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صحتك

النوم التعويضي... هل يمكن أن يعوّض نقص النوم خلال الأسبوع؟

الحرمان من النوم يرتبط بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب (أرشيفية - بكسلز)
الحرمان من النوم يرتبط بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب (أرشيفية - بكسلز)
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النوم التعويضي... هل يمكن أن يعوّض نقص النوم خلال الأسبوع؟

الحرمان من النوم يرتبط بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب (أرشيفية - بكسلز)
الحرمان من النوم يرتبط بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب (أرشيفية - بكسلز)

إذا أمضيت أيام العمل خلال الأسبوع تنام خمس ساعات فقط، تعمل حتى وقت متأخر من الليل وتستيقظ باكراً لتكرر كل ذلك من جديد. وفي يوم العطلة، تنعم باثنتي عشرة ساعة من النوم الهانئ وتشعر بالانتعاش فور استيقاظك. لقد عوضتَ كل ما فاتك من النوم، أليس كذلك؟

في الواقع، ليس تماماً. إن فكرة أن قضاء صباح واحد أو عطلة نهاية أسبوع في النوم لساعات إضافية يمكن أن يمحو أسبوعاً كاملاً من الحرمان من النوم هي إحدى أكثر الخرافات شيوعاً حول النوم.

إليك ما يتمنى خبراء النوم أن يفهمه الجميع حول كيفية عمل «النوم التعويضي» ولماذا لا يمكن تعويض ساعات نومك بسهولة كما لو كنتَ تملأ خزان وقود.

شرح «دين النوم»

«دين النوم» هو في الأساس الفرق بين مقدار النوم الذي يحتاج إليه جسمك ومقدار النوم الذي يحصل عليه، وفقاً لكيمبرلي فين، أستاذة الإدراك وعلم الأعصاب الإدراكي في جامعة ولاية ميشيغان. أي هو إجمالي ساعات النوم المفقودة التي عانى منها الفرد.

بشكل عام، ينبغي الحرص على النوم لمدة سبع ساعات على الأقل كل ليلة، ويحتاج معظم الناس إلى ما بين سبع وتسع ساعات من النوم ليتمكنوا من أداء وظائفهم بكفاءة في اليوم التالي، كما يقول الدكتور أوليسيس ماغالانغ، الطبيب المعتمد ومدير برنامج طب النوم في جامعة ولاية أوهايو.

وتضيف الدكتورة فين لصحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أن الكمية المثالية للنوم هي تلك التي تسمح لك بالاستيقاظ وأنت تشعر بالراحة وكأن لديك طاقة كافية لمواصلة يومك بنشاط.

وأوضحت الدكتورة فين أن كل ليلة لا تنام فيها كفاية تزيد من «نقص النوم». فعلى سبيل المثال، إذا كنت تحتاج إلى ثماني ساعات من النوم كل ليلة لتشعر بأفضل حال، ونمت ليلة العطلة ست ساعات فقط، فستكون قد نقصت ساعتين من النوم يوم الاثنين. وإذا استمر هذا النمط طوال الأسبوع، فسيصل إجمالي نقص النوم لديك إلى عشر ساعات في اليوم التالي.

الآثار الجانبية لقلة النوم

وأشار ماغالانغ إلى أن الآثار الجانبية قصيرة المدى لعدم الحصول على قسط كافٍ من النوم تشمل التعب، وصعوبة التركيز، وضعف الانتباه، والعصبية، وضعف الذاكرة. تشير الأبحاث إلى أن الحرمان المزمن من النوم يرتبط بمشاكل صحية عديدة، منها ضعف جهاز المناعة، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، والسكتة الدماغية، وزيادة الالتهابات، وضعف الإدراك، ومقاومة الأنسولين.

كما توجد بعض الأدلة التي تشير إلى أن الأشخاص الذين ينامون أقل من ست ساعات كل ليلة بانتظام يكون متوسط ​​أعمارهم أقصر من أولئك الذين ينامون أكثر من ست ساعات كل ليلة.

لماذا لا يعتبر النوم التعويضي أفضل استراتيجية؟

على الرغم من أنك قد تشعر بالانتعاش على المدى القصير بعد يوم من النوم، فإن تغيير وقت النوم ووقت الاستيقاظ بشكل جذري يمكن أن يجعلك تشعر بالإرهاق أو الإرهاق، وفقاً لفين. وقالت: «إن اتساق النوم مهم للشعور بالراحة، كما أن الابتعاد عن المسار يمكن أن يؤدي إلى اختلال ساعتك الداخلية».

