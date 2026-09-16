عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:15 دقيقه
العالم أوروبا

«سبيس إكس» تستهدف إرسال «ستارشيب» إلى المدار للمرة الأولى في 22 سبتمبر

إطلاق صاروخ «ستارشيب» في رحلته الـ13 من مجمع الإطلاق في تكساس في يوليو الماضي (رويترز)
إطلاق صاروخ «ستارشيب» في رحلته الـ13 من مجمع الإطلاق في تكساس في يوليو الماضي (رويترز)
TT
TT

«سبيس إكس» تستهدف إرسال «ستارشيب» إلى المدار للمرة الأولى في 22 سبتمبر

إطلاق صاروخ «ستارشيب» في رحلته الـ13 من مجمع الإطلاق في تكساس في يوليو الماضي (رويترز)
إطلاق صاروخ «ستارشيب» في رحلته الـ13 من مجمع الإطلاق في تكساس في يوليو الماضي (رويترز)

أعلنت شركة سبيس إكس أنها تستعد لإطلاق الرحلة التجريبية التالية للمركبة «ستارشيب» في 22 سبتمبر (أيلول) الحالي، وهي مهمة يُتوقع أن تضع المركبة في المدار، للمرة الأولى وتنشر الأقمار الصناعية «ستارلينك في3».

وستُشكل الرحلة التجريبية الرابعة عشرة لـ«ستارشيب» قفزة كبيرة في تطوير الصاروخ، مقارنة باختباره الأخير في يوليو (تموز)، الذي نقل المركبة في مسار شِبه مداري إلى الفضاء قبل إعادتها إلى الأرض دون إكمال دورة مدارية كاملة، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الشركة لوضع «ستارشيب» في مدار حول الأرض، وهو إنجاز مهم سيسمح لها باختبار المركبة في رحلة أطول مدة ونشر الدفعة الأولى من أقمار «ستارلينك في 3» الصناعية.

ومن المتوقع أن تستمر المهمة، التي تنتظر موافقة الجهات التنظيمية، قرابة 10 ساعات، إذ ستُحلق «ستارشيب» على ارتفاع 275 كيلومتراً تقريباً فوق الأرض، وتكمل نحو ست دورات مدارية قبل أن تهبط في المحيط الهادي غرب تشيلي.

وتخطط «سبيس إكس» لاختبار إجراءات الإطلاق والانفصال، ومناورة الدفع العكسي والهبوط في المحيط الخاصة بالمعزز، مما يدفع الشركة نحو تحقيق هدفها المتمثل في إنشاء نظام إطلاق مداري قابل لإعادة الاستخدام بالكامل.

مواضيع
علوم الفضاء أميركا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«يجب أن يبقى الفضاء خالياً من الأسلحة»... بكين وموسكو ترفضان عسكرة المدار

آسيا غوو جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية (د.ب.أ)

«يجب أن يبقى الفضاء خالياً من الأسلحة»... بكين وموسكو ترفضان عسكرة المدار

حثت الصين الولايات المتحدة، الثلاثاء، على «الكف عن التحضير للحرب» في الفضاء، محذّرةً من «سباق تسلح» في هذا المجال.

«الشرق الأوسط» (بكين - موسكو)
علوم كوكب عطارد هو أصغر كواكب المجموعة الشمسية (أ.ب)
علوم

أصغر كواكب المجموعة الشمسية ينكمش أسرع من توقعات العلماء

كشفت دراسة جديدة عن أن «عطارد»، أصغر كواكب المجموعة الشمسية، يتقلص بسرعة أكبر بكثير مما كان يُعتقَد سابقاً، مما يفتح نافذة غير مسبوقة لفهم تكوين الكوكب وتاريخه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
يوميات الشرق للجليد حياة أخرى بعيداً عن شمسنا (ناسا)
يوميات الشرق

«جليد ساخن» في أعماق أورانوس ونبتون يُعيد رسم باطنهما

أعلن فريق من العلماء في هيئة الطاقة البديلة والطاقة الذرّية الفرنسية اكتشاف شكل جديد وغريب من الجليد، قد يساعد على تفسير طبيعة باطن كوكبي نبتون وأورانوس...

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أوروبا صورة جماعية للمشاركين في قمة الفضاء العالمية يتوسطها الرئيس الفرنسي ورئيسة المفوضية الأوروبي في باريس يوم 10 سبتمبر (إ.ب.أ)
أوروبا

أوروبا تنافس أميركا على النفوذ في الفضاء

الفضاء أصبح ساحة تنافس دفاعية وعسكرية بالنظر لما يمكن أن تقدمه الأقمار الاصطناعية الموجودة في مدارات حول الأرض لجهة الرقابة والاتصالات والتموضع.

