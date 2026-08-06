الأهلي يتعاقد مع المدرب الكرواتي بوسيتش حتى صيف 2028

أعلن النادي الأهلي تعاقده مع المدرب الكرواتي مارينو بوسيتش لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد لمدة موسمين، حتى يونيو (حزيران) 2028، استعداداً لانطلاق الموسم الكروي السعودي الجديد.

ويصل بوسيتش إلى الأهلي بعد مسيرة تدريبية تنقل خلالها بين الكرة الأوروبية والخليجية، إذ سبق له العمل في أندية تفينتي وألكمار وفينورد الهولندية، كما كان ضمن الجهاز الفني لفينورد بقيادة آرني سلوت، وأسهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الهولندي موسم 2022 – 2023، إلى جانب بلوغ نهائي الدوري الأوروبي في موسم 2021 - 2022.

وخلال قيادته فريق تفينتي، نجح بوسيتش في إعادة النادي إلى الدوري الهولندي الممتاز بعد إحرازه لقب دوري الدرجة الأولى الهولندي (إيرستي ديفيزي) في موسم 2018 - 2019.

وحقق المدرب الكرواتي أبرز إنجازاته مع شاختار دونيتسك الأوكراني؛ حيث قاد الفريق إلى الفوز بلقب الدوري الأوكراني، وإحراز كأس أوكرانيا مرتين، كما أشرف على مشاركاته في دوري أبطال أوروبا، وكان من بينها الفوز على برشلونة في مرحلة المجموعات.

وخاض بوسيتش آخر تجاربه التدريبية مع الجزيرة الإماراتي؛ حيث قاد الفريق إلى التأهل لدوري أبطال آسيا، وبلوغ نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، في أول وصول للنادي إلى المباراة النهائية للبطولة منذ عدة سنوات.

ويُعرف بوسيتش بأسلوبه الهجومي واعتماده على الضغط العالي والمرونة التكتيكية، وهي المدرسة التي يرى الأهلي أنها تتوافق مع هوية الفريق وإمكانات عناصره خلال المرحلة المقبلة.

وأكد النادي أن المدرب سيصل برفقة جهازه الفني المساعد، على أن يتم الإعلان عن أسماء الطاقم الفني خلال الفترة المقبلة.