمية على التوسعات بحلول ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وجرى اقتراح إنشاء صالة رياضية جديدة لكرة السلة في الطرف الجنوبي من شارع لاس فيغاس الرئيس على نطاق واسع كجزء من ملف ترشيح المدينة لاستضافة مباريات كرة السلة، على الرغم من أن فولي، مالك نادي نايتس، اقترح أيضاً تعديل صالة تي-موبايل أرينا، التابعة لفريقه، في دوري الهوكي الوطني.

وتستضيف لاس فيغاس دوري «إن بي إيه» الصيفي، كما استضافت صالة تي-موبايل أرينا مباريات نصف النهائي والنهائي في النُّسخ الثلاث الأولى من «إن بي إيه كاب». لكن المدينة، التي تضم فريق رايدرز لكرة القدم الأميركية «إن إف إل»، وستستقبل قريباً فريقاً من دوري البيسبول، لم يسبق لها أن امتلكت فريقاً خاصاً بها في دوري كرة السلة.

ومن المتوقع أن يلعب فريق سياتل في صالة كلايمت بليدج أرينا، مَعقل فريق كراكن للهوكي، على الجليد، وفي ملعب سياتل سوبر سونيكس السابق والذي انتقل إلى مدينة أوكلاهوما في عام 2008. وسيُتخذ قرار بشأن مالكي فريق سياتل في وقت لاحق.