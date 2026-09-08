باريوس نجم أتلتيكو متحمس للعب وسط «أجواء آنفيلد»

بدا لوكاس باريوس، نجم وسط أتلتيكو مدريد، متحمساً لمواجهة ليفربول على ملعب «آنفيلد»، الأربعاء، في الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا.
وقال باريوس في مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء: «أشعر بحماس كبير، وأتشرف بأنني القائد الرابع للفريق، وأتطلع بقوة لمواجهة ليفربول، وتحقيق أفضل بداية ممكنة».
وأضاف: «خلال الصيف كنت متحمساً للغاية لانطلاق الموسم، لأن الموسم الماضي لم ينته بالسيناريو الذي أتمناه، وحالياً أشعر أنني بحالة جيدة».
وتابع في تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «أرى أن أجواء ملعب (آنفيلد) مثيرة أكثر من كونها صعبة، إنه أحد أفضل الملاعب في أوروبا».
وبشأن إقامة نهائي دوري الأبطال في معقل أتلتيكو مدريد، قال: «أمامنا مشوار طويل، وتركيزنا حالياً على مباراة الغد».
وبشأن الفوارق الكبيرة بين أندية إنجلترا وإسبانيا على مستوى الإنفاق، ختم لوكاس باريوس: «الفوارق هائلة خارج حدود الملعب، ولكن داخل الملعب تتلاشى هذه الفوارق بين الأندية الكبيرة».