وشددت الخبيرة على أن الحفاظ على مواعيد النوم نفسها أمر مهم بشكل خاص. إذا ذهبت إلى الفراش في وقتك الطبيعي ولكن تراكمت عليك ديون النوم، فيمكنك السماح لنفسك بالنوم لمدة ساعة إضافية أو نحو ذلك في الصباح.

وقالت فين: «عادة، بسبب قوة إيقاع الساعة البيولوجية، ما لم تكن هناك عوامل أخرى فقدان النوم الشديد - فإن معظم الناس لن يناموا أكثر من ساعة بعد وقت استيقاظهم المعتاد». لكن صحتك قد تظل معرضة للخطر، اعتماداً على شدة ديون نومك، وفقاً لفين. فعلى سبيل المثال، وجدت دراسة صغيرة أجريت عام 2019 في مجلة «Current Biology» أن عطلة نهاية الأسبوع من النوم للتعافي ليست طريقة جيدة لمنع الضرر الأيضي المرتبط بالحرمان المزمن من النوم.

قلة النوم والأمراض

وأضاف ماجالانغ: «نحن نعلم أن الحرمان من النوم يرتبط بارتفاع ضغط الدم، ولكن لا توجد دراسة نهائية تقول إنه إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم [بسبب قلة النوم المزمن]، ثم قمت بإطالة فترة نومك، فسيتم عكس ارتفاع ضغط الدم لديك».

بالإضافة إلى ذلك، فإن اتساق النوم لا يقل أهمية لصحتك عن مقدار النوم الذي تحصل عليه، وفقاً لماجالانغ. يعد الالتزام بوقت النوم نفسه ووقت الاستيقاظ يومياً أمراً ضرورياً لمواءمة ساعة جسمك، أو إيقاع الساعة البيولوجية، الذي يضبط كل شيء بدءاً من مستويات الهرمونات والتمثيل الغذائي وحتى عملية الهضم.

وجدت إحدى الدراسات الكبيرة أن الأشخاص الذين لديهم جداول نوم غير منتظمة أكثر كانوا أكثر عرضة بنسبة 26 في المائة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الكبرى، بما في ذلك النوبة القلبية والسكتة الدماغية. وربط آخر النوم غير المنتظم بزيادة خطر الوفاة المبكرة مقارنة بأولئك الذين لديهم روتين ثابت.

ماذا تفعل لتجنب النوم التعويضي؟

أفضل طريقة لمكافحة الآثار الصحية للحرمان من النوم، وفقاً لكلا الخبيرين، هي بذل قصارى جهدك لتحقيق تلك النقطة الجميلة من سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة. واعترفت فين بأن إعطاء الأولوية للنوم ليس ممكناً دائماً. إذا كان لديك بضع ليالٍ لا يمكنك فيها الحصول على النوم الذي تحتاج إليه وتجد نفسك تتوق إلى النوم للتعويض عن ذلك، فإن القيلولة لمدة 20 دقيقة خلال النهار يمكن أن تكون وسيلة فعالة للطاقة خلال اليوم والحفاظ على نومك ووقت استيقاظك بشكل ثابت، وفقاً لفين.

وقالت فين: «يعتبر هذا الطول مثالياً لأنه يكفي لزيادة الطاقة والمزاج والانتباه، ولكنه عادة لا يكون طويلاً بما يكفي للدخول في نوم عميق». وقالت إنه مع القيلولة الطويلة، هناك احتمال كبير أن تستيقظ في منتصف نوم عميق وتعاني من الجمود أثناء النوم، وهي حالة من الترنح وانخفاض الوظيفة الإدراكية والعصبية العضلية.

وقالت: «لهذا السبب يقول الناس إنهم يستيقظون من القيلولة متعبين أكثر مما بدأوا. إن كونك في حالة من الحرمان من النوم يؤدي أيضاً إلى زيادة القصور الذاتي في النوم، لذا فإن أخذ قيلولة طويلة بعد قلة النوم يعد أكثر إشكالية».

وقالت فين إن النوم مثل أي ضرورة بيولوجية أخرى، فإذا استهنت به هنا وهناك، فمن المحتمل أن تكون بخير على المدى الطويل. جسمك مرن وسيجد طرقاً للإدارة والمضي قدماً. وقالت إن الحرمان من النوم لعدة أشهر سيؤدي إلى بعض الأضرار الجسيمة، وهو ما تريد أن تحاول تجنبه قدر الإمكان.

