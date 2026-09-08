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«أبطال أوروبا»: باو توريس يقود فيلا لتخطي بروج... ومارين يزيّن انتصار أيك

فرحة لاعبي أستون فيلا بالفوز على كلوب بروج (أ.ب)
فرحة لاعبي أستون فيلا بالفوز على كلوب بروج (أ.ب)
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«أبطال أوروبا»: باو توريس يقود فيلا لتخطي بروج... ومارين يزيّن انتصار أيك

فرحة لاعبي أستون فيلا بالفوز على كلوب بروج (أ.ب)
فرحة لاعبي أستون فيلا بالفوز على كلوب بروج (أ.ب)

نجا أستون فيلا من انتفاضة قوية لكلوب بروج في الشوط الثاني ليفتتح مشواره في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوز خارج أرضه بنتيجة 3 - 2، الثلاثاء، بينما صنع باو توريس هدفين لفريق المدرب أوناي إيمري.

ففي بلجيكا، هيّأ توريس الكرة لجون ماكغين ليفتتح التسجيل لأستون فيلا في الدقيقة 11، لكن هوغو فيتليسن أدرك التعادل لصاحب الأرض بعد 8 دقائق.

وردّ فيلا سريعاً، إذ أعاد إميليانو بوينديا التقدم لفريقه مستفيداً من تمريرة جواو غوميز، قبل أن يجعل نيكولاس جاكسون النتيجة 3 - 1 قبل نهاية الشوط الأول، بعد تمريرة حاسمة أخرى من توريس.

وسيطر بروج على مجريات اللعب بعد الاستراحة، وقلّص نيكولو تريسولدي الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة 61، لكن فيلا حافظ على تقدمه ليحصد النقاط الثلاث.

وكان مارين صاحب اللحظة الحاسمة لأيك في الدقيقة 21، عندما نفّذ ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء من الجهة اليسرى، سكنت الزاوية العليا لمرمى الحارس الذي عجز عن الوصول إليها.

لاعبو أيك أثينا يحيون جماهيرهم بعد الفوز على لاسك (أ.ب)

واستهل أيك أثينا مشواره بالفوز، بعدما تغلب 1 - صفر على لاسك النمساوي في اليونان بفضل ركلة حرة متقنة من لاعب الوسط الروماني رازفان مارين في منتصف الشوط الأول.

وفي وقت لاحق، الثلاثاء، يستضيف ريال مدريد فريق إنتر ميلان، بينما يستقبل بروسيا دورتموند منافسه فياريال، ويحل مانشستر سيتي ضيفاً على بورتو بطل البرتغال، فيما يواجه ليل الفرنسي ريال بيتيس.

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باريوس نجم أتلتيكو متحمس للعب وسط «أجواء آنفيلد»

لوكاس باريوس نجم وسط أتلتيكو مدريد (د.ب.أ)
لوكاس باريوس نجم وسط أتلتيكو مدريد (د.ب.أ)
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باريوس نجم أتلتيكو متحمس للعب وسط «أجواء آنفيلد»

لوكاس باريوس نجم وسط أتلتيكو مدريد (د.ب.أ)
لوكاس باريوس نجم وسط أتلتيكو مدريد (د.ب.أ)

بدا لوكاس باريوس، نجم وسط أتلتيكو مدريد، متحمساً لمواجهة ليفربول على ملعب «آنفيلد»، الأربعاء، في الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا.

وقال باريوس في مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء: «أشعر بحماس كبير، وأتشرف بأنني القائد الرابع للفريق، وأتطلع بقوة لمواجهة ليفربول، وتحقيق أفضل بداية ممكنة».

وأضاف: «خلال الصيف كنت متحمساً للغاية لانطلاق الموسم، لأن الموسم الماضي لم ينته بالسيناريو الذي أتمناه، وحالياً أشعر أنني بحالة جيدة».

وتابع في تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «أرى أن أجواء ملعب (آنفيلد) مثيرة أكثر من كونها صعبة، إنه أحد أفضل الملاعب في أوروبا».

وبشأن إقامة نهائي دوري الأبطال في معقل أتلتيكو مدريد، قال: «أمامنا مشوار طويل، وتركيزنا حالياً على مباراة الغد».

