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الرياضة رياضة سعودية

الأهلي يضم عبد الله رديف رسمياً

المهاجم السعودي عبد الله رديف (المنتخب السعودي)
المهاجم السعودي عبد الله رديف (المنتخب السعودي)
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الأهلي يضم عبد الله رديف رسمياً

المهاجم السعودي عبد الله رديف (المنتخب السعودي)
المهاجم السعودي عبد الله رديف (المنتخب السعودي)

أنهى النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع المهاجم السعودي عبد الله رديف، في خطوة تستهدف تعزيز الخط الأمامي للفريق قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، وذلك ضمن خطة الإدارة لتدعيم القائمة بعناصر محلية قادرة على منح الجهاز الفني حلولاً إضافية على المستوى الهجومي.

ويأتي التعاقد مع رديف بعد سلسلة من التحركات التي نفذتها إدارة الأهلي خلال فترة الإعداد، في إطار إعادة بناء الفريق استعداداً للاستحقاقات المحلية والقارية؛ إذ تسعى الإدارة إلى توفير قائمة أكثر عمقاً وتوازناً، في ظل ازدحام روزنامة الموسم المقبل بالمنافسات.

ويمثل انضمام رديف إضافة مهمة للهجوم الأهلاوي، لما يمتلكه من إمكانات بدنية وفنية، إلى جانب خبرته في المنافسات المحلية، وهو ما يمنح الجهاز الفني خيارات متعددة في مركز رأس الحربة، سواء بالاعتماد عليه أساسياً أو كورقة مؤثرة خلال مجريات المباريات.

وتؤكد هذه الصفقة استمرار الأهلي في تنفيذ استراتيجيته الخاصة بسوق الانتقالات، التي ترتكز على دعم الفريق بعناصر محلية ذات جودة عالية، إلى جانب الحفاظ على التوازن بين اللاعبين السعوديين والمحترفين الأجانب، بما ينسجم مع متطلبات المنافسة على جميع البطولات.

ومن المنتظر أن يلتحق عبد الله رديف بتدريبات الفريق خلال الأيام المقبلة، تمهيداً لبدء برنامجه الإعدادي مع زملائه، على أن يكون ضمن خيارات الجهاز الفني مع انطلاق الموسم الجديد، الذي يطمح فيه الأهلي للمنافسة على الألقاب المحلية وتقديم حضور قوي على الصعيد القاري.

مواضيع
الرياضة كرة القدم النادي الأهلي السعودي السعودية

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