مشروب صيفي بمكوّنين فقط يجمع بين الألياف والإلكتروليتات

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يصبح الحفاظ على ترطيب الجسم أولوية، لكن شرب كميات كافية من السوائل ليس الجانب الوحيد الذي يستحق الاهتمام؛ فالحصول على كمية كافية من الألياف يمثل تحدياً أيضاً لكثير من الأشخاص. وتشير التقديرات إلى أن 95 في المائة من الأميركيين لا يحصلون على الكمية الكافية من الألياف. لذلك، قد يكون الجمع بين مشروب يوفر الإلكتروليتات ومصدر غني بالألياف وسيلة بسيطة لتحسين النظام الغذائي ودعم صحة الجسم، وفقاً لموقع «فيري ويل هيلث».

والحل قد يكون أبسط مما تتوقع: ماء جوز الهند مع بذور الشيا. ويمكن تحضير هذا المشروب ببساطة من خلال إضافة بذور الشيا إلى ماء جوز الهند، أو يمكن تحضير مكعبات ثلج من ماء جوز الهند وبذور الشيا، ثم إضافتها إلى الماء أو إلى أي مشروب آخر.

هل يمكن لهذا المشروب أن يحسّن صحتك فعلاً؟

الإجابة المختصرة هي نعم، فضلاً عن أنه سهل التحضير. وقالت جينيفر نيكول بيانشيني، اختصاصية تغذية معتمدة: «يمكن لماء جوز الهند وبذور الشيا أن يعززا تناول الألياف والإلكتروليتات بشكل ملحوظ. ستحصل على فوائد كليهما في مشروب واحد بسيط».

ولا تقتصر فوائد بذور الشيا على دعم صحة الجهاز الهضمي فحسب؛ فهي تعد مصدراً غنياً بالألياف ويمكن أن تساعد على زيادة كمية الألياف التي يحصل عليها الشخص يومياً.

وقالت درو روزاليس، اختصاصية تغذية: «تُعدّ بذور الشيا مصدراً ممتازاً للألياف، إذ توفر حوالي 10 غرامات لكل ملعقتين ونصف، أي ما يعادل 40 في المائة من الكمية اليومية الموصى بها من الألياف. وإضافة ملعقة كبيرة منها إلى كوب من الماء تُعد طريقة سهلة لزيادة استهلاك الألياف، خاصةً لمن يجدون صعوبة في تناول كميات كافية من الفواكه والخضراوات والبقوليات. إن بناء هذه العادة المنتظمة يسهم في تحسين صحة القلب والجهاز الهضمي والقولون».

وأضافت روزاليس أن ماء جوز الهند يمكن أن يكون مفيداً بشكل خاص بعد ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة، عندما يحتاج الجسم إلى تعويض الإلكتروليتات التي يفقدها.

وتابعت: «إذا كنت تجد صعوبة في تلبية احتياجاتك اليومية من الماء (13 كوباً) والألياف (25 غراماً) التي توصي بها أكاديمية التغذية وعلم التغذية، فإن هذا المشروب سيساعدك بالتأكيد».

ويجمع المشروب، إذن، بين فائدتين مختلفتين في الوقت نفسه؛ إذ يوفر ماء جوز الهند السوائل والإلكتروليتات، بينما تضيف بذور الشيا الألياف والعناصر الغذائية الأخرى.

وقالت كيري غانز، اختصاصية تغذية معتمدة: «يدعم ماء جوز الهند ترطيب الجسم، بينما قد تساعد الألياف الموجودة في بذور الشيا على تحسين حركة الأمعاء».

ومع ذلك، ليس من الضروري تناول بذور الشيا مع ماء جوز الهند تحديداً، إلا إذا كنت تستمتع بهذا المزيج. فهناك طرق أخرى للحصول على الفوائد الغذائية نفسها.

وأضافت غانز: «إنها ببساطة طريقة سهلة للحصول على السوائل والبوتاسيوم من ماء جوز الهند، بالإضافة إلى الألياف والعناصر الغذائية الأخرى من بذور الشيا».