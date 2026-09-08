برونكهورست مدرب فينورد: لا أخشى مواجهة برشلونة

شدّد جيوفاني فان برونكهورست، مدرب فينورد الهولندي، أن فريقه تنتظره مهمة صعبة عندما يحل ضيفاً على برشلونة، الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

قال برونكهورست، في مؤتمر صحافي، الثلاثاء: «لديّ ذكريات رائعة هنا في برشلونة، لقد ارتديت قميص الفريق لمدة 4 سنوات بجوار لاعبين مميزين، مثل ميسي ورونالدينيو، وحققنا لقب دوري أبطال أوروبا، لذا أنا جزء من تاريخ هذا النادي».

أضاف: «الانضمام لهذا النادي كان حلماً، والعودة للعب ضده لأول مرة له شعور غريب، لقد أصبح ملعب كامب نو أكبر».

وتابع المدرب الهولندي: «لن تكون مباراة سهلة في الظل البداية القوية لبرشلونة هذا الموسم، إضافة إلى امتلاكه لاعبين مميزين في كل المراكز، يجب أن نستحوذ على الكرة، ولكنها ستكون مهمة صعبة أمام فريق بهذا المستوى، إنه تحدٍّ كبير ومثير».

واصل: «ستكون فرصة مميزة للاعبي فينورد أيضاً للتعبير عن أنفسهم، لا أشعر بالرهبة أو الخوف، بل أعتبر المباراة تحدياً رائعاً».

وأوضح: «دوري أبطال أوروبا مسابقة مختلفة عن الدوري الهولندي، يجب أن نعدل أسلوب لعبنا، لأننا لن نحصل على فرص كثيرة، وسنلعب خارج أرضنا، لذا ستكون فرصة جيدة للاحتكاك بمستوى عالٍ، ودرس مفيد لكل اللاعبين».

وشدد: «علينا أن نؤدي بشجاعة كبيرة، ونحاول تقليص الفوارق الكبيرة بين الفريقين».

وختم فان برونكهورست: «برشلونة فاز بلقب الدوري مرتين، ويتطلع للفوز بلقب دوري الأبطال، فهذا اللقب كان الإنجاز الأبرز في مسيرتي».