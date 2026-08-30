مروان عطية «سعيد» بتمديد عقده مع الأهلي المصري

أعرب مروان عطية، لاعب الأهلي المصري، عن سعادته بتمديد تعاقده مع الفريق حتى عام 2030، مؤكداً أن استمراره مع النادي يمنحه دوافع كبيرة للمنافسة على البطولات خلال الفترة المقبلة.

وقال مروان عطية في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، الأحد، إنه سعيد للغاية بثقة مسؤولي الأهلي في قدراته، وإنه لمس تقديراً كبيراً بعد عودته من المشاركة مع المنتخب المصري في كأس العالم.

وأضاف أن مفاوضات تمديد تعاقده لم تستغرق أكثر من ساعة واحدة قبل توقيعه على العقد الجديد، مؤكداً أنه وجد كل التقدير والدعم من جانب مسؤولي الأهلي.

وأوضح أن حديث جماهير الأهلي عنه باعتباره واحداً من أبناء النادي يمثل شرفاً كبيراً بالنسبة إليه وفي الوقت نفسه يضاعف من مسؤوليته، مشيراً إلى أنه لا يوجد لاعب لا يتمنى الانتماء إلى الأهلي.

وأكد مروان عطية أنه عقد العزم منذ اليوم الأول لانضمامه إلى الأهلي على الاجتهاد والتفاني في العمل، وأن يكون له دور داخل الملعب وخارجه، موضحاً أنه حقق حلمه الذي سعى إليه منذ الطفولة وأصبح جزءاً من النادي.

وأشار إلى أنه انضم إلى الأهلي في فترة شهدت وجود جيل حقق العديد من النجاحات على المستويين المحلي والقاري، بالإضافة إلى المشاركة في البطولات العالمية.

وقال لاعب وسط الأهلي إن اللعب ضمن صفوف الفريق يمثل مسؤولية كبيرة، ويتطلب القدرة على تحمل الضغوط، مؤكداً أن ارتداء قميص النادي يحتاج إلى شخصية قوية وعقلية مميزة وتركيز كبير داخل الملعب وخارجه.

وأضاف أن انتقاله إلى الأهلي منحه فرصة كبيرة لتطوير مستواه على مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى المشاركة في بطولات كبرى مثل كأس إنتركونتيننتال وكأس العالم للأندية.

وأوضح أن مباراة الأهلي أمام إنتر ميامي الأميركي في كأس العالم للأندية تعد واحدة من أكثر المباريات التي يعتز بها في مسيرته خاصة أنه كان مكلفاً بمراقبة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال مروان عطية إنه واجه ميسي تسع مرات خلال المباراة ونجح في استخلاص الكرة منه في سبع مناسبات، مؤكداً أنه قدم أداء مميزاً خلال تلك المواجهة.

وأضاف أنه يعتز أيضاً بمواجهة اتحاد جدة السعودي التي حصل خلالها على جائزة رجل المباراة، بالإضافة إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي، الذي شهد تتويج الأهلي باللقب.

وعن هدفه في مرمى الشرقية إنبي في افتتاح بطولة الدوري أوضح مروان أنه يحرص على التصويب من خارج منطقة الجزاء خلال المباريات، وأن العديد من محاولاته السابقة تصدى لها حراس المرمى، أو ارتدت من القائم أو العارضة، مشيراً إلى أن تسجيل الأهداف يمثل في النهاية توفيقاً من الله وتتويجاً لمجهود جميع زملائه.

وأكد لاعب الأهلي أنه يحرص على الالتزام بنظام النادي داخل الملعب وخارجه، موضحاً أنه سمع كثيراً عن النظام والانضباط داخل الأهلي قبل الانضمام إلى صفوفه قبل أن يلمس ذلك بنفسه عقب انتقاله إلى الفريق.

وأضاف أن كل خطوة داخل الأهلي تتم بنظام، سواء فيما يتعلق بالتدريبات أو المباريات أو المعسكرات إلى جانب ضرورة التزام اللاعبين بالسلوكيات التي تتناسب مع النادي.

واختتم مروان عطية تصريحاته بالتأكيد على أن جماهير الأهلي تمثل المحرك الأساسي لنجاحات الفريق، وأن وجودها خلف اللاعبين يمنحهم الثقة والحماس ويضاعف من مسؤوليتهم، مؤكداً أن الجميع سيبذلون أقصى ما لديهم من أجل إسعاد الجماهير والفوز بالبطولات.

يذكر أن مروان عطية انضم إلى الأهلي قادماً من الاتحاد السكندري في يناير (كانون الثاني) 2023، وخاض منذ ذلك الحين نحو 149 مباراة بقميص الفريق، سجل خلالها 4 أهداف، وتوج بـ10 بطولات، بينها ثلاثة ألقاب للدوري المصري ولقبان لدوري أبطال أفريقيا. وعلى الصعيد الدولي، خاض لاعب الوسط 40 مباراة مع منتخب مصر وسجل هدفاً واحداً.