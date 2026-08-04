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الرياضة رياضة عالمية

ماريسكا: مان سيتي لا يحتاج إلى «تغييرات جذرية»

الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب مانشستر سيتي (د.ب.أ)
الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب مانشستر سيتي (د.ب.أ)
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ماريسكا: مان سيتي لا يحتاج إلى «تغييرات جذرية»

الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب مانشستر سيتي (د.ب.أ)
الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب مانشستر سيتي (د.ب.أ)

أكد الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي أنه لا حاجة لإجراء تغييرات جذرية في تشكيلة الفريق هذا الصيف، لكنه لمح إلى رغبته في إبرام بعض الصفقات استعداداً لموسم 2026 - 2027.

وقال ماريسكا لوسائل الإعلام في مؤتمر صحافي قبل مباراة الأربعاء أمام نجوم الدوري الكوري: «لحسن الحظ، لا يحتاج هذا الفريق إلى الكثير من التغييرات».

وأضاف: «في الوقت نفسه، نعلم أن الفريق فقد بعض اللاعبين المهمين ذوي الخبرة، مثل برناردو، وجون، وناثان، وغيرهم».

وتابع في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «بالتأكيد، هناك أمور يجب القيام بها».

وأضاف أن «هوجو فيانا المدير الرياضي موجود هنا، وكذلك فيران سوريانو الرئيس التنفيذي، ونحاول التواصل يومياً لمعرفة ما إذا كان هناك ما يجب فعله».

وأوضح أن «السبب الذي دفعني للإشارة إلى وجود أمور يجب القيام بها هو أن فترة الانتقالات مفتوحة، وعندما تكون مفتوحة، يمكن أن يحدث أي شيء. نحن في شهر أغسطس (آب)، ثم اعتباراً من شهر سبتمبر (أيلول) عندما تغلق، يصبح الوضع مختلفاً تماماً».

مواضيع
الرياضة كرة القدم مانشستر سيتي كوريا الجنوبية

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