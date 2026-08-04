قرعة دوري أبطال الخليج للأندية تُسحب 24 أغسطس بمشاركة 12 فريقاً

حدد الاتحاد الخليجي لكرة القدم يوم 24 أغسطس (آب) الحالي موعداً لإجراء قرعة النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية لموسم 2026-2027، على أن تُسحب عند الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت الدوحة عبر الاتصال المرئي.

وتنطلق منافسات البطولة في 13 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وتستمر حتى 30 أبريل (نيسان) 2027، بمشاركة 12 نادياً يمثلون الاتحادات الوطنية الأعضاء، في أكبر نسخة من البطولة منذ إطلاقها، بعد رفع عدد الأندية المشاركة من 8 إلى 12 فريقاً.

ووفقاً للائحة التنظيمية، ستُوزع الأندية المشاركة على 3 مجموعات، تضم كل منها أربعة فرق، ويتأهل إلى الدور ربع النهائي متصدر ووصيف كل مجموعة، إضافة إلى أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث، على أن تُقام مباريات ربع النهائي بنظام الذهاب والإياب.

وتضم قائمة الأندية المشاركة ناديي الاتفاق ونيوم من السعودية، والنصر وعجمان من الإمارات، والدحيل وقطر من قطر، وأربيل والزوراء من العراق، والشباب من سلطنة عُمان، والرفاع من البحرين، وكاظمة من الكويت، وشعب حضرموت من اليمن.

وأوضح الاتحاد الخليجي أن الإعلان المبكر عن موعد القرعة يأتي لإتاحة الوقت الكافي أمام الأندية والاتحادات الوطنية لاستكمال استعداداتها الفنية والتنظيمية قبل انطلاق البطولة، بما يعزز جاهزية الفرق ويرفع من مستوى المنافسة في النسخة الجديدة.