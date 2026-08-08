إيفان توني يعود إلى جدة للالتحاق بتدريبات الأهلي

يصل الإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي، اليوم السبت، إلى مدينة جدة، وذلك للالتحاق بتدريبات فريقه استعداداً لانطلاق الموسم الرياضي الجديد.
وكان توني قد حصل على إجازة إضافية عقب مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026، قبل أن يحدد النادي موعد عودته إلى جدة والانضمام إلى البرنامج الإعدادي للفريق.
ومن المنتظر أن يلتحق المهاجم الإنجليزي بتدريبات الأهلي، تحت قيادة المدرب الهولندي مارينو بوسيتش، الذي بدأ مهمته مع الفريق استعداداً للموسم الجديد.
وتأتي عودة توني في توقيت مهم بالنسبة للجهاز الفني، الذي يعمل على تجهيز عناصر الفريق والوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل بداية المنافسات الرسمية، في ظل تطلعات أهلاوية للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في الموسم الماضي، وتعزيز الحضور في المنافسات المحلية والقارية.
ويُعد توني أحد أبرز العناصر الهجومية في صفوف الأهلي منذ انضمامه إلى الفريق، ويمثل وجوده إضافة مهمة للمدرب بوسيتش، خصوصاً مع رغبة الجهاز الفني في الاستفادة من قدراته التهديفية وخبرته في المباريات الكبيرة.