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سحب دراسة مثيرة للجدل حول الوفيات الزائدة خلال جائحة «كوفيد-19»

ممرض يحضِّر جرعة من لقاح مضاد لفيروس «كوفيد-19» (رويترز)
ممرض يحضِّر جرعة من لقاح مضاد لفيروس «كوفيد-19» (رويترز)
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سحب دراسة مثيرة للجدل حول الوفيات الزائدة خلال جائحة «كوفيد-19»

ممرض يحضِّر جرعة من لقاح مضاد لفيروس «كوفيد-19» (رويترز)
ممرض يحضِّر جرعة من لقاح مضاد لفيروس «كوفيد-19» (رويترز)

​سُحبت دراسة مثيرة للجدل كانت تحلل الوفيات الزائدة خلال جائحة «كوفيد-19»، وكانت قد قوبلت بانتقادات واسعة النطاق كونها عززت الشكوك بشأن اللقاحات، وفق ما أعلن الأربعاء ناشر المجلة البريطانية التي صدرت فيها الورقة البحثية.

وذكرت مجموعة «بي إم جاي» في بيان، أن الدراسة التي نشرت في دورية «بي إم جاي للصحة العامة» عام 2024 سُحبت «بسبب معلومات مضللة حول أسباب الوفاة ومحدودية العمل الأصلي الذي أجراه معدُّوها».

وكانت الدراسة تشير إلى أن عدد الوفيات الزائدة في الغرب بقي مرتفعاً بشكل غير طبيعي، حتى بعد انتهاء ذروة أزمة «كوفيد-19».

سيدتان تبكيان في ذكرى وفاة والدة إحداهما بسبب «كوفيد» عند الجدار التذكاري لضحايا الوباء في لندن (رويترز)

وتم الاستشهاد بهذه الدراسة في كثير من المقالات والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي المناهضة للقاحات، والتي ادَّعت زوراً أن الورقة البحثية ربطت بشكل مباشر بين هذه الوفيات الزائدة وبين لقاحات «كوفيد».

ورغم أن الدراسة لم تُظهر صلة من هذا القبيل، فإنها خلصت إلى أن «معدلات الوفيات الزائدة بقيت مرتفعة في العالم الغربي لثلاث سنوات متتالية، رغم تطبيق تدابير الاحتواء واستخدام لقاحات (كوفيد-19)».

وأثار هذا اللبس انتقادات واسعة للورقة البحثية؛ إذ اتهم بعض الباحثين معدّيها بتوفير ذرائع لهجمات لا تستند إلى أساس ضد لقاحات «كوفيد» التي ثبت أنها أنقذت ملايين الأرواح منذ عام 2020.

كما أثيرت تساؤلات حول المنهجية المستخدمة في الدراسة لحساب الوفيات الزائدة.

وكانت مجموعة «بي إم جاي» التي تنشر أيضاً «بريتيش ميديكل جورنال» المرموقة، أعلنت سابقاً أنها تُجري تحقيقاً بشأن هذه الدراسة.

وكان قد صدر بيان يعرب عن القلق بشأن الورقة البحثية في عام 2024، إلا أن مجموعة «بي إم جاي» قررت، بعد إجراء تحقيق، سحب الدراسة بالكامل، وهو ما يمثل أقصى درجات التبرؤ العلمي من الأوراق البحثية.

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السعودية تسجّل مستحضراً لعلاج «الورم النقوي» لدى البالغين

جهود سعودية مستمرة لتمكين المرضى من الوصول إلى الخيارات العلاجية الحديثة (واس)
جهود سعودية مستمرة لتمكين المرضى من الوصول إلى الخيارات العلاجية الحديثة (واس)
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السعودية تسجّل مستحضراً لعلاج «الورم النقوي» لدى البالغين

جهود سعودية مستمرة لتمكين المرضى من الوصول إلى الخيارات العلاجية الحديثة (واس)
جهود سعودية مستمرة لتمكين المرضى من الوصول إلى الخيارات العلاجية الحديثة (واس)

اعتمدت «هيئة الغذاء والدواء» السعودية تسجيل مستحضر «زينبكسوس» (إيبردوميد)، لعلاج المرضى البالغين المصابين بالورم النقوي المتعدد الناكس أو المقاوم للعلاج، بصفته علاجاً إضافياً إلى «داراتوموماب» و«ديكساميثازون»، وذلك كأول جهة رقابية في العالم تُسجِّله.

