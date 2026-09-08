«أبطال أوروبا»: باو توريس يقود فيلا لتخطي بروج... ومارين يزيّن انتصار أيك

نجا أستون فيلا من انتفاضة قوية لكلوب بروج في الشوط الثاني ليفتتح مشواره في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوز خارج أرضه بنتيجة 3 - 2، الثلاثاء، بينما صنع باو توريس هدفين لفريق المدرب أوناي إيمري.

ففي بلجيكا، هيّأ توريس الكرة لجون ماكغين ليفتتح التسجيل لأستون فيلا في الدقيقة 11، لكن هوغو فيتليسن أدرك التعادل لصاحب الأرض بعد 8 دقائق.

وردّ فيلا سريعاً، إذ أعاد إميليانو بوينديا التقدم لفريقه مستفيداً من تمريرة جواو غوميز، قبل أن يجعل نيكولاس جاكسون النتيجة 3 - 1 قبل نهاية الشوط الأول، بعد تمريرة حاسمة أخرى من توريس.

وسيطر بروج على مجريات اللعب بعد الاستراحة، وقلّص نيكولو تريسولدي الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة 61، لكن فيلا حافظ على تقدمه ليحصد النقاط الثلاث.

وكان مارين صاحب اللحظة الحاسمة لأيك في الدقيقة 21، عندما نفّذ ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء من الجهة اليسرى، سكنت الزاوية العليا لمرمى الحارس الذي عجز عن الوصول إليها.

لاعبو أيك أثينا يحيون جماهيرهم بعد الفوز على لاسك (أ.ب)

واستهل أيك أثينا مشواره بالفوز، بعدما تغلب 1 - صفر على لاسك النمساوي في اليونان بفضل ركلة حرة متقنة من لاعب الوسط الروماني رازفان مارين في منتصف الشوط الأول.

وفي وقت لاحق، الثلاثاء، يستضيف ريال مدريد فريق إنتر ميلان، بينما يستقبل بروسيا دورتموند منافسه فياريال، ويحل مانشستر سيتي ضيفاً على بورتو بطل البرتغال، فيما يواجه ليل الفرنسي ريال بيتيس.