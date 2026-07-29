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نوير يكشف موعد اعتزاله المحتمل مع بايرن ميونيخ

مانويل نوير (د.ب.أ)
مانويل نوير (د.ب.أ)
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نوير يكشف موعد اعتزاله المحتمل مع بايرن ميونيخ

مانويل نوير (د.ب.أ)
مانويل نوير (د.ب.أ)

توقّع الحارس الألماني المخضرم مانويل نوير «اعتزاله على الأرجح» عقب نهاية الموسم المقبل، وفقاً لما نقلته تقارير من مدينة روتاخ-إيغرن، حيث يستعد مع فريقه بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني لكرة القدم، للموسم الجديد.

في الأربعين من عمره، مدد نوير في الربيع الماضي عقده مع بايرن حتى صيف 2027، لتستمر المغامرة التي بدأها مع العملاق البافاري في صيف 2011 قادماً من نادي بداياته، شالكه.

وقال نوير مساء الثلاثاء: «لن أخوض كل مباراة وأنا أفكر بأنها قد تكون الأخيرة. لا يهمني إن كانت زيارتي الأخيرة لهذا الملعب أو ذاك. لكن من المرجح جداً أن أتوقف» في ختام الموسم.

وأضاف: «بنسبة 85 في المائة كنت بالتأكيد سأتوقف» بعد نهاية موسم 2025-2026، مشيراً إلى أنه منح نفسه وقتاً للتفكير قبل تجديد عقده في منتصف مايو (أيار).

وأوضح بطل العالم لعام 2014: «لكن مع هذه المجموعة، ومع هذا الجهاز الفني، يكون الأمر بكل بساطة ممتعاً»، مضيفاً: «لدينا دائماً فرصة المنافسة على جميع الألقاب، ونحن نمتلك فريقاً قادراً تماماً على ذلك. هذه المجموعة وهذا الفريق وهذه البنية الموجودة في النادي، كانوا الـ15 في المائة التي جعلتني أقول إنه يجب أن أواصل».

وبعد ابتعاده عن الملاعب في فبراير (شباط) ومارس (آذار) ثم في منتصف مايو بسبب إصابة في ربلة الساق اليسرى، لعب نوير دوراً حاسماً في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد الإسباني (6-4 بمجموع المباراتين)، لا سيّما في مباراة الذهاب في مدريد.

خرج بايرن من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي الذي تُوّج باللقب لموسم ثانٍ توالياً، لكنه حقق الثنائية المحلية بإحرازه لقبي الدوري والكأس التي غاب نوير عن مباراتها النهائية أمام شتوتغارت.

وبعد عامين من اعتزاله اللعب دولياً مع المنتخب الألماني إثر كأس أوروبا 2024، عاد نوير عن قراره للمشاركة في مونديال 2026، الذي انتهى بخروج ألمانيا من دور الـ32 أمام الباراغواي، في ثالث إخفاق توالياً لأبطال العالم 4 مرات.

ويملك نوير الفائز مرتين بدوري أبطال أوروبا (2013 و2020) والمتوج بلقب الدوري الألماني 13 مرة وبكأس العالم مع ألمانيا عام 2014، أحد أبرز السجلات الذهبية في تاريخ كرة القدم الألمانية، محدثاً ثورة في مركز حراسة المرمى.

مواضيع
رياضة كرة القدم الدوري الألماني بايرن ميونخ ألمانيا

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