ويُعدّ الورم النقوي المتعدد أحد سرطانات الدم التي تنشأ في خلايا البلازما داخل نخاع العظم، ما قد يؤدي إلى فقر الدم، وانخفاض عدد خلايا الدم البيضاء، وضعف المناعة، فضلاً عن اضطراب وظائف الكلى وتلف العظام.

وأفادت الهيئة بأن المستحضر سبق تعيينه ضمن «برنامج الأدوية الواعدة»؛ في خطوة تعكس جهودها لتسهيل وصول العلاجات النوعية إلى المرضى داخل المملكة.

وأضافت أن المستحضر ينتمي إلى مجموعة علاجية حديثة تُعرف بـ«مُعدِّلات إنزيم ليغاز سيريبلون E3»، إذ يعمل على تحفيز تكسير البروتينات التي تسهم في بقاء خلايا الورم النقوي المتعدد ونموها، ويعزز قدرة الجهاز المناعي على مهاجمة هذه الخلايا.

وأوضحت «الغذاء والدواء» أن الموافقة على تسجيل المستحضر جاءت استناداً إلى نتائج دراسة سريرية محورية من المرحلة الثالثة، شملت مرضى الورم النقوي المتعدد الناكس أو المقاوم للعلاج.

وحسب الهيئة، أظهرت النتائج أن استخدام «إيبردوميد» علاجاً إضافياً إلى جانب «داراتوموماب» و«ديكساميثازون» حقَّق تحسناً ذا دلالة إحصائية مقارنة بالعلاج المقارن.

وأشارت البيانات السريرية إلى أن أبرز الأعراض الجانبية للمستحضر تمثلت في انخفاض عدد بعض خلايا الدم، ما قد يزيد خطر الإصابة بالعدوى أو فقر الدم، إضافة إلى الدوخة والغثيان والطفح الجلدي.

وشدَّدت «الغذاء والدواء» على ضرورة استخدام المستحضر تحت إشراف طبي متخصص، مع متابعة الحالة السريرية ونتائج فحوصات الدم بشكل منتظم، وفقاً للنشرة المعتمدة.

ويُجسِّد هذا الاعتماد التزام الهيئة بدعم الابتكار في القطاع الصحي، وتوفير خيارات علاجية حديثة للمرضى، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية، تماشياً مع مستهدفات «برنامج تحول القطاع الصحي»، أحد برامج «رؤية السعودية 2030».

وأكدت الهيئة أن «برنامج تعيين الأدوية الواعدة» يُعنى بالتي أنهت مراحل الدراسات السريرية، وأظهرت فاعلية وسلامة واعدة وأثراً علاجياً واضحاً في علاج الأمراض الخطيرة.

وأبانت أن البرنامج يسهم في تسريع وصول العلاجات النوعية للمرضى، وتوسيع الخيارات العلاجية المتاحة، وتمكين إتاحة الأدوية المبتكرة خلال فترة زمنية قصيرة، بما يتوافق مع مستهدفات «برنامج تحول القطاع الصحي».

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صحتك

تخطي وجبة واحدة... ماذا يحدث لمستوى السكر في الدم؟

تخطي وجبة الإفطار يرتبط بضعف التحكم في مستوى السكر بالدم لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني (بيكسلز)
تخطي وجبة الإفطار يرتبط بضعف التحكم في مستوى السكر بالدم لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني (بيكسلز)
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تخطي وجبة واحدة... ماذا يحدث لمستوى السكر في الدم؟

تخطي وجبة الإفطار يرتبط بضعف التحكم في مستوى السكر بالدم لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني (بيكسلز)
تخطي وجبة الإفطار يرتبط بضعف التحكم في مستوى السكر بالدم لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني (بيكسلز)

قد يبدو تخطي وجبة من حين إلى آخر أمراً عابراً لا يترك تأثيراً واضحاً على الصحة، لكن تكرار ذلك، ولا سيما تخطي وجبة الإفطار، قد يؤثر في قدرة الجسم على تنظيم مستوى السكر في الدم. وتختلف هذه التأثيرات من شخص إلى آخر، تبعاً للعادات الغذائية والأهداف الصحية والنظام الغذائي المتّبع بشكل عام.

ووفقاً لموقع «هيلث»، فإن فهم العلاقة بين توقيت تناول الوجبات ومستوى السكر في الدم يمكن أن يساعد على اتخاذ خيارات غذائية أكثر وعياً، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في مستوى السكر أو المصابين بداء السكري.

