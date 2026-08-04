عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:8 دقيقه
الرياضة رياضة عربية

قرعة دوري أبطال الخليج للأندية تُسحب 24 أغسطس بمشاركة 12 فريقاً

قرعة النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج هذا الشهر (الاتحاد الخليجي)
قرعة النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج هذا الشهر (الاتحاد الخليجي)
TT
TT

قرعة دوري أبطال الخليج للأندية تُسحب 24 أغسطس بمشاركة 12 فريقاً

قرعة النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج هذا الشهر (الاتحاد الخليجي)
قرعة النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج هذا الشهر (الاتحاد الخليجي)

حدد الاتحاد الخليجي لكرة القدم يوم 24 أغسطس (آب) الحالي موعداً لإجراء قرعة النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية لموسم 2026-2027، على أن تُسحب عند الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت الدوحة عبر الاتصال المرئي.

وتنطلق منافسات البطولة في 13 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وتستمر حتى 30 أبريل (نيسان) 2027، بمشاركة 12 نادياً يمثلون الاتحادات الوطنية الأعضاء، في أكبر نسخة من البطولة منذ إطلاقها، بعد رفع عدد الأندية المشاركة من 8 إلى 12 فريقاً.

ووفقاً للائحة التنظيمية، ستُوزع الأندية المشاركة على 3 مجموعات، تضم كل منها أربعة فرق، ويتأهل إلى الدور ربع النهائي متصدر ووصيف كل مجموعة، إضافة إلى أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث، على أن تُقام مباريات ربع النهائي بنظام الذهاب والإياب.

وتضم قائمة الأندية المشاركة ناديي الاتفاق ونيوم من السعودية، والنصر وعجمان من الإمارات، والدحيل وقطر من قطر، وأربيل والزوراء من العراق، والشباب من سلطنة عُمان، والرفاع من البحرين، وكاظمة من الكويت، وشعب حضرموت من اليمن.

وأوضح الاتحاد الخليجي أن الإعلان المبكر عن موعد القرعة يأتي لإتاحة الوقت الكافي أمام الأندية والاتحادات الوطنية لاستكمال استعداداتها الفنية والتنظيمية قبل انطلاق البطولة، بما يعزز جاهزية الفرق ويرفع من مستوى المنافسة في النسخة الجديدة.

مواضيع
الرياضة كرة القدم كأس الخليج قطر

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

النصر والهلال يضربان موعداً في نهائي غرب آسيا

رياضة سعودية سيدات النصر تأهلن لنهائي غرب آسيا (نادي النصر)

النصر والهلال يضربان موعداً في نهائي غرب آسيا

يتأهب النصر السعودي للسيدات للتتويج بأول ألقابه في نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا للأندية أمام فريق الهلال السوري مساء الأربعاء.

لولوة العنقري (الرياض)
رياضة عالمية بايرن ميونيخ الألماني هزم نظيره الكوري الجنوبي جيجو يونايتد ودياً (د.ب.أ)
رياضة عالمية

بايرن ميونيخ يهزم جيجو يونايتد الكوري الجنوبي بثنائية وديّاً

فاز فريق بايرن ميونيخ الألماني على نظيره الكوري الجنوبي جيجو يونايتد بنتيجة 2 - 1 الثلاثاء في تجربة ودية.

«الشرق الأوسط» (سيول)
رياضة عالمية جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» (رويترز)
رياضة عالمية

إنفانتينو يحظى بدعم أبرز مسؤولي كرة القدم في أفريقيا

تلقى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الذي يواجه ضغوطاً متزايدة، رسائل دعم من كبار مسؤولي اللعبة في أفريقيا.

«الشرق الأوسط» (كيب تاون (جنوب أفريقيا))
رياضة عالمية الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب مانشستر سيتي (د.ب.أ)
رياضة عالمية

ماريسكا: مان سيتي لا يحتاج إلى «تغييرات جذرية»

أكد الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي أنه لا حاجة لإجراء تغييرات جذرية في تشكيلة الفريق هذا الصيف.

«الشرق الأوسط» (سيول)
رياضة سعودية المهاجم السعودي عبد الله رديف (المنتخب السعودي)
رياضة سعودية

الأهلي يضم عبد الله رديف رسمياً

أنهى النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع المهاجم السعودي عبد الله رديف، في خطوة تستهدف تعزيز الخط الأمامي للفريق قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

عبد الله الزهراني (جدة)