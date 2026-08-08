بسبب العقيدي… الفتح يعيد فتح مفاوضاته مع البلجيكي كامنسكي

علمت «الشرق الأوسط» أن إدارة نادي الفتح أعادت فتح باب المفاوضات مع الحارس البلجيكي توماس كامنسكي، تحسباً لتعثر المفاوضات مع نادي النصر بشأن انتقال حارسه نواف العقيدي إلى صفوف الفريق.
وأوضحت مصادر أن إدارة الفتح تحركت خلال الساعات الماضية لإعادة التواصل مع كامنسكي، في ظل تأخر إدارة النصر في الرد والموافقة على انتقال العقيدي، الأمر الذي دفع الفتح إلى التحرك مجدداً مع الحارس البلجيكي ووضعه خياراً بديلاً تحسباً لعدم اكتمال الصفقة.
وكان كامنسكي قد منح موافقته في وقت سابق على الانتقال إلى الفتح، قبل أن تتراجع إدارة النادي عن إتمام المفاوضات بعد حصولها على موافقة شفهية من إدارة النصر بشأن انتقال العقيدي، إلا أن تأخر الموافقة النهائية دفع الفتح إلى إعادة فتح المفاوضات مع الحارس البلجيكي.