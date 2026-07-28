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الرياضة رياضة عالمية

ماليزيا تحافظ على سِجلها المثالي في بطولة آسيان

ماليزيا تحافظ على سِجلها المثالي في بطولة آسيان (إ.ب.أ)
ماليزيا تحافظ على سِجلها المثالي في بطولة آسيان (إ.ب.أ)
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ماليزيا تحافظ على سِجلها المثالي في بطولة آسيان

ماليزيا تحافظ على سِجلها المثالي في بطولة آسيان (إ.ب.أ)
ماليزيا تحافظ على سِجلها المثالي في بطولة آسيان (إ.ب.أ)

سجلت ماليزيا 3 أهداف في الشوط الثاني لتحقق فوزاً ساحقاً ​4 - 0 على لاوس في كوالالمبور، اليوم الثلاثاء، لتحافظ على بدايتها المثالية في المجموعة الثانية لبطولة اتحاد دول جنوب شرق آسيا «آسيان» لكرة القدم.

وتمكّن باولو خوسيه من اختراق دفاع لاوس العنيد قرب الاستراحة، وأطلق تسديدة من ‌مدى قريب، ‌ثم ضاعف الجناح ​المولود ‌في ⁠البرازيل إندريك ​النتيجة بعد ⁠12 دقيقة من بداية الشوط الثاني.

وسجّل فينغساي سيدافونغ بالخطأ في مرماه ليجعل النتيجة 3-0 لماليزيا في الدقيقة 66، وأحرز البديل وان كوزين أول أهدافه الدولية، بعدما نفّذ ركلة ⁠حرة ببراعة من مدى بعيد ‌استقرت في ‌الشِّباك قبل 6 دقائق من ​نهاية المباراة.

ورفعت ‌ماليزيا رصيدها إلى 6 نقاط، بعد ‌فوزها في المباراة الافتتاحية على ميانمار، وسيواجه فريق المدرب تان تشينج هو منتخب تايلاند، حامل اللقب 7 مرات، في بانكوك، ‌يوم السبت.

وتحتل تايلاند المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 ⁠نقاط، بالتساوي ⁠مع ميانمار التي فازت 4-1 على الفلبين، لتحقق فوزها الأول في البطولة.

ومنح كياو مين وو التقدم لميانمار بعد 7 دقائق بضربة رأس من مدى قريب، وضاعف ثان باينج النتيجة في الدقيقة 28.

وقلّص يارفي جايوسو الفارق قبل 22 دقيقة من النهاية، لكن وين ناينج تون ​أعاد التقدم ​بفارق هدفين لميانمار بضربة رأس، ثم سجل ثان باينج الهدف الرابع.

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