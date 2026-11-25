عادت شائعات الانفصال بين الفنانين والخيانة إلى الواجهة مجدداً في الوسط الفني المصري، وطالت الشائعات هذه المرة المخرج محمد سامي وزوجته مي عمر، والفنانة رانيا يوسف وزوجها المخرج أحمد جمال.

وردّ المخرج محمد سامي على الشائعات التي طالته هو وزوجته، وكتب صراحة على صفحته بموقع «فيسبوك»: «لا توجد خيانة ولا طلاق ولا موضوع من أساسه»، مؤكداً أن هذا الكلام والشائعات يروجها أشخاص ليس لديهم ما يفعلونه سوى قضاء الوقت في تأليف هذه الأخبار ونشرها على «السوشيال ميديا».

وقال إن علاقته بزوجته الفنانة مي عمر لم يشبها أي خلافات تذكر خلال 16 عاماً من الزواج، وإن الحب الود والاحترام والتفاهم والدعم المتبادل هو ما يحكم علاقتهما.

وطالب من يروجون هذه الشائعات بأن يتوقفوا. وكتب: «لا في طلاق ولا في خيانة، هناك تصوير ونجاح وحب ورزق وخير».

من جهتها، طالبت الفنانة مي عمر كل من يروج هذه الشائعات بوقف تداول ما يخص حياتها الشخصية. وأشار محمد سامي إلى أنه حالياً يواصل تصوير مسلسل «تمكين»، وأن زوجته تصور حالياً مسلسل «حليمة جبران».

وفي السياق نفسه؛ نفت الفنانة المصرية رانيا يوسف ما أشيع عن انفصالها هي وزوجها المخرج أحمد جمال، وقالت في تصريحات متلفزة ما يفيد بأن هذه الشائعات غير صحيحة، وأنها وزوجها في وفاق تام، ولكن هناك مَن يريدون إشاعة مثل هذه الأمور لأسباب في أنفسهم، وتابعت: «أعوذ بالله، فيه ناس عايزين جنازة ويشبعوا فيها لطم».

ومن منظور الإعلام الرقمي، يمكن تفسير انتشار شائعات الطلاق والخيانة التي تطول بعض الفنانين، مثل محمد سامي ومي عمر ورانيا يوسف، في ضوء ظاهرة أوسع ترتبط باقتصاد الانتباه وطبيعة عمل منصات التواصل الاجتماعي، وفق ما توضحه المتخصصة في الإعلام الرقمي وعضو مجلس إدارة مركز بحوث ودراسات الرأي العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، الدكتورة سارة فوزي.

وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: «هناك ما يمكن تسميته باقتصاد الفضول؛ فالأخبار المرتبطة بالحياة الشخصية والعلاقات الزوجية والانفصال والخيانة تثير فضول قطاعات واسعة من الجمهور، لأنها تمس موضوعات إنسانية واجتماعية قريبة من اهتماماته، وهو ما يجعلها أكثر قابلية للتداول والمشاركة من الأخبار المهنية أو الفنية التقليدية».

رانيا يوسف وزوجها المخرج أحمد جمال (صفحتها على «فيسبوك»)

وأشارت إلى أن «بعض الصفحات والمواقع تتعامل مع الشائعة باعتبارها وسيلة لجذب الزيارات وتحقيق المشاهدات، فتستخدم عناوين مثيرة، وتُعيد تدوير صور قديمة أو مقاطع مجتزأة، وأحياناً تطرح تساؤلات بصيغة توحي بوجود أزمة حقيقية، رغم عدم وجود معلومات موثقة. ومع تكرار النشر، قد تتحول المعلومة غير المؤكدة في أذهان الجمهور إلى حقيقة مفترضة».

وترى سارة أن «القضية لم تعد تقتصر على شائعات الوسط الفني، بل تعكس أزمة أوسع في البيئة الإعلامية الرقمية؛ حيث أصبح جذب الانتباه أحياناً يتقدم على تحري الحقيقة. فالخصوصية ليست مادة مباحة للتداول لمجرد أن أصحابها شخصيات عامة، كما أن الحق في المعرفة لا يعني الحق في اقتحام الحياة الشخصية أو اختلاق روايات بشأنها»، وفق تعبيرها.

فيما يرى الخبير في «السوشيال ميديا»، معتز نادي، أن انتشار شائعات الطلاق والخيانة في الوسط الفني يعكس طبيعة اهتمام الجمهور بالمشاهير، إذ باتت حياتهم الشخصية تنافس أعمالهم الفنية على صدارة الاهتمام والترندات. ومع «اقتصاد الانتباه»، تتغذى حسابات وصفحات على إثارة الجدل لتحقيق المشاهدات والتفاعلات التي تضمن لها الانتشار، في حين تمنح خوارزميات المنصات المحتوى المثير للمشاعر فرصاً أكبر للانتشار، سواء أثار الفضول أو الغضب أو التعاطف، ويحظى كل ما يندرج تحت بند الفن والترفيه بالصدارة.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك بُعداً نفسياً واجتماعياً ربما يتعلق بشعور بعض المتابعين بأنهم جزء من حياة المشاهير، فيتحول غياب صورة مشتركة أو إلغاء متابعة أو ظهور منفرد إلى قرائن يبنون عليها روايات كاملة، دون أدلة حقيقية، ومن ثم على الوسائل الإعلامية تغطية هذه الترندات بشكل مهني، لا بغرض الإثارة بلا معلومة».

وتابع نادي: «أما رد الفنانين فأراه في بعض الحالات دفاعاً مشروعاً عن الخصوصية والسمعة والاستقرار الأسري، وفي حالات أخرى قد يُمثل استثماراً ذكياً للترند وإدارة للحضور الإعلامي، لكن لا يمكن الحكم على النوايا دون قرائن».