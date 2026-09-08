مدرب شتوتغارت يدعم قائده أونداف

أعرب سيباستيان هونيس، مدرب نادي شتوتغارت، عن دعمه للمهاجم دينيز أونداف قبل مباراتهم الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، ضد فايكينغ ستافانغر النرويجي.

ولم يسجل أونداف، اللاعب الدولي الألماني، أي هدف في أول 3 مباريات من الموسم، ما أثار بعض الانتقادات.

لكن هونيس رفض هذه الانتقادات، قائلاً، الثلاثاء: «يجب أن أضع حداً لهذا الآن. الأمور تسير بسرعة كبيرة بالنسبة لي».

وأضاف هونيس أن أونداف لعب «دوراً كبيراً» في حصول شتوتغارت على المركز الرابع في الدوري الألماني الموسم الماضي، ما أهّله للمشاركة في البطولة، وهو أمر يجب أن يكون واضحاً للجميع.

وأشار إلى أن أونداف سجل أهدافاً وتمريرات حاسمة بالغة الأهمية في مرات عديدة خلال السنوات الأخيرة.

وأقرّ المدرب بأن القائد الجديد أونداف لم يصل بعد إلى ذروة مستواه، لكنه أضاف: «لم يقدم أداءً كارثياً كما توحي بعض التقارير عنه».