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال حضوره القمة الدولية للفضاء في باريس (واس)
الخليج

وزير الخارجية السعودي يحضر «قمة الفضاء» في باريس

شارك وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في القمة الدولية للفضاء التي استضافتها باريس، وذلك نيابةً عن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

«الشرق الأوسط» (باريس)
العالم أوروبا

أوروبا تتحرّك بعد صيف ملتهب... خطة لمواجهة موجات الحر

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تتفاعل مع التصفيق عقب إلقائها خطاب حالة الاتحاد الأوروبي أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بفرنسا 16 سبتمبر 2026 (رويترز)
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تتفاعل مع التصفيق عقب إلقائها خطاب حالة الاتحاد الأوروبي أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بفرنسا 16 سبتمبر 2026 (رويترز)
TT
TT

أوروبا تتحرّك بعد صيف ملتهب... خطة لمواجهة موجات الحر

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تتفاعل مع التصفيق عقب إلقائها خطاب حالة الاتحاد الأوروبي أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بفرنسا 16 سبتمبر 2026 (رويترز)
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تتفاعل مع التصفيق عقب إلقائها خطاب حالة الاتحاد الأوروبي أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بفرنسا 16 سبتمبر 2026 (رويترز)

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأربعاء، إن بروكسل ستطرح «خطة لمواجهة موجات الحر»، بهدف تحسين الاستجابة للأحوال الجوية المتطرفة، بعد أن شهد الاتحاد الأوروبي هذا الصيف درجات حرارة قياسية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي خطابها السنوي أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بشرق فرنسا، قالت فون دير لاين إن مستقبل أوروبا يعتمد على كيفية إدارتها للتحديين المزدوجين المتمثلين في التغير المناخي والذكاء الاصطناعي.

وأضافت: «لا يمكن أن يتكرر ما حدث هذا الصيف. لذا سنقدّم قريباً أيضاً خطة أوروبية لموجات الحر».

وأوضحت: «نحن بحاجة إلى أنظمة أفضل للإنذار المبكر، واستعداد أفضل لمواجهة الأزمات الصحية. ونحن بحاجة إلى تكييف المدن مع التغير المناخي وتبريدها. كما نحتاج إلى دعم الفئات الأكثر تأثراً».

وتسببت موجات الحر المتعاقبة خلال فصل الصيف، التي أججها التغير المناخي، في أكثر من 30 ألف حالة وفاة في أنحاء أوروبا، فضلاً عن موجة جفاف واسعة النطاق.

ومنذ منتصف يونيو (حزيران)، اندلع أكثر من 1000 حريق في غابات دول الاتحاد الأوروبي، أتى على نحو 540 ألف هكتار من الأراضي، أي ما يزيد على ضعفي مساحة لوكسمبورغ، ما أجبر مئات الآلاف على مغادرة منازلهم، لا سيما في إسبانيا وفرنسا.

كما تجاوزت درجات الحرارة مستويات قياسية في مختلف أنحاء القارة، ما أدى إلى اندلاع حرائق خطيرة، حتى في مناطق تُعرف عادة بمناخها البارد والرطب، مثل بلجيكا واسكتلندا.

مواضيع
درجات الحرارة تغير المناخ الطقس الذكاء الاصطناعي أوروبا الاتحاد الأوروبي
العالم أوروبا

السجن 25 عاماً لرئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)
TT
TT

السجن 25 عاماً لرئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)

أصدرت محكمة خاصة بكوسوفو، تتخذ من لاهاي مقراً، حكماً الأربعاء بالسجن 25 عاماً على الرئيس السابق لكوسوفو هاشم تاجي، إثر إدانته بجرائم حرب ارتكبتها ميليشيات من كوسوفو في تسعينات القرن الماضي.

وأدان قضاة المحكمة تاجي، الذي حوكم إلى جانب 3 قادة سابقين آخرين لميليشيات، بارتكاب جرائم شملت الاعتقال غير القانوني والتعذيب والقتل والمعاملة القاسية.

وقال القاضي، الرئيس تشارلز سميث، أثناء تلاوة الحكم متوجهاً إلى تاجي «حكمت المحكمة عليك بالسجن 25 عاماً، مع احتساب الفترة التي أمضيتها رهن الاحتجاز».

واستمع تاجي، الذي كان يرتدي بزة داكنة، وقميصاً أبيض وربطة عنق، إلى الحكم من دون أن تظهر عليه أي علامات تأثر.

رئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي (د.ب.أ)

وبعد أكثر من 3 سنوات على بدء المحاكمة الابتدائية، أدانت المحكمة الخاصة بكوسوفو تاجي، الزعيم السياسي السابق لجيش تحرير كوسوفو، بارتكاب جرائم نُسبت إلى هذه الجماعة المسلحة خلال الحرب ضد القوات الصربية، وكذلك في الفترة التي تلت الصراع مباشرة، وتحديداً في عامي 1998 و1999.

