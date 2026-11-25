كيف يبدو العالم عندما ننظر إليه بعيون طفل؟ ربما تصبح الكراسي عملاقة، وتتحول المنازل إلى ألعاب مقلوبة، وتبدو الحشرات أكبر من حجمها الطبيعي.

هذه الصور التي قد تنتمي إلى عالم الخيال، قرر فنان فرنسي أن يمنحها شكلاً ملموساً في حديقة فنية على أطراف مدينة مراكش المغربية، حيث تتحول ذكريات الطفولة إلى أعمال فنية تدعو الزوار إلى التأمل واللعب واستعادة شيء من سنواتهم الأولى.

ففي حديقة «راماكيتش» (Ramakech)، يفتح الفنان الفرنسي جان فرنسوا فورتو أبواب عالمه الخاص أمام الزوار، من خلال مجموعة من المنحوتات والتركيبات الفنية التي تستحضر ذكريات العائلة والطفولة.

وتمتد الحديقة على مساحة 11 هكتاراً، وتضم أعمالاً تفاعلية تجعل الزائر جزءاً من المشهد، بدلاً من الاكتفاء بمشاهدتها من بعيد.

ومن أبرز الأعمال «المنزل الذي سقط من السماء»، وهو منزل مقلوب رأساً على عقب، تبدو فيه النوافذ والأثاث وتجهيزات الحمام وكأنها انقلبت جميعاً في لحظة سقوط غريبة.

تدعوك «راماكيتش» لخوض رحلة حسّية وشاعرية في عالمٍ تلتقي فيه الطفولة بالخيال والفن (ramakech).

لكن وراء هذا المشهد السريالي حكاية شخصية مؤثرة؛ فالمنزل، الذي أنجزه فورتو عام 2010، يستعيد ذكرى جده الذي توفي قبل أكثر من 30 عاماً، وكان من الشخصيات المؤثرة في طفولته.

ويقول الفنان إنه أراد من خلال العمل تكريم جده، مضيفاً أنه يشعر أحياناً وكأن الرجل أرسل إليه المنزل من السماء. وكان البيت في الأصل منزلاً صغيراً مستأجراً في منطقة شارانت ماريتيم الفرنسية، اعتاد الجد قضاء العطلات الصيفية فيه. وهكذا تحولت ذكرى عائلية ظلت حاضرة في وجدان الفنان إلى عمل فني يجمع بين الحنين والخيال.

وتتواصل رحلة العودة إلى الطفولة في عمل آخر يحمل اسم «المنزل العملاق»، حيث تبدو الأشياء اليومية أكبر بكثير من أحجامها المعتادة؛ من الكراسي والطاولات إلى الدفاتر والأقلام والملابس. ويمكن للزوار تسلق بعض القطع والجلوس عليها، كما لو أنهم عادوا إلى عالم كانت فيه الأشياء المحيطة بهم تبدو ضخمة.

وتعود فكرة هذا العمل إلى ذكريات فورتو عندما كان في الرابعة من عمره، وكان يقضي أوقاتاً طويلة في منزل جدته الكبرى بقرية صغيرة في جنوب فرنسا.

ويستعيد الفنان تفاصيل ذلك البيت الريفي البسيط، الذي لم تكن تتوافر فيه المياه الجارية إلا بصورة محدودة، ولم يكن يضم حماماً، لكنه ظل بالنسبة إليه مكاناً غنياً بالذكريات الجميلة.

ومن خلال الأثاث العملاق، يحاول استعادة الإحساس الذي كان يرافقه طفلاً، عندما كان العالم يبدو واسعاً ومليئاً بالمفاجآت.

اشتهر الفنان جان فرنسوا فورتو بأعماله الفنية ذات الأحجام الضخمة وقد نجح في «راماكيتش» في تشكيل عالمٍ نابعٍ من الذاكرة والمشاعر الرقيقة (ramakech)

ولا تتوقف غرابة الحديقة عند المنازل والأثاث، بل تمتد إلى الطبيعة أيضاً. ففي أرجائها تنتشر منحوتات لمزارعين وبستانيين برؤوس ضخمة مستوحاة من الخضراوات والنباتات، يظهر بعضهم وهم يعتنون بالأرض أو يتسلقون الأشجار، إلى جانب نماذج لنمل عملاق يضيف مزيداً من الغرابة إلى المكان.

وبالنسبة إلى فورتو، لا يمثل الفن مجرد وسيلة لاستعادة الماضي، بل مساحة للتواصل مع المشاعر الإنسانية الأساسية. ويصف تجربته بأنها عاطفية بعمق، ويرى فيها أحياناً شكلاً من أشكال العلاج النفسي، موضحاً أن هدفه ليس تمجيد الماضي، وإنما فهم القيم والمشاعر المرتبطة به وإعادة اكتشافها.

وبدأ الفنان العمل على تحويل الموقع إلى مساحة تحتضن منحوتاته عام 1999، قبل أن تفتح الحديقة أبوابها للجمهور عام 2024. وتستقبل اليوم نحو خمسة آلاف زائر سنوياً، في تجربة تجمع بين النحت والفن التفاعلي والذكريات الشخصية.

وفي هذا العالم غير المألوف، لا تكون المنازل المقلوبة مجرد مفارقة بصرية، ولا الأثاث العملاق وسيلة لإثارة الدهشة فحسب؛ فكل عمل يحمل جزءاً من ذاكرة صاحبه، وربما يوقظ في نفوس الزوار ذكرياتهم الخاصة. إنها دعوة للعودة، ولو لساعات قليلة، إلى زمن كانت فيه أبسط الأشياء قادرة على تحويل يوم عادي إلى مغامرة.