العثور على مسيّرة روسية مفخخة في بولندا

قال مسؤولون، الأربعاء، إنه عُثر، الاثنين، في البحر قبالة شمال بولندا على مسيّرة روسية مفخّخة من طراز «جيربيرا-2»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفاد المدّعي المختص بالشؤون العسكرية بارتوش أوكونييفسكي، الصحافيين، الأربعاء، بأن الطائرة «كانت تحتوي على رأس حربيّ مزوّد بصاعق»، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وستخضع الطائرة المسيّرة لمزيد من الفحوص التي يُجريها الجيش، لتحديد مصدرها والهدف الذي كانت موجهة إليه.

طائرة عسكرية مسيّرة مرئية جزئياً على الشاطئ في روسينوفو بمحافظة بوميرانيا الغربية ببولندا 14 سبتمبر 2026 (إ.ب.أ)

وقال وزير الدفاع فلاديسلاف كوسينياك، الاثنين، إن الجيش عثر على الطائرة المسيّرة قرب قرية روسينوفو في شمال غربي بولندا وانتشلها من البحر.

وأضاف أن الاعتقاد هو أن روسيا فقدت الطائرة، خلال مناورات تجريبية فوق بحر البلطيق.

وباشر قسم الشؤون العسكرية في مكتب المدعي العام في مدينة شتشيتسين بشمال غربي بولندا إجراءات بشأن الواقعة.

وقال أوكونييفسكي إن القسم يحقق في شبهة «التسبب في حادث يُعرّض حياة أو صحة عدد كبير من الأشخاص وممتلكات ذات قيمة كبيرة للخطر».

وتواجه بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي «ناتو» والاتحاد الأوروبي والمجاورة لأوكرانيا وجيب كالينينغراد الروسي، انتهاكات متكررة لمجالها الجوي بطائرات مسيّرة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.