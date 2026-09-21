سيسكو خارج قائمة سلوفينيا لدوري الأمم

انسحب مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي بنيامين سيسكو من قائمة منتخب سلوفينيا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بعدما غاب عن لقاء تعادل فيه فريقه 1 - 1 أمام فولهام، الأحد، في الدوري الإنجليزي.

وغاب اللاعب البالغ 23 عاماً عن رحلة الفريق إلى ملعب «كرافن كوتيدج» بسبب إصابة في قصبة الساق تعرض لها خلال خسارة «الشياطين الحمر» أمام برايتون في كأس الرابطة الأسبوع الماضي.

وسيغيب سيسكو عن مباراتين أمام اسكوتلندا، إضافة إلى مواجهتي مقدونيا الشمالية وسويسرا.

وقال مانشستر يونايتد في بيان، الاثنين: «يؤكد مانشستر يونايتد أن بنيامين سيسكو انسحب من قائمة منتخب سلوفينيا قبل فترة التوقف الدولي المقبلة التي تمتد لثلاثة أسابيع».

وأضاف النادي: «سيخضع بنيامين لفحوصات خلال هذا الأسبوع، قبل تحديد خطة التعافي الخاصة به».

وسجل سيسكو الذي أحرز هدفين مع ناديه هذا الموسم، هدفين، وأصبح رابع لاعب في الفريق ينسحب من التوقف الدولي هذا الاثنين.

كما يغيب ماركوس راشفورد وكوبي ماينو عن قائمة منتخب إنجلترا، في حين انسحب كارل دارلو من معسكر منتخب ويلز.

ويحتل فريق مايكل كاريك المركز 12 في ترتيب الدوري، بعدما حصد خمس نقاط فقط في أول خمس مباريات له.