ماذا يحدث عند تخطي وجبة؟

يمكن أن يؤدي تخطي وجبة الإفطار إلى زيادة صعوبة تنظيم الجسم لمستوى السكر في الدم على مدار اليوم.

وعلى سبيل المثال، وجدت دراسة أُجريت عام 2019 على شباب أصحاء أن تخطي وجبة الإفطار أدى إلى ارتفاع ملحوظ في مستوى السكر في الدم بعد تناول وجبة الغداء، مقارنةً بالأشخاص الذين تناولوا وجبة الإفطار.

وقد يؤدي تخطي وجبة الإفطار أيضاً إلى إضعاف استقلاب الجلوكوز والتسبب في تقلبات غير طبيعية في مستوى السكر في الدم، كما ارتبط هذا السلوك بزيادة خطر الإصابة بمقدمات السكري وداء السكري من النوع الثاني.

وفي السياق نفسه، وجدت دراسة أُجريت عام 2020 أن تخطي وجبة الإفطار يرتبط بضعف التحكم في مستوى السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

ولا يقتصر تأثير تخطي الوجبات على وجبة الإفطار؛ إذ يمكن أن يؤثر تخطي وجبتي الغداء أو العشاء أيضاً في مستوى السكر في الدم. ومع ذلك، لا يبدو أن تأثير تخطي هاتين الوجبتين كبيراً بالقدر نفسه الذي قد يحدث عند تخطي وجبة الإفطار.

ما الفرق بين الصيام المتقطع وتخطي إحدى الوجبات؟

من المهم التمييز بين تخطي الوجبات بصورة عشوائية وبين الصيام المتقطع؛ إذ إن الصيام المتقطع يُعد نظاماً غذائياً منظماً يتضمن الامتناع عن تناول السعرات الحرارية لفترة زمنية محددة. وعند تطبيقه بصورة صحيحة، يمكن أن يساعد الصيام المتقطع على تحسين مستوى السكر في الدم.

وقد يساعد اتباع نظام التغذية المقيّدة زمنياً (TRF) المبكر، الذي يتضمن تناول الطعام خلال فترة زمنية محددة من اليوم ثم الصيام خلال الفترة المتبقية، على تحسين مستوى السكر في الدم.

وتشير بعض الدراسات إلى أن أنظمة الصيام عموماً قد تكون أكثر فاعلية من الحميات الغذائية التقليدية في خفض مستوى السكر في الدم. في المقابل، وجدت دراسات أخرى أن الحميات الغذائية التقليدية قد تكون فعالة بالقدر نفسه.

ولا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم كيفية تأثير الأنواع المختلفة من أنظمة الصيام في مستوى السكر في الدم، ومدى فاعليتها في التحكم به.

ما الذي يمكنك فعله بدلاً من تخطي الوجبات؟

إذا كنت تشعر بالقلق بشأن التحكم في مستوى السكر في الدم، فمن الأفضل التحدث مع مقدّم الرعاية الصحية لوضع خطة مناسبة لحالتك واحتياجاتك الخاصة.

وعلى الرغم من أن تفويت الوجبات من حين إلى آخر لن يؤثر بشكل كبير في مستوى السكر في الدم، فإن الالتزام بجدول منتظم لتناول الطعام يظل خياراً أفضل قدر الإمكان، ولا سيما بالنسبة إلى الأشخاص المصابين بداء السكري.

وفيما يلي بعض النصائح التي قد تساعد على الحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم:

تناول فطوراً غنياً بالبروتين والألياف: يمكن أن يساعد بدء اليوم بوجبة فطور مشبعة وغنية بالبروتين والألياف ومناسبة للتحكم في مستوى السكر في الدم على الحفاظ على مستوياته ضمن المعدل الطبيعي.

تناول الكربوهيدرات مع البروتين والألياف: يساعد الجمع بين الكربوهيدرات والبروتين والألياف على إبطاء عملية الهضم، مما قد يساهم في الحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم طوال اليوم.

حافظ على نمط غذائي يومي منتظم: تشير بعض الأبحاث إلى أن حصر فترة تناول الطعام في أقل من 12 ساعة يومياً قد يكون أفضل للصحة العامة، بما في ذلك المساعدة على تنظيم مستوى السكر في الدم.

تجنب تناول الطعام قبل النوم مباشرةً: يرتبط تناول الطعام في وقت متأخر من الليل بضعف التحكم في مستوى السكر في الدم، كما قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة ببعض المشكلات الصحية، ومنها داء السكري.

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