وكان تاجي يشغل منصب رئيس كوسوفو وقت توجيه الاتهام إليه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، عندما استقال من منصبه ونُقل إلى لاهاي؛ حيث وُضع رهن الاحتجاز.

وتناول الادعاء خلال المحاكمة وقائع تتعلق بعمليات قتل وتعذيب واضطهاد واحتجاز غير قانوني لأشخاص في معسكرات داخل كوسوفو وشمال ألبانيا.

وحسب القرار الاتهامي، ارتكب عناصر من جيش تحرير كوسوفو هذه الجرائم بحق مئات المدنيين، من الصرب وغجر الروما وألبان كوسوفو الذين اعتُبروا معارضين سياسيين.

يُذكر أن نحو 13 ألف شخص قُتلوا في صراع كوسوفو، من بينهم 11 ألفاً من ألبان كوسوفو، وكان غالبيتهم من المدنيين. وقد انتهت الحرب بحملة قصف شنها حلف شمال الأطلسي، وأجبرت القوات الصربية على الانسحاب من المنطقة.

وبالنسبة لغالبية سكان كوسوفو من أصل ألباني، يُعد هاشم تاجي وجيش تحرير كوسوفو رمزاً للنضال من أجل الاستقلال عن صربيا.

مواضيع
جرائم حرب كوسوفو
العالم أوروبا

العثور على مسيّرة روسية مفخخة في بولندا

صورة من فيديو نُشر في 14 سبتمبر 2026 تُظهر طائرة مسيّرة روسية انتُشلت من بحر البلطيق قبالة ساحل بولندا بالقرب من قرية روسينوفو شمال غربي البلاد (أ.ف.ب)
صورة من فيديو نُشر في 14 سبتمبر 2026 تُظهر طائرة مسيّرة روسية انتُشلت من بحر البلطيق قبالة ساحل بولندا بالقرب من قرية روسينوفو شمال غربي البلاد (أ.ف.ب)
TT
TT

العثور على مسيّرة روسية مفخخة في بولندا

صورة من فيديو نُشر في 14 سبتمبر 2026 تُظهر طائرة مسيّرة روسية انتُشلت من بحر البلطيق قبالة ساحل بولندا بالقرب من قرية روسينوفو شمال غربي البلاد (أ.ف.ب)
صورة من فيديو نُشر في 14 سبتمبر 2026 تُظهر طائرة مسيّرة روسية انتُشلت من بحر البلطيق قبالة ساحل بولندا بالقرب من قرية روسينوفو شمال غربي البلاد (أ.ف.ب)

قال مسؤولون، الأربعاء، إنه عُثر، الاثنين، في البحر قبالة شمال بولندا على مسيّرة روسية مفخّخة من طراز «جيربيرا-2»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفاد المدّعي المختص بالشؤون العسكرية بارتوش أوكونييفسكي، الصحافيين، الأربعاء، بأن الطائرة «كانت تحتوي على رأس حربيّ مزوّد بصاعق»، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وستخضع الطائرة المسيّرة لمزيد من الفحوص التي يُجريها الجيش، لتحديد مصدرها والهدف الذي كانت موجهة إليه.

طائرة عسكرية مسيّرة مرئية جزئياً على الشاطئ في روسينوفو بمحافظة بوميرانيا الغربية ببولندا 14 سبتمبر 2026 (إ.ب.أ)

وقال وزير الدفاع فلاديسلاف كوسينياك، الاثنين، إن الجيش عثر على الطائرة المسيّرة قرب قرية روسينوفو في شمال غربي بولندا وانتشلها من البحر.

وأضاف أن الاعتقاد هو أن روسيا فقدت الطائرة، خلال مناورات تجريبية فوق بحر البلطيق.

وباشر قسم الشؤون العسكرية في مكتب المدعي العام في مدينة شتشيتسين بشمال غربي بولندا إجراءات بشأن الواقعة.

وقال أوكونييفسكي إن القسم يحقق في شبهة «التسبب في حادث يُعرّض حياة أو صحة عدد كبير من الأشخاص وممتلكات ذات قيمة كبيرة للخطر».

وتواجه بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي «ناتو» والاتحاد الأوروبي والمجاورة لأوكرانيا وجيب كالينينغراد الروسي، انتهاكات متكررة لمجالها الجوي بطائرات مسيّرة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.

مواضيع
حرب روسيا وأوكرانيا طائرة بدون طيار الناتو بولندا روسيا أوكرانيا الاتحاد الأوروبي أوروبا