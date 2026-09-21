التحقيق في تعرض عثمان ديمبيلي لهتافات مسيئة خلال «الكلاسيكو»

قررت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم فتح تحقيقات بشأن تعرض عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان لهتافات عنصرية وعدائية مسيئة خلال مباراة الكلاسيكو أمام أولمبيك مرسيليا ضمن منافسات بطولة الدوري، الأحد.
وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن الرابطة قررت إحالة الأمر للجنة التأديبية بعد إهانة ديمبيلي خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 2 - 1.
من جانبها، لفتت صحيفة «لوباريزيان» إلى أن المباراة لم تتوقف أثناء تعرض ديمبيلي الفائز بالكرة الذهبية العام الماضي لهتافات عدائية، وتكررت التجاوزات رغم تحذيرات مارينا فيراري وزيرة الرياضة.
وأوضحت أن الوزيرة الفرنسية سبق أن حذرت من الهتافات العنصرية في المدرجات، وطالبت فينسنت لابرون، رئيس الرابطة، باحترام توجيهات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن مثل هذه الهتافات العنصرية.
وأكدت الصحيفة أيضاً أن التجاوزات بحق عثمان ديمبيلي، كتبها مراقب المباراة في تقريره، وستتولى اللجنة التأديبية التابعة للرابطة دراستها تمهيداً لاتخاذ قرار بشأنها.