راسل يسير على خطى نوريس بحصوله على مدرج خاص في «حلبة سيلفرستون»

تحققت أمنية السائق البريطاني جورج راسل بشأن المنافسة مع مواطنه لاندو نوريس بالحصول على مدرجات خاصة في سيلفرستون.

وسار سائق مرسيدس على خطى نوريس سائق ماكلارين، بعدما أعلنت حلبة سيلفرستون عن افتتاح مدرج جورج راسل في منعطف فارم كيرف استعداداً لسباق 2027.

وتم إطلاق مدرج نوريس في «لاندوستانغ» عام 2025 عندما حقق فوزه الأول في سباق الجائزة الكبرى البريطاني، حيث وجد به 16 ألف متفرج في سباق العام الجاري.

وأبدى راسل رغبته في الحصول على مدرج خاص به أيضاً في سباقه، ومازح خلال جولة سيلفرستون هذا العام، أنه يتمنى الجلوس في أحد مقاعد مدرجات نوريس.

وحصل راسل الآن على مكانه الخاص في الحلبة الشهيرة، حيث نشر فريقه مرسيدس صوراً للسائق البريطاني خلال مسيرته في سباقات الكارتينج والسباقات للناشئين مع قائد الفريق.