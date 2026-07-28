عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:2 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

رئيس بايرن ميونيخ: أوليسيه ودياز ليسا للبيع

يان كريستيان دريسن (د.ب.أ)
يان كريستيان دريسن (د.ب.أ)
TT
TT

رئيس بايرن ميونيخ: أوليسيه ودياز ليسا للبيع

يان كريستيان دريسن (د.ب.أ)
يان كريستيان دريسن (د.ب.أ)

أعلن يان كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ الألماني، أن ثنائي الفريق؛ الفرنسي ميكايل أوليسيه، والكولومبي لويس دياز، لن يتم بيعهما، حيث إنهما سيساعدان الفريق الألماني على الفوز بكل الألقاب. وقال دريسن، في مؤتمر صحافي، اليوم (الثلاثاء)، إن أوليسيه سيبقى بالتأكيد مع الفريق، وإنه لا يوجد عرض بشأنه من ريال مدريد، وتزايدت التكهنات خلال فترة كأس العالم الأخيرة، في ظل تقارير تؤكد أن أوليسيه يريد أن يرحل، وبدا واضحاً أنه يريد الالتحاق بزميليه في المنتخب الفرنسي؛ كيليان مبابي، وأوريلين تشواميني، في صفوف النادي الإسباني. وقال مسؤولو بايرن في مناسبات سابقة إن أوليسيه ليس للبيع. فيما قال دريسن: «حتى لو كان هناك عرض، وهو ما لم يحدث، سنظل على موقفنا بالتمسك باللاعب». وانتقل أوليسيه إلى بايرن ميونيخ في 2024، ويمتد عقده حتى 2029، دون وجود شرط جزائي في عقده، وكان قد انتقل مقابل 55 مليون يورو (63 مليون دولار) من كريستال بالاس الإنجليزي، في حين زادت قيمته السوقية لأكثر من 3 أضعاف، لتصل إلى 170 مليون يورو. وتألق أوليسيه مع بايرن حيث سجل 32 هدفاً وصنع 46 هدفاً في 107 مباريات، كما صنع 7 أهداف مع منتخب فرنسا في كأس العالم. أما دياز فقد انضم إلى بايرن من ليفربول الإنجليزي، ويمتد عقده هو الآخر حتى 2029، وسجل 26 هدفاً، وصنع 19 هدفاً، في 51 مباراة. ويظل دريسن هادئاً في مواجهة التكهنات حول وجود عرض سعودي للجناح الكولومبي، حيث قال: «لدينا فريق رائع، لنبدأ الموسم ونحرز الأهداف ونرى ما سيحدث في نهايته». وفاز بايرن بثنائية الدوري الألماني وكأس ألمانيا الموسم الماضي، كما وصل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بينما يأمل دريسن، في إنجاز مشابه لما حدث في 2013 و2020، بتحقيق الثلاثية هذا الموسم. وقال دريسن: «طموحنا دائماً هو الفوز بكل الألقاب، لا يمكن أن نصدق أننا سنفوز بدوري الأبطال كل عام، لكن يجب أن يكون لدينا الطموح». وتزداد الضغوط بشأن تمديد عقد المهاجم المتألق هاري كين، الذي تنتهي سنوات عقده الأربع هذا الموسم، بينما يرغب بايرن بشدة في تجديد تعاقده. وقال دريسن متحدثاً عن كين 33 عاماً: «أعتقد أن هناك رغبة قوية من الطرفين، والآن نحتاج لأن نتأكد من أن هذه الرغبة القوية تصل إلى نقطة التقاء».

مواضيع
كرة القدم رياضة الدوري الألماني ألمانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

من 2006 إلى 2026... تدهور إيطاليا بالأرقام

رياضة عالمية زين الدين زيدان بعد أن ضرب برأسه المدافع الإيطالي ماركو ماتيراتزي خلال المباراة النهائية لكأس العالم 2006 بين إيطاليا وفرنسا (أ.ف.ب)

من 2006 إلى 2026... تدهور إيطاليا بالأرقام

منذ إحرازها لقبها العالمي الرابع قبل أكثر من عشرين عاماً شهدت مكانة إيطاليا على الساحة الكروية العالمية تراجعاً كبيراً.

«الشرق الأوسط» (روما)
رياضة عربية معين الشعباني (رويترز)
رياضة عربية

الشعباني يتولى تدريب منتخب تونس لمدة 4 سنوات

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، ​اليوم الثلاثاء، تعيين معين الشعباني مدرباً للمنتخب الأول لمدة 4 سنوات، خلفاً للمدرب هيرفي رينارد.

«الشرق الأوسط» (تونس)
رياضة عالمية ماليزيا تحافظ على سِجلها المثالي في بطولة آسيان (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

ماليزيا تحافظ على سِجلها المثالي في بطولة آسيان

سجلت ماليزيا 3 أهداف في الشوط الثاني لتحقق فوزاً ساحقاً ​4 - 0 على لاوس في كوالالمبور، اليوم الثلاثاء، لتحافظ على بدايتها المثالية في المجموعة الثانية.

«الشرق الأوسط» (كوالالمبور)
رياضة عالمية جيوفاني مالاغو برفقة مانشيني (رويترز)
رياضة عالمية

مالاغو: مانشيني الخيار الأفضل لإيطاليا… أتحمل كامل مسؤولية القرار

أكد رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم جيوفاني مالاغو أن روبرتو مانشيني سيتولى تدريب المنتخب الإيطالي.

«الشرق الأوسط» (روما)
رياضة عالمية مارك كوكوريّا (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

كوكوريّا يفي بوعده بوضع وشم لدي لا فوينتي على ذراعه

وفى الظهير مارك كوكوريا بوعد أطلقه قبل تتويج إسبانيا بكأس العالم لكرة القدم في 19 يوليو الحالي بعدما كشف، الثلاثاء، عن وشم جديد على ذراعه يحمل صورة مدرب المنتخب

«الشرق الأوسط» (مدريد)