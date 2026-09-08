هامبتون تتطلع للفوز بـ«جائزة ياشين» للمرة الثانية توالياً

كشفت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، الثلاثاء، عن قائمة المرشحات لجائزة «ياشين» لأفضل حارسة مرمى في العالم لعام 2026.

وكانت جائزة «ياشين» للسيدات منحت للمرة الأولى العام الماضي، عندما توّجت الإنجليزية هانا هامبتون، حارسة تشيلسي، بالنسخة الافتتاحية.

وتسعى هامبتون للاحتفاظ بالجائزة، لكنها تواجه منافسة من الحارستين اللتين احتلتا المركزين الثاني والثالث في نسخة العام الماضي، الألمانية آن كاترين بيرغر، حارسة جوثام إف سي، والإسبانية كاتا كول، حارسة برشلونة.

كما تضم القائمة اليابانية أياكا ياماشيتا، حارسة مانشستر سيتي، والبرازيلية لورينا، حارسة كانساس سيتي كارنت.

وتأمل بيرغر وكول في التقدم إلى صدارة الترتيب هذه المرة، بعدما حلتا خلف هامبتون في النسخة الأولى من الجائزة.