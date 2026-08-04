بايرن ميونيخ يهزم جيجو يونايتد الكوري الجنوبي بثنائية وديّاً

فاز فريق بايرن ميونيخ الألماني على نظيره الكوري الجنوبي جيجو يونايتد بنتيجة 2 - 1، الثلاثاء، في تجربة ودية استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.

وسجل البيروفي فيليبي شافيز هدف تقدم بايرن في الدقيقة الحادية عشرة، وبعد 4 دقائق نجح الفريق الكوري في إدراك التعادل عن طريق لي تشانغ مين.

وفي الدقيقة 41 أعاد باستيان أسومو التقدم لبايرن ميونيخ مرة أخرى لتصبح النتيجة 2 - 1 وهي التي حسمت المواجهة الودية لصالح الفريق الألماني في النهاية.

وأجرى البلجيكي فينسنت كومباني مدرب بايرن 11 تبديلاً للاستفادة من المباراة الودية لتجربة أكبر عدد من اللاعبين ما بين بدلاء وأساسيين وعناصر شابة.

ويخوض بايرن ودية جديدة يوم الجمعة ضد أستون فيلا الإنجليزي، كما سيلاقي مواطنه لايبزيغ يوم 15 أغسطس (آب) الحالي ودياً أيضاً.