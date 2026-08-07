متى تستدعي الغازات والانتفاخ مراجعة الطبيب؟

يُعد الشعور بالانتفاخ أو الغازات أمراً شائعاً، خاصة بعد تناول وجبات كبيرة أو بعض الأطعمة التي تزيد تكوّن الغازات. لكن استمرار هذه الأعراض أو ترافقها مع آلام متكررة قد يشير إلى مشكلة صحية تستدعي استشارة الطبيب، وفق موقع «هيلث لاين» الطبي.

أسباب شائعة للانتفاخ والغازات

قد يحدث الانتفاخ نتيجة ابتلاع كمية كبيرة من الهواء أثناء تناول الطعام بسرعة، أو التحدث أثناء الأكل، أو شرب المشروبات الغازية. كما قد تزيد بعض الأطعمة، مثل البقوليات والملفوف والبروكلي والقرنبيط والبصل، من إنتاج الغازات. وقد يعاني بعض الأشخاص أيضاً من عدم تحمّل أطعمة معيّنة مثل اللاكتوز أو الغلوتين.

ومن الأسباب الأخرى الإمساك، إذ يؤدي بطء حركة الأمعاء إلى تراكم الغازات والشعور بالانتفاخ، وغالباً ما يساعد الإكثار من شرب الماء والألياف في تخفيف المشكلة إذا كانت مؤقتة.

قد يحدث الانتفاخ نتيجة ابتلاع كمية كبيرة من الهواء أثناء تناول الطعام بسرعة أو التحدث أثناء الأكل أو شرب المشروبات الغازية (بيكسلز)

متى تكون المشكلة مرتبطة بمرض؟

قد تكون الغازات والانتفاخ المزمنان علامة على حالات صحية مثل قصور البنكرياس الخارجي، الذي يسبب ضعف هضم الطعام وسوء امتصاص العناصر الغذائية، أو متلازمة القولون العصبي التي تترافق مع آلام بالبطن وتغيّرات في حركة الأمعاء.

كما قد تنتج الأعراض عن أمراض الأمعاء الالتهابية مثل داء كرون والتهاب القولون التقرحي، أو التهاب الرتوج، أو خزل المعدة الذي يؤدي إلى بطء إفراغ المعدة.

متى تجب مراجعة الطبيب؟

ينصح بمراجعة الطبيب إذا استمرت الأعراض رغم تغيير النظام الغذائي أو استخدام العلاجات المتاحة دون وصفة، أو إذا ترافق الانتفاخ مع فقدان غير مبرر للوزن، أو فقدان الشهية، أو الإمساك أو الإسهال المزمن، أو القيء المتكرر، أو وجود دم أو مخاط في البراز، أو حدوث تغيرات واضحة في نمط التبرز.

أما في حال الإصابة بألم شديد في البطن، أو إسهال حاد، أو حمّى مرتفعة، أو ألم في الصدر، فيجب طلب الرعاية الطبية بشكل عاجل. ويساعد التشخيص المبكر في تحديد السبب وبدء العلاج المناسب، ما يخفف الأعراض ويحسّن جودة الحياة.