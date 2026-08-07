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الرياضة رياضة عالمية

فان بوميل مدرب بلجيكا الجديد لم يتردد في قبول المهمة

مارك فان بوميل المدير الفني الجديد لمنتخب بلجيكا (رويترز)
مارك فان بوميل المدير الفني الجديد لمنتخب بلجيكا (رويترز)
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فان بوميل مدرب بلجيكا الجديد لم يتردد في قبول المهمة

مارك فان بوميل المدير الفني الجديد لمنتخب بلجيكا (رويترز)
مارك فان بوميل المدير الفني الجديد لمنتخب بلجيكا (رويترز)

أكد مارك فان بوميل، المدير الفني الجديد لمنتخب بلجيكا، أنه لم يفكر مطلقاً في انتظار فرصة تدريب منتخب بلاده هولندا، مشدداً على أن تولي قيادة المنتخب البلجيكي كان شرفاً كبيراً بالنسبة له.

وقال فان بوميل، خلال مؤتمره الصحافي الأول منذ تعيينه أواخر الشهر الماضي: «هل كنت أرغب في انتظار المنتخب الهولندي؟ إطلاقاً، لم أفكر في ذلك حتى».

وأضاف: «تدريب منتخب وطني يعد من أفضل الوظائف التي يمكن أن يحظى بها أي مدرب، لأنك تعمل مع أفضل اللاعبين في البلاد. أنا سعيد جداً بوجودي هنا، فهذا تحدٍّ يناسبني تماماً».

وأوضح المدرب الهولندي أنه تلقى عدة عروض خلال العامين الماضيين، لكنها لم تكن مقنعة، مشيراً إلى أن المفاوضات مع الاتحاد البلجيكي سارت بسرعة.

وقال: «تدريب منتخب بلجيكا شرف كبير، وأعتقد أن كل مدرب يتمنى خوض هذه التجربة».

وكان الاتحاد البلجيكي قد عين فان بوميل خلفاً للفرنسي رودي غارسيا، الذي انتهى عقده بعد قيادة المنتخب إلى الدور ربع النهائي في كأس العالم 2026.

وأكد المدرب البالغ من العمر 49 عاماً أن الفوز سيكون هدفه الأول مع «الشياطين الحمر»، قائلاً: «سواء كنت لاعباً أو مدرباً، فأنت تريد دائماً الفوز. لا أعرف ما الذي سيحدث خلال مسيرتي، لكن هدفي هو الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة».

وأضاف: «لا أريد أن أعد بالفوز ببطولة أوروبا، رغم أن هذا هو الهدف الذي نلعب من أجله».

ويستهل فان بوميل مشواره مع منتخب بلجيكا بمواجهة إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية يوم 25 سبتمبر (أيلول)، قبل أن يواجه تركيا مرتين وفرنسا خلال فترة التوقف الدولي في سبتمبر وأكتوبر (تشرين الأول).

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«الشرق الأوسط» (لندن)
الرياضة رياضة عالمية

سلوت يفضل تدريب الأندية على قيادة منتخب هولندا

آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
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سلوت يفضل تدريب الأندية على قيادة منتخب هولندا

آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)

كشف آرني سلوت، المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي، أنه انسحب من الترشيحات لتدريب منتخب هولندا الشاغر لأنه يرغب في البقاء في عالم كرة القدم للأندية.

وقاد الهولندي /47 عامًا/ فريق ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول في أنفيلد، لكنه أُقيل في مايو (أيار) بعد احتلال الفريق المركز الخامس في موسمه الثاني.

ويبحث المنتخب الهولندي عن مدرب جديد بعد استقالة رونالد كومان عقب خسارته أمام المغرب في دور الـ32 من كأس العالم هذا الصيف.

وكان سلوت من بين أبرز المرشحين لتولي المنصب، لكنه نفى التقارير التي تفيد بانسحابه من المنافسة بعد مفاوضات مطولة حول راتبه ومدة عقده، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

وقال، وفقًا لمجلة «فوتبال إنترناشونال» الهولندية: «هذه التكهنات غير صحيحة. ببساطة، لم نصل إلى هذه المرحلة من المفاوضات».

