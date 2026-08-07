ماذا يحدث لنومك عندما تشرب النعناع الفلفلي كل ليلة؟

شاي النعناع الفلفلي هو مشروب خالٍ من الكافيين يحظى بشعبية، ويستمتع به الناس كجزء من روتينهم الليلي. ورغم أنه ليس منوماً تقليدياً، لكن بعض الأبحاث يشير إلى أن شاي النعناع الفلفلي قد يدعم الاسترخاء.

قد تسترخي لتغفو بشكل أسرع بعد كوب مشروب النعناع الفلفلي

شاي النعناع الفلفلي ليس مهدئاً، لكنه قد يساعدك على النوم. يشير بعض الأبحاث إلى أن شاي النعناع الفلفلي يمكن أن يُرخي أجهزة مختلفة في جسمك. قد يساعدك المنتول الموجود فيه على الاسترخاء، وفقاً لموقع «فيري ويل هيلث».

ومع ذلك، فقد ثبت أن شاي النعناع الفلفلي ورائحة النعناع يحسّنان الانتباه والذاكرة، وهذا قد لا يساعدك على النوم.

قد تتحسن جودة نومك مع شرب شاي النعناع الفلفلي

لا يوجد كثير من الأبحاث حول كيفية تأثير شاي النعناع مباشرة على جودة النوم، لكن خصائص النعناع المريحة ورائحته المهدّئة قد تساعدك على الاسترخاء، مما قد يؤدي إلى ليلة أكثر هدوءاً وراحة.

وجدت إحدى الدراسات، التي أُجريت على مرضى السرطان، أن استنشاق ثلاث قطرات من زيت النعناع الفلفلي، الموجود في أوراق النعناع، يومياً لمدة أسبوع أدى إلى تحسين جودة النوم.

قد يدعم شاي النعناع الفلفلي عملية الهضم ليلاً

يشتهر النعناع الفلفلي بقدرته على تحسين الهضم، مما قد يسهّل النوم. وجدت بعض الدراسات أن زيت النعناع الفلفلي يمكن أن يمنع التقلصات في الأمعاء، كما أشارت أبحاث أخرى إلى أن النعناع الفلفلي يمكن أن يقلل الانتفاخ والغازات وعسر الهضم. وقد تساعد هذه التأثيرات في جعل نومك أكثر راحة.

قد تتنفس بشكل أفضل أثناء النوم

قد يعمل المنتول الموجود في شاي النعناع الفلفلي على فتح المجرى الهوائي والمساعدة على التنفس بشكل أفضل أثناء النوم. ويُعرَف النعناع أيضاً بخصائصه المضادة للميكروبات والالتهابات، مما قد يساعد في الوقاية من العدوى ومكافحتها. إذا كنت مصاباً بالزكام أو التهاب الجيوب الأنفية، فإن المنتول يمكن أن يذيب المخاط ويعمل كمزيل طبيعي للاحتقان.

قد يخفض مستوى التوتر

يمكن لشاي النعناع الفلفلي أن يعزّز الاسترخاء ويخفف التوتر الجسدي، مما يجعلك تشعر بتوتر أقل. تُظهر الأبحاث أن التوتر يؤثر على النوم. عندما يكون جسمك وعقلك نشيطين للغاية، يفرز جسمك هرمونات تجعل من الصعب النوم والاستمرار في النوم. وتشير الأبحاث إلى أنك تنام بشكل أفضل عندما تكون مستويات التوتر منخفضة.

قد يخفف أعراض الحساسية

يحتوي النعناع الفلفلي على مركب نباتي يُسمى حمض الروزمارينيك، المعروف بقدرته على المساعدة في تخفيف أعراض الحساسية، كما أنه يمتلك خصائص مضادة للالتهابات قد تساعد في تخفيف أعراض، مثل سيلان الأنف، وحَكّة العينين، والعطس. قلة أعراض الحساسية ليلاً يمكن أن تؤدي إلى نوم أفضل.

السلبيات المحتملة والاعتبارات المتعلقة بشاي النعناع الفلفلي

كميات صغيرة من شاي النعناع الفلفلي آمنة، بشكل عام، للشرب ولا تُشكل سلبيات تُذكر. ومع ذلك، يجب عليك استشارة الطبيب أولاً للفئات التالية: الحامل أو المرضعة، من يعاني مشاكل في الكلى أو الكبد، من يتناول أدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم أو السكري.

في حالات نادرة، يمكن أن يؤدي شاي النعناع الفلفلي إلى تفاقم حرقة المعدة أو أعراض أخرى لمرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD)، ولا تشرب شاي النعناع الفلفلي إذا كنت تعاني حساسية تجاه النعناع.

تجدر الإشارة إلى أن معظم الدراسات ركزت على زيوت أو مستخلصات النعناع الفلفلي، ولم يجرِ إجراء سوى قليل جداً من الأبحاث حول شاي النعناع الفلفلي، تحديداً فيما يتعلق بالنوم.