وبشأن الفوارق الكبيرة بين أندية إنجلترا وإسبانيا على مستوى الإنفاق، ختم لوكاس باريوس: «الفوارق هائلة خارج حدود الملعب، ولكن داخل الملعب تتلاشى هذه الفوارق بين الأندية الكبيرة».

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الرياضة رياضة عالمية

«إن بي إيه»: صفقة تبادلية بين نيو أورليانز بيليكانز وممفيس غريزليز

جوردان هوكينز إلى ممفيس غريزليز (نادي نيو أورليانز)
جوردان هوكينز إلى ممفيس غريزليز (نادي نيو أورليانز)
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«إن بي إيه»: صفقة تبادلية بين نيو أورليانز بيليكانز وممفيس غريزليز

جوردان هوكينز إلى ممفيس غريزليز (نادي نيو أورليانز)
جوردان هوكينز إلى ممفيس غريزليز (نادي نيو أورليانز)

أجرى فريق نيو أورليانز بيليكانز صفقة تبادلٍ مع فريق ممفيس غريزليز، حيثُ انتقل اللاعبان جوردان هوكينز، الذي اختير في الجولة الأولى من الدرافت، وميكا بيفي، مقابل إيه جيه جونسون وتاج جيبسون، حسبما أفاد مصدر مطلع، الثلاثاء.

وأضاف المصدر، الذي تحدث إلى وكالة «أسوشييتد برس» شريطة عدم الكشف عن هويته لأن الصفقة لم تُعلن رسمياً، أن الفريقين تبادلا أيضاً اختيارات مستقبلية في الجولة الثانية من الدرافت.

وكان هوكينز، وهو لاعب بارع في التسديد من خارج القوس والاختراق، قد اختير في المركز الرابع عشر في درافت عام 2023؛ أي قبل عامين من تغيير الإدارة الذي شهد استبدال جو دومارس بديفيد جريفين بصفته رئيساً لعمليات كرة السلة.

وعانى هوكينز من أجل حجز مكان أساسي في تشكيلة نيو أورليانز منذ انضمامه للدوري، حيث بلغ متوسط نقاطه 8 نقاط في 2.‏18 دقيقة لكل مباراة خلال مواسمه الثلاثة الأولى.

أما جونسون، فقد اختاره ميلووكي في المركز 23 في درافت 2024، ولعب أيضاً مع واشنطن ودالاس خلال موسميه الأولين، مسجلاً متوسط 9.‏4 نقطة في 2.‏14 دقيقة.

ويُعدّ جيبسون لاعباً مخضرماً يمتلك خبرة 17 عاماً، حيث بلغ متوسط نقاطه 3.‏8 نقطة و7.‏5 متابعة خلال مسيرته. ونظراً لأن عقد جيبسون الأخير لم يكن مضموناً بالكامل، فقد يستغني عنه فريق بيليكانز لتوفير ما يقارب 8.‏3 مليون دولار من المساحة المتاحة ضمن سقف رواتب الدوري الأميركي للمحترفين.

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راسل يسير على خطى نوريس بحصوله على مدرج خاص في «حلبة سيلفرستون»

سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل (أ.ب)
سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل (أ.ب)
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راسل يسير على خطى نوريس بحصوله على مدرج خاص في «حلبة سيلفرستون»

سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل (أ.ب)
سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل (أ.ب)

تحققت أمنية السائق البريطاني جورج راسل بشأن المنافسة مع مواطنه لاندو نوريس بالحصول على مدرجات خاصة في سيلفرستون.

وسار سائق مرسيدس على خطى نوريس سائق ماكلارين، بعدما أعلنت حلبة سيلفرستون عن افتتاح مدرج جورج راسل في منعطف فارم كيرف استعداداً لسباق 2027.

وتم إطلاق مدرج نوريس في «لاندوستانغ» عام 2025 عندما حقق فوزه الأول في سباق الجائزة الكبرى البريطاني، حيث وجد به 16 ألف متفرج في سباق العام الجاري.

وأبدى راسل رغبته في الحصول على مدرج خاص به أيضاً في سباقه، ومازح خلال جولة سيلفرستون هذا العام، أنه يتمنى الجلوس في أحد مقاعد مدرجات نوريس.

وحصل راسل الآن على مكانه الخاص في الحلبة الشهيرة، حيث نشر فريقه مرسيدس صوراً للسائق البريطاني خلال مسيرته في سباقات الكارتينج والسباقات للناشئين مع قائد الفريق.

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