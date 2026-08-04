النصر والهلال يضربان موعداً في نهائي غرب آسيا

يتأهب النصر السعودي للسيدات للتتويج بأول ألقابه في نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا للأندية أمام فريق الهلال السوري مساء الأربعاء على استاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء الأردنية.

وبلغ النصر المباراة النهائية بعد مشوار قوي، استهله بالفوز على الهلال السوري بخماسية نظيفة في دور المجموعات، قبل أن يكتسح نفط الشمال العراقي بنتيجة 9 أهداف نظيفة وفوزه أيضاً على الاتحاد الأردني بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء ليحجز بذلك مقعده للنهائي باحثاً عن اللقب الأول في مشاركته بالبطولة.

سيدات النصر يبحثن عن كتابة التاريخ بالأردن (نادي النصر)

أما الهلال السوري فنجح في العبور إلى النهائي بعدما تجاوز منافسيه في الأدوار الإقصائية ليضرب موعداً جديداً مع النصر في مواجهة تحمل طابع الثأر الرياضي بعدما خسر أمامه في افتتاح منافسات المجموعة.

ويدخل النصر اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد عروض هجومية لافتة خلال البطولة في وقت يسعى فيه الهلال السوري إلى قلب المعادلة وتحقيق أول ألقابه القارية على حساب بطل الدوري السعودي.