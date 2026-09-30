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«إن بي إيه»: الرابطة تقترب من اختيار مُلاك جدد لفريق لاس فيغاس

«الرابطة» تقترب من اختيار مُلاك جدد لفريق لاس فيغاس (رويترز)
«الرابطة» تقترب من اختيار مُلاك جدد لفريق لاس فيغاس (رويترز)
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«إن بي إيه»: الرابطة تقترب من اختيار مُلاك جدد لفريق لاس فيغاس

«الرابطة» تقترب من اختيار مُلاك جدد لفريق لاس فيغاس (رويترز)
«الرابطة» تقترب من اختيار مُلاك جدد لفريق لاس فيغاس (رويترز)

اقتربت رابطة دوري كرة السلة الأميركي «إن بي إيه» من اختيار مُلاك جدد للنادي الجديد لاس فيغاس، بقيمة تتراوح بين 12 و13 مليار دولار لحقوق الامتياز، بالإضافة إلى تكلفة بناء ملعب جديد، وفق ما أفادت تقارير إعلامية.

وتدرس الرابطة حالياً ضم فريقين جديدين في لاس فيغاس وسياتل، ليصل إجمالي عدد أندية الدوري إلى 32 فريقاً، وربما بحلول عام 2028.

ووفق لما ذكرته شبكة «إي إس بي إن»، الثلاثاء، لا تزال هناك قائمة مختصرة تضم ثلاثة متنافسين على فريق لاس فيغاس، مِن بينهم عرض نانسي والتون لوري، وارثة سلسلة متاجر وول مارت. ويقود الملياردير الكندي ستيف أبوستولوبولوس عرضاً آخر، بينما يقود بيل فولي، مالك فريق فيغاس غولدن نايتس للهوكي على الجليد، العرض الثالث.

كان مجلس إدارة «إن بي إيه» قد صوّت، في مارس (آذار) الماضي، على دراسة سوقيْ لاس فيغاس وسياتل، ومن المتوقع الحصول على الموافقة الرسمية على التوسعات بحلول ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وجرى اقتراح إنشاء صالة رياضية جديدة لكرة السلة في الطرف الجنوبي من شارع لاس فيغاس الرئيس على نطاق واسع كجزء من ملف ترشيح المدينة لاستضافة مباريات كرة السلة، على الرغم من أن فولي، مالك نادي نايتس، اقترح أيضاً تعديل صالة تي-موبايل أرينا، التابعة لفريقه، في دوري الهوكي الوطني.

وتستضيف لاس فيغاس دوري «إن بي إيه» الصيفي، كما استضافت صالة تي-موبايل أرينا مباريات نصف النهائي والنهائي في النُّسخ الثلاث الأولى من «إن بي إيه كاب». لكن المدينة، التي تضم فريق رايدرز لكرة القدم الأميركية «إن إف إل»، وستستقبل قريباً فريقاً من دوري البيسبول، لم يسبق لها أن امتلكت فريقاً خاصاً بها في دوري كرة السلة.

ومن المتوقع أن يلعب فريق سياتل في صالة كلايمت بليدج أرينا، مَعقل فريق كراكن للهوكي، على الجليد، وفي ملعب سياتل سوبر سونيكس السابق والذي انتقل إلى مدينة أوكلاهوما في عام 2008. وسيُتخذ قرار بشأن مالكي فريق سياتل في وقت لاحق.

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كرة السلة دوري السلة الأميركي رياضة أميركا

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مقتل مالك نادي بوتيف بلوفديف البلغاري بالرصاص

إيليان فيليبوف (رويترز)
إيليان فيليبوف (رويترز)
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مقتل مالك نادي بوتيف بلوفديف البلغاري بالرصاص

إيليان فيليبوف (رويترز)
إيليان فيليبوف (رويترز)

أفادت إذاعة «بي إن آر» ​ووسائل إعلام محلية أخرى بأن رجل الأعمال البلغاري البارز إيليان فيليبوف، المساهم الأكبر في نادي بوتيف بلوفديف، ‌قُتل بالرصاص ‌في ​مدينة ‌بلوفديف، خلال الساعات الأولى ⁠من صباح اليوم الأربعاء.

وذكرت التقارير أن فيليبوف، مالك شركة «بي آي إم كيه»، إحدى كبرى شركات النقل والخدمات ⁠اللوجستية في بلغاريا، ‌قُتل، ‌نحو الساعة الواحدة ​صباحاً ‌بالتوقيت المحلي، داخل ‌أحد العقارات التي يملكها في المدينة.

وباشرت السلطات البلغارية تحقيقاتها، على الفور، ‌في حين أعلنت الشرطة إغلاق المنافذ الرئيسية المؤدية ⁠إلى ⁠بلوفديف والخارجة منها.

وقالت فانيا خريستيفا، المدعية العامة في بلوفديف، خلال مؤتمر صحافي: «نلاحق جميع الخيوط والفرضيات المحتملة، ونعمل على استبعاد أي احتمال أو ​تأكيده ​في أسرع وقت ممكن».

