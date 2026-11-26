اعتبرت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم (الخميس) أن استحداث وكالة مكافحة المخدرات الأميركية خطاً لتلقي بلاغات عن أنشطة عصابة «سينالوا» يشكّل «تدخلاً» في شؤون بلادها.

وكان مدير إدارة مكافحة المخدرات الأميركية تيري كول أعلن مساء الأربعاء عبر مواقع التواصل أن الوكالة ستخصص قنوات اتصال تتيح للمواطنين المكسيكيين الإبلاغ، من دون كشف هوياتهم، عن أشخاص ومسؤولين وشبكات لغسل الأموال على صلة بعصابة «سينالوا» التي تصنّفها الولايات المتحدة «منظمة إرهابية».

وقالت شينباوم (الخميس) خلال مؤتمرها الصحافي اليومي: «من الواضح أن هذه الخطوة تشكّل تدخلاً في شؤون بلادنا». وتابعت: «تخيلوا لو أن وزارة الأمن وحماية المواطنين في المكسيك فتحت خطاً عبر (واتساب) للإبلاغ عن الفساد في الولايات المتحدة، كيف ستنظر الحكومة الأميركية إلى ذلك؟». وأضافت: «لدى إدارة مكافحة المخدرات الأميركية الكثير مما ينبغي أن تفعله داخل بلادها».

وقرأت أمام الصحافيين مقتطفاً من تقرير حديث لوكالة «أسوشييتد برس» يفيد بأن الإدارة سمحت بتهريب ما لا يقل عن 1.4 مليون قرص من الفنتانيل إلى الولايات المتحدة بين أغسطس (آب) 2024 وأبريل (نيسان) 2025، في وقت كانت البلاد تواجه فيه ارتفاعاً حاداً في الوفيات الناجمة عن تعاطي هذه المادة. وتابعت شينباوم: «من حقنا، بالمثل، أن نسأل ماذا تفعل الولايات المتحدة داخل أراضيها؟».

ومارست الإدارة الأميركية الحالية ضغوطاً كبيرة على شينباوم لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الجماعات الإجرامية المكسيكية الضالعة في تهريب المخدرات. وأبدت الرئيسة استعداداً كبيراً للتعاون، مع تشديدها في الوقت نفسه على تمسّك بلادها بسيادتها في الشؤون الأمنية.