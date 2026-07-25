الاتحاد يكسب لاس بالماس الإسباني بثنائية ديابي وروجر

حقق الاتحاد فوزا مثيرا على لاس بالماس الإسباني بنتيجة1/2، في المباراة الودية التي جمعتهما ضمن برنامج إعداد الفريق للموسم الجديد.

وافتتح الفرنسي موسى ديابي التسجيل مبكرا عند الدقيقة 14، مانحا الاتحاد أفضلية في الشوط الأول، قبل أن يعزز روجر فيرنانديز تقدم الفريق بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 50.

وشهد اللقاء أداء جيدا من لاعبي الاتحاد، الذين واصلوا تنفيذ الجوانب الفنية والتكتيكية التي يسعى الجهاز الفني إلى ترسيخها خلال فترة

الإعداد، قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ويأتي هذا الانتصار ليمنح الفريق دفعة معنوية، مع استمرار التحضيرات للموسم المقبل ورفع جاهزية اللاعبين على المستويين الفني والبدني.