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رياضة بلغاريا
الرياضة رياضة عالمية

ناصر الخليفي يعلن عدم ترشحه لرئاسة «الفيفا»

ناصر الخليفي (د.ب.أ)
ناصر الخليفي (د.ب.أ)
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ناصر الخليفي يعلن عدم ترشحه لرئاسة «الفيفا»

ناصر الخليفي (د.ب.أ)
ناصر الخليفي (د.ب.أ)

قال ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، مساء الثلاثاء، إن البحث الأوروبي عن مرشح لمنافسة جياني إنفانتينو في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لن ينتهي عنده أو يستقر عليه.

ويرأس الخليفي أيضاً مجموعة أندية كرة القدم الأوروبية المؤثرة، ومن ثم فهو عضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الذي يقود جهوداً للإطاحة بإنفانتينو، بعدما فشلت خطته لبيع حصص في أرباح كأس العالم المستقبلية لمستثمرين من القطاع الخاص.

وقال الخليفي خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع السنوي لمجموعة أندية كرة القدم الأوروبية في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن :«ليس لدي أي اهتمام على الإطلاق بـ(الفيفا)، ولا أي أجندة أو طموح لتولي منصب هناك».

وأضاف رئيس باريس سان جيرمان، حامل لقب دوري أبطال أوروبا :«لا أعتقد أنني الشخص المناسب لهذا المنصب، وبصراحة لا أريد توليه. أنا مستمتع بما أفعله حالياً. أعتقد أن منصب رئيس (الفيفا) ليس مناسباً لي. شكراً لكم».

وجاء الاجتماع السنوي للمجموعة، التي تضم 900 ناد، في وقت يشهد اضطرابات سياسية كبيرة في كرة القدم، وسط تساؤلات حول مستقبل إنفانتينو في رئاسة «الفيفا». ويأتي الاجتماع بعد شهرين من الكشف عن خطة إنفانتينو لإنشاء شركة تابعة لـ«الفيفا» بقيمة مليارات الدولارات، قبل أن تتعرض الخطة للرفض بعد أيام قليلة، كما يسبق الموعد النهائي لتقديم المرشحين لمنافسة إنفانتينو بسبعة أسابيع.

ويقود رئيس «يويفا» ألكسندر تشيفرين حملة لإنهاء رئاسة إنفانتينو، سواء قبل الانتخابات المقررة في 18 مارس (آذار) المقبل بالمغرب أو خلالها، كما تحدث تشيفرين مع مسؤولي الأندية أمس الثلاثاء. وقال تشيفرين في كلمة استمرت قرابة عشر دقائق ولم يذكر فيها اسم إنفانتينو: «كرة القدم لا تحتاج إلى أباطرة».

وغالباً ما عدّت أبرز خطط إنفانتينو منذ انتخابه للمرة الأولى عام 2016 تهديداً من جانب مسؤولي «يويفا»، الاتحاد الذي كان يعمل فيه سابقاً. وكانت إشارات تشيفرين، بما في ذلك حديثه عن استحداث جائزة لشخصية سياسية، موجهة بوضوح إلى إنفانتينو وعلاقاته الوثيقة في العمل مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقال تشيفرين، نائب رئيس «الفيفا»، الذي استبعد نفسه من الترشح لرئاسة الاتحاد الدولي: «حان الوقت لنقول: كفى. تم تعديل القواعد عندما أصبحت غير ملائمة. وتم استبعاد أشخاص كان من المفترض أن تكون لهم كلمة. وأصبح مستقبل كرة القدم مجرد ورقة أخرى للمساومة».

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فيفا رياضة كرة القدم فرنسا
الرياضة رياضة عالمية

بعد 86 مباراة دولية... تيم ريم يعلن اعتزال اللعب مع المنتخب الأميركي

تيم ريم (أ.ب)
تيم ريم (أ.ب)
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بعد 86 مباراة دولية... تيم ريم يعلن اعتزال اللعب مع المنتخب الأميركي

تيم ريم (أ.ب)
تيم ريم (أ.ب)

أعلن تيم ريم، قائد المنتخب الأميركي لكرة القدم، ​اعتزاله اللعب الدولي، أمس الثلاثاء، منهياً مسيرة حافلة امتدت 16 عاماً، خاض خلالها 86 مباراة بقميص المنتخب وتُوّج بلقبين في دوري أمم الكونكاكاف.

كان المدافع ‌المخضرم، البالغ ‌من العمر ​38 ‌عاماً، قد ⁠قاد ​المنتخب الأميركي في ⁠كأس العالم التي استضافتها بلاده، هذا العام، ليسهم في بلوغه دور الستة عشر قبل الخروج أمام بلجيكا.

وقال ريم، لاعب تشارلوت ⁠إف سي، والذي سبق له ‌الدفاع ‌عن ألوان فولهام وبولتون ​واندرارز، للصحافيين، ‌قبل المباراة الودية أمام تشيلي ‌في مسقط رأسه سانت لويس بولاية ميزوري: «انتهى المشوار بالنسبة لي. أشعر بفخر كبير لكوني جزءاً ‌من هذا المشروع على مدار 16 عاماً، لكن حان الوقت ⁠لطيّ هذه الصفحة والابتعاد عن المنتخب الوطني».

جاء إعلان الاعتزال قبل فوز المنتخب الأميركي على تشيلي 4-2، في حين يستعد المنتخب الأميركي لمواجهة المكسيك في جلينديل بأريزونا، يوم السبت المقبل، قبل أن يستضيف كندا في ​سانت ​بول بمينيسوتا في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

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