وأضاف: «في هذه المرحلة من مسيرتي، أفضل أن أكون في الملعب مع لاعبي فريقي يومياً، وهو أمر غير ممكن بنفس الطريقة مع المنتخب الوطني».

وقال: «أكن احتراماً كبيراً للمنتخب الوطني والاتحاد الهولندي لكرة القدم، ولا يسعني إلا أن أكون إيجابياً بشأن احترافية المفاوضات التي جرت ذلك الأسبوع. في الوقت الراهن، أعتقد أن كرة القدم على مستوى الأندية لا تزال تقدم لي الكثير».

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الرياضة رياضة عالمية

كورينثيانز البرازيلي يتخلى عن ديباي لأسباب مالية

الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
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كورينثيانز البرازيلي يتخلى عن ديباي لأسباب مالية

الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)

قرر نادي كورينثيانز البرازيلي، عدم تجديد عقد اللاعب الهولندي ممفيس ديباي. وقد اتُخذ هذا القرار حصراً مراعاةً للوضع المالي للنادي، الأمر الذي يتطلب إدارةً دقيقةً ومسؤولةً للموارد المتاحة.

وقال النادي عبر حسابه على «إكس»: «نتقدم بجزيل الشكر للاعب ممفيس ديباي وفريقه بأكمله، الذين سعوا منذ بداية المفاوضات إلى التوصل لأفضل اتفاق ممكن».

وأضاف في بيانه: «وإلى اللاعب تحديداً، يُعرب النادي عن امتنانه العميق لتفانيه والإنجازات التي حققها طوال مسيرته معنا، والتي تشمل 79 مباراة، و20 هدفاً، والأهم من ذلك، الفوز بثلاثة ألقاب مهمة: كأس باوليستا وكأس البرازيل عام 2025، وكأس السوبر الملكي عام 2026. ستبقى هذه الإنجازات بلا شك جزءاً لا يتجزأ من تاريخ كورينثيانز».

وتابع: «نتفهم أن الإجراءات امتدت لما بعد الموعد النهائي المعتاد، ولكن هذا يعود بالدرجة الأولى إلى كوننا نتعامل مع لاعب متميز».

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الأرجنتيني ألفاريز يعود إلى أتلتيكو... وتكهنات حول مستقبله

المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
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الأرجنتيني ألفاريز يعود إلى أتلتيكو... وتكهنات حول مستقبله

المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)

عاد المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز صباح الثلاثاء، إلى ملعب سيرو ديل إسبينو التدريبي للانضمام مجددًا إلى أتلتيكو مدريد بعد انتهاء إجازته عقب كأس العالم، ورافقه وكيل أعماله، سيرجيو دياز، الذي كان يجلس إلى جواره في السيارة، في عودة أثارت حماسًا كبيرًا في النادي.

ومع ذلك، لم يتدرب الأرجنتيني بعد مع بقية اللاعبين الدوليين ، إذ تدرب خوليان بشكل فردي مع لويس بينيدو، مدرب اللياقة البدنية لأتلتيكو، في جلسة تدريبية موزعة بين الملعب وصالة الألعاب الرياضية. وأكمل جزءًا من التدريب على أرض الملعب وجزءًا آخر في الصالة، كجزء من عودته التدريجية إلى التدريبات.

وخلال وصوله وإقامته في سيرو ديل إسبينو، بدا المهاجم جادًا. تأتي عودته بعد أن اجتاز بالفعل الفحوصات البدنية واختبارات الإجهاد اللازمة في مركز الطب الرياضي عالي الأداء التابع لمستشفى فيثاس مدريد أرتورو سوريا الجامعي.

وكانت عودة خوليان محل ترقب بالنسبة لأتلتيكو مدريد بعد صيفٍ كان فيه مستقبله موضع تساؤل. وقد أشعلت تصريحاته خلال كأس العالم، والتي لم يستبعد فيها إمكانية تحقيق أحد أكبر أحلامه، شائعات حول رحيله المحتمل، فيما كان برشلونة يراقب وضعه عن كثب. والآن، عاد الأرجنتيني إلى مدريد.

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