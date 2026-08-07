لا ترمِ قشور البصل بعد اليوم... 3 فوائد صحية قد تفاجئك

اعتاد كثير من الأشخاص على التخلص من الطبقة الخارجية للبصل فور تقشيره، باعتبارها جزءاً غير صالح للاستخدام. إلا أن هذا السلوك الشائع قد يحرمهم من الاستفادة من مكونات غذائية قيّمة تتمتع بفوائد صحية متعددة. ووفقاً لما أورده موقع «هيلث»، فإن قشور البصل تحتوي على نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة والألياف الغذائية، كما أن الاستفادة منها تُسهم في الحد من هدر الطعام.

لذلك، في المرة المقبلة التي تستعد فيها لتقطيع البصل، قد يكون من الأفضل الاحتفاظ بالقشور بدلاً من التخلص منها، والاستفادة منها بطرق مختلفة تعزز القيمة الغذائية لوجباتك.

1. غنية بمضادات الأكسدة

تتميز الطبقات الخارجية للبصل باحتوائها على تركيزات مرتفعة من مضادات الأكسدة، إذ تُعد قشور البصل الأحمر غنية بشكل خاص بمركب الأنثوسيانين، بينما تحتوي قشور الأنواع الأخرى من البصل على نسب عالية من مركب الكيرسيتين.

ويلعب كل من الأنثوسيانين والكيرسيتين دوراً مهماً في مكافحة الجذور الحرة داخل الجسم، وهي جزيئات غير مستقرة قد تُسهم في الإصابة بالعديد من الأمراض عند تراكمها.

ورغم أن مركبات الفلافونويد توجد أيضاً في الأجزاء الداخلية من البصلة، فإن تركيزها يكون أقل بكثير مقارنة بالقشور الخارجية. وتشير الدراسات إلى أن مسحوق قشور البصل قد يحتوي على أكثر من اثني عشر ضعفاً من الكيرسيتين الموجود في الطبقات الداخلية.

2. مصدر غني بالألياف الغذائية

تحتوي قشور البصل على كمية من الألياف الغذائية تفوق تلك الموجودة في الطبقات الداخلية، ما يجعلها إضافة مفيدة للنظام الغذائي.

ورغم أن الغالبية العظمى من الأميركيين لا يحصلون على الكمية اليومية الموصى بها من الألياف، فقد ربطت الدراسات بين اتباع نظام غذائي غني بالألياف وبين العديد من الفوائد الصحية، من بينها تحسين حركة الأمعاء، والمساعدة في استقرار مستويات السكر في الدم، وخفض الكوليسترول، وتقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، بالإضافة إلى تعزيز الشعور بالشبع والمساعدة في التحكم بالوزن.

قشور البصل تحتوي على كمية من الألياف الغذائية تفوق تلك الموجودة في الطبقات الداخلية (بيكسلز)

3. تُسهم في الحد من هدر الطعام

من أبرز مزايا الاستفادة من قشور البصل أنها تساعد على تقليل هدر الطعام، وهو ما تؤكده ميغان ماير، الحاصلة على درجة الدكتوراه والباحثة في علم المناعة الغذائية.

وقالت ماير: «في بعض البلدان، يُهدر ما بين 300 و500 كيلوغرام من قشور البصل يومياً، بينما يُهدر في الولايات المتحدة ما بين 30 و40 في المائة من إجمالي الإمدادات الغذائية. لذلك أحب ابتكار طرق جديدة للاستفادة من جميع أجزاء الطعام».

وأشارت إلى أن بعض الشركات بدأت بالفعل في تبني هذا التوجه، من خلال إضافة قشور البصل إلى بعض المنتجات الغذائية المصنعة، بما يسهم في تقليل الهدر الغذائي وزيادة القيمة الغذائية لهذه المنتجات.

وأضافت: «وجدت إحدى الدراسات التي استخدمت قشور البصل مكوناً في المعكرونة المدعمة أنها حسّنت خصائصها الغذائية، ولهذا السبب أُضيفت قشور البصل أيضاً إلى أطعمة مثل الخبز الخالي من الغلوتين، وخبز القمح، وشرائح اللحوم».

مساوئ تناول قشور البصل

ورغم فوائدها الصحية، فإن قشور البصل لا تخلو من بعض المحاذير التي ينبغي أخذها في الاعتبار.

فيمكن استخدامها بكميات صغيرة بعد طهيها أو إضافتها إلى بعض الأطعمة، إلا أنه لا يُنصح بتناولها نيئة، نظراً لصعوبة مضغها، وهو ما قد يزيد من خطر الاختناق.

كما أن هضمها قد يكون صعباً لدى بعض الأشخاص، لا سيما الذين يعانون من حساسية المعدة أو متلازمة القولون العصبي، بحسب ما نشره موقع «هيلث».

ومن المخاطر المحتملة أيضاً احتمال وجود بقايا من المبيدات الحشرية على القشور، لذلك يُنصح باختيار البصل العضوي متى أمكن، أو غسل البصل جيداً قبل استخدام قشوره.