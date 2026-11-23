أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تأييده قرار مجلس إدارة شركة «إنفيديا» إعادة جنسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي، قائلاً إن الحكومة الأميركية لا ترى سبباً للاعتقاد بأن عودته تشكل أي تهديد للأمن القومي.

وكتب على حسابه الخاص في «تروث سوشيل» إن مجلس إدارة «إنفيديا» اتخذ القرار الصحيح والمناسب بإعادة هوانغ إلى قيادة الشركة، مضيفاً أن الولايات المتحدة تحتاج إلى قيادته لضمان نجاح الشركة وازدهارها، وكذلك دعم الاقتصاد الأميركي.

وأضاف أن المدعية العامة الأميركية أكدت أن الحكومة لا تملك أدلة على تورط هوانغ في أي سلوك غير قانوني. كما وصفه ترمب بأنه «وطني عظيم» و«ثروة وطنية»، مشيراً إلى أنه تعرف إليه على المستوى الشخصي.

وفي المقابل، دعا ترمب «إنفيديا» إلى مواصلة تحقيقها الداخلي الشامل بشأن مدى امتثال الشركة لضوابط التصدير الأميركية، للتأكد من وفائها بالتزاماتها القانونية وواجبها الوطني في حماية الأمن القومي الأميركي.

وهنأ ترمب هوانغ ومجلس إدارة الشركة والشعب الأميركي، معتبراً أن عودة هوانغ إلى قيادة «إنفيديا» تحمل أهمية تتجاوز الشركة إلى الاقتصاد الأميركي والعالم.