وصل كيلمار أبريغو غارسيا، المواطن السلفادوري، الذي قاوم ترحيله بالخطأ، إلى إسبانيا، اليوم (الأربعاء)، بعدما غادر الولايات المتحدة طوعاً، لينهى بذلك قضية حاسمة تُعدّ نموذجاً لحملة الهجرة التي تقودها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وكان قد تم إلقاء القبض على أبريغو غارسيا في بالتمور، مارس (آذار) 2025، وتم ترحيله إلى سجن سلفادوري فيما وصفه مسؤول لاحقاً بـ«الخطأ الإداري». وجاء وصوله إلى إسبانيا بعد أشهر من المعارك القانونية، حيث قاوم رغبة الإدارة في ترحيله إلى أفريقيا.

وقال أبريغو غارسيا، في بيان صدر اليوم: «ربما تكون الحكومة الأميركية الأقوى في العالم، ولكن ما زال يمكن للعدالة أن تسود».

وأضاف: «في هذه القضية، على الرغم من كل ما حاولوا قوله وكل عائق وضعوه في طريقي وكل محاولة لتشويهي، سادت العدالة في ظل هذه الإدارة بطريقة لم يعتقد كثيرون أنها ممكنة».

ولم يتحدث أبريغو غارسيا للصحافيين عقب وصوله إلى المطار الدولي الرئيسي في مدريد، اليوم.

وقال سيمون ساندوفال محامي غارسيا إن هذه الخطوة تُعَد «مغادرة مؤقتة».

وقال: «يمتلك أبريغو جارسيا كثيراً من الخيارات للعودة إلى الولايات المتحدة بصفته زوج مواطنة أميركية ووالد طفل أميركي. نحن لا نتوقع أن يحدث ذلك في ظل هذه الإدارة، التي لن تعامله أبداً بصورة عادلة، ولكننا نتوقع أن تمنح الإدارة المقبلة الأولوية للمّ شمل هذه الأسرة وإعادته إلى ماريلاند».

وقالت وزارة الأمن الداخلي، أمس، إنه غادر إلى إسبانيا طوعياً، بموجب أمر ترحيل، وإنه لم يتلق أي حوافز، ولن يتم السماح له بالعودة إلى الولايات المتحدة.

وجاء ترحيل أبريغو غارسيا مطلع 2025 بالتزامن مع تعزيز إدارة ترمب لقمعها للهجرة، متعهدةً بترحيل مليون شخص سنوياً.