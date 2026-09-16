«سبيس إكس» تستهدف إرسال «ستارشيب» إلى المدار للمرة الأولى في 22 سبتمبر

أعلنت شركة سبيس إكس أنها تستعد لإطلاق الرحلة التجريبية التالية للمركبة «ستارشيب» في 22 سبتمبر (أيلول) الحالي، وهي مهمة يُتوقع أن تضع المركبة في المدار، للمرة الأولى وتنشر الأقمار الصناعية «ستارلينك في3».

وستُشكل الرحلة التجريبية الرابعة عشرة لـ«ستارشيب» قفزة كبيرة في تطوير الصاروخ، مقارنة باختباره الأخير في يوليو (تموز)، الذي نقل المركبة في مسار شِبه مداري إلى الفضاء قبل إعادتها إلى الأرض دون إكمال دورة مدارية كاملة، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الشركة لوضع «ستارشيب» في مدار حول الأرض، وهو إنجاز مهم سيسمح لها باختبار المركبة في رحلة أطول مدة ونشر الدفعة الأولى من أقمار «ستارلينك في 3» الصناعية.

ومن المتوقع أن تستمر المهمة، التي تنتظر موافقة الجهات التنظيمية، قرابة 10 ساعات، إذ ستُحلق «ستارشيب» على ارتفاع 275 كيلومتراً تقريباً فوق الأرض، وتكمل نحو ست دورات مدارية قبل أن تهبط في المحيط الهادي غرب تشيلي.

وتخطط «سبيس إكس» لاختبار إجراءات الإطلاق والانفصال، ومناورة الدفع العكسي والهبوط في المحيط الخاصة بالمعزز، مما يدفع الشركة نحو تحقيق هدفها المتمثل في إنشاء نظام إطلاق مداري قابل لإعادة الاستخدام بالكامل.