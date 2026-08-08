وفاة لاعب غريزليز براندون كلارك ناجمة عن «تأثيرات الهيرويين والكوكايين»

صنف الطبيب الشرعي لمقاطعة لوس أنجليس الجمعة وفاة الأميركي-الكندي براندون كلارك، لاعب ممفيس غريزليز في دوري كرة السلة الأميركي (إن بي إيه)، في مايو (أيار) الماضي على أنه حادث ناجم عن «تأثيرات الهيرويين، والكوكايين».

وتوفي كلارك، وهو من أم كندية وأب جامايكي، في 11 مايو عن 29 عاماً بعدما عثر عليه فاقداً للوعي في غرفته. وأعلن مسعفون حينها وفاته في مكان الحادث.

وأجرى مساعد الطبيب الشرعي فحصاً له في اليوم التالي، وحدد سبب وفاته وملابساتها رسمياً الجمعة.

وُلد كلارك في فانكوفر الكندية، واختاره نادي أوكلاهوما سيتي ثاندر في «درافت» الدوري عام 2019، قبل أن يُرسل مباشرة إلى غريزليز الذي خاض في صفوفه سبعة مواسم.

وقد أثقلت الإصابات مسيرته، إذ لم يلعب سوى مباراتين خلال موسم 2025-2026.

وسجل ما معدله 12.1 نقطة مع 5.9 متابعات في المباراة خلال موسمه الأول عام 2019-2020، وهو أفضل مواسمه من ناحية الإحصائيات.