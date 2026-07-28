مالاغو: مانشيني الخيار الأفضل لإيطاليا… أتحمل كامل مسؤولية القرار

أكد رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، جيوفاني مالاغو، أن روبرتو مانشيني سيتولى تدريب المنتخب الإيطالي، فيما سيتولى كلاوديو رانييري منصب المدير الفني ورئاسة مشروع «كلوب إيطاليا»، على أن يُقدَّم الاثنان رسمياً في مؤتمر صحافي الأربعاء.

وبحسب صحيفة «لاغازيتا ديللو سبورتس» أوضح مالاغو أن الاتحاد كان قد اتفق في البداية على تعيين أندريا بيرلو بناءً على توصية من باولو مالديني وليوناردو، إلا أنه تراجع عن القرار لاحقاً «لدواعٍ تتعلق بالملاءمة»، قبل أن يحسم بنفسه اختيار مانشيني.

وقال: «رأيت أن أفضل خيار لقيادة المنتخب هو روبرتو مانشيني، وأنا أتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا القرار».

وأضاف أن انفصال الاتحاد عن مالديني وليوناردو تم «بهدوء وبالتراضي ومن دون أي خلافات»، مشيراً إلى أن رانييري وقع عقده رسمياً وسيضطلع بدور «بالغ الأهمية والحساسية» في المرحلة المقبلة.

ورفض مالاغو الكشف عن تفاصيل العقود المالية، مكتفياً بالإشارة إلى أن مانشيني ورانييري أبديا مرونة كبيرة من الناحية المالية لتسهيل الاتفاق.

وحول ردود الفعل السلبية على عودة مانشيني، خاصة بعد رحيله المفاجئ عن المنتخب في صيف 2023، أكد مالاغو أنه أخذ جميع الآراء بعين الاعتبار، بما فيها نتائج استطلاعات الرأي، مضيفاً أن مانشيني سيتحدث بنفسه عن تلك المرحلة خلال تقديمه الرسمي.

كما أشار إلى أن أنطونيو كونتي كان يمتلك كل المقومات لتولي المهمة، إلا أن الظروف الحالية اختلفت عن السابق، في حين استبعد فكرة التعاقد مع جورجيو كيليني، موضحاً أنه لا يرغب في استقطاب شخصيات تعمل حالياً مع أندية في الدوري الإيطالي.

وشدد مالاغو على أن مشروع تطوير كرة القدم الإيطالية، الذي بدأه مالديني، سيستمر دون تغيير، موضحاً أن الاتحاد يعمل وفق مسارين متوازيين: الأول يركز على النتائج السريعة مع المنتخب الأول، والثاني يستهدف بناء قاعدة للمستقبل عبر تطوير اللاعبين من سن 13 و14 عاماً، بهدف تجهيز جيل قادر على المنافسة في بطولة أوروبا 2032 التي تستضيفها إيطاليا.

وكشف رئيس الاتحاد أيضاً عن قرب تعيين شخصية ثالثة تتولى الإشراف على المنتخبات الوطنية، في دور يشبه المهمة التي كان يؤديها الراحل جيجي ريفا، مع مسؤولية إضافية تتمثل في تنسيق عمل منتخبات الفئات السنية بالتعاون مع ماوريتسيو فيتشيدي، فيما يُعد جانفرانكو زولا أبرز المرشحين لهذا المنصب.