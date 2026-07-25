بين تعزيز الطاقة وتقليل التوتر... 7 فوائد صحية للماء

يُعد الماء أساس الحياة، لكن فوائده تتجاوز مجرد إرواء العطش. فالحصول على كمية كافية منه يومياً يدعم وظائف الجسم المختلفة، بدءاً من تعزيز الطاقة، وتحسين الهضم، وصولاً إلى الحفاظ على صحة البشرة، والوقاية من حصى الكلى. وفيما يلي سبع فوائد رئيسة للماء قد تمنحك دافعاً إضافياً للاهتمام بترطيب جسمك باستمرار، وفقاً لموقع «ويب ميد»:

1. يساعد على الحفاظ على الرشاقة

إذا كنت تحاول إنقاص وزنك، فقد يكون الماء إحدى أبسط الوسائل المساعدة على ذلك. فهو ينشط عملية الأيض، كما يمنحك شعوراً بالشبع، مما قد يقلل كمية الطعام التي تتناولها.

ويوصي الخبراء باستبدال الماء بالمشروبات الغنية بالسعرات الحرارية، إلى جانب شرب كوب منه قبل الوجبات للمساعدة على الإحساس بالشبع.

كما أن شرب المزيد من الماء قد يُحسن عملية الأيض، خاصة إذا كان الماء بارداً جداً، إذ يبذل الجسم طاقة إضافية لتدفئته إلى درجة حرارة الجسم، وهو ما يؤدي إلى حرق عدد إضافي من السعرات الحرارية.

2. يعزز مستويات الطاقة

إذا كنت تشعر بالإرهاق أو الإنهاك، فقد يكون الجفاف أحد الأسباب. فحتى الجفاف البسيط يمكن أن يسبب الشعور بالتعب، وانخفاض النشاط.

ويساعد شرب كمية كافية من الماء القلب على ضخ الدم بكفاءة أكبر، كما يعزز قدرة الدم على نقل الأكسجين، والعناصر الغذائية الأساسية إلى خلايا الجسم، وهو ما ينعكس إيجاباً على مستويات الطاقة.

3. يقلل التوتر

يشكل الماء ما بين 70 و80 في المائة من أنسجة الدماغ، لذلك فإن نقصه قد يؤثر في وظائفه، ويزيد الشعور بالتوتر.

وعندما تشعر بالعطش، فهذا يعني أنك تعاني بالفعل من درجة بسيطة من الجفاف، وهو ما قد ينعكس على حالتك الذهنية، والجسدية.

وللمحافظة على ترطيب الجسم، يُنصح بالاحتفاظ بكوب من الماء على مكتبك، أو حمل زجاجة ماء معك وشربها بانتظام طوال اليوم.

4. يدعم بناء العضلات

يساعد شرب الماء على الحد من تشنجات العضلات، كما يحافظ على ليونة المفاصل، ويُحسن أداءها.

وعندما يحصل الجسم على كفايته من السوائل، يصبح بإمكانك ممارسة التمارين الرياضية لفترة أطول، وبكفاءة أعلى قبل الشعور بالإجهاد.

5. يعزز نضارة البشرة

يؤدي الجفاف إلى زيادة وضوح الخطوط الدقيقة، والتجاعيد، بينما يساعد شرب الماء على ترطيب خلايا البشرة، ومنحها مظهراً أكثر نضارة وحيوية، مما يجعل الوجه يبدو أكثر شباباً.

كما يسهم الماء في تنظيف البشرة من الشوائب، وتحسين الدورة الدموية، وهو ما يساعد على منحها إشراقة طبيعية.

6. يحافظ على انتظام حركة الأمعاء

يُعد الماء، إلى جانب الألياف الغذائية، عنصراً أساسياً للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

فهو يساعد على إذابة الفضلات، وتسهيل مرورها عبر الأمعاء، بينما يؤدي الجفاف إلى امتصاص الجسم معظم الماء الموجود في القولون، مما يجعل البراز أكثر صلابة، ويصعّب عملية الإخراج، ويزيد احتمال الإصابة بالإمساك.

7. يقلل خطر الإصابة بحصى الكلى

تشهد حالات الإصابة بحصى الكلى المؤلمة تزايداً ملحوظاً، ويُعتقد أن أحد أسباب ذلك هو عدم شرب كميات كافية من الماء، سواء لدى البالغين، أو الأطفال.

ويساعد الماء على تخفيف تركيز الأملاح والمعادن في البول، وهي المواد التي تتجمع لتكوين البلورات الصلبة المعروفة بحصى الكلى.

ومع انخفاض تركيز هذه المواد في البول، تتراجع احتمالات تشكل الحصى، لذا فإن شرب كميات كافية من الماء يُعد من أبسط الوسائل للمساعدة على الوقاية منها.