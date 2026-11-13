أحمد أمين: «ستاند أب» يعبّر عن شخصيتي بخلاف التمثيل

يستعد الفنان المصري أحمد أمين لتقديم عرض «ستاند أب كوميدي»: «مين أمين؟»، عبر عرضين بالقاهرة والإسكندرية خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. وأوضح أمين عبر حسابه على موقع «فيسبوك» أنه تلقى تفاعلاً واسعاً ودعماً كبيراً من الجمهور فور الإعلان عن الحفل، معبراً عن سعادته بحجم الترحيب والرسائل الإيجابية التي وصلت إليه.

كما أشار في منشور آخر أن حفلات «ستاند أب كوميدي» كانت خطة مؤجلة منذ سنوات طويلة، ولكنه تمكن من تحقيقها هذا العام، قائلاً إن الجولات التي قدم خلالها عروضه في دول ومدن مختلفة كانت من أجمل أيام حياته.

وتحدث أمين لـ«الشرق الأوسط» عن أهم تفاصيل مشروعه الأحدث الذي يحمل عنوان «مين أمين؟»، والذي سيذهب عائد حفلاته لصالح مستشفى «معهد الأورام» بالقاهرة، قائلاً: «الفكرة في الأساس هي البحث عن النفس، وقد تحدثت عنها كثيراً من قبل في مناسبات مختلفة»، ومضيفاً أن «الشخص يحتاج لأن يعرف نفسه لكي يستطيع اختيار ما يناسبه، وكيف يتعامل مع الدنيا من وجهة نظر سليمة؛ لأنه لو لم يفهم نفسه جيداً، فكيف سيختار ما يناسبه؟».

أحمد أمين يقدم تجربة «ستاند أب كوميدي» (حسابه على «فيسبوك»)

وعن كواليس تحضيرات «مين أمين؟»، أكد أحمد أمين أنه قام بكتابة محتوى كبير جداً يصل لأضعاف ما يقدم فعلياً بالعرض، مضيفاً: «عندما بدأ العد التنازلي لموعد أول عرض بدأت بالتنقيح والاختيار والحذف، وعملت جلسات كثيرة مع أصدقائي لأجرب عليهم المحتوى، وأسمع آراءهم حتى أستقر على ما يمكنني تقديمه فعلياً وما يحتاج لتغيير، حتى شعرت بأن العرض وصل لحالة أستطيع من خلالها مقابلة الجمهور، وبدأت جولتي خارج مصر، على أن يكون ختامها بالقاهرة».

ويوضح أمين أن فكرة «مين أمين؟» تعود لعام 2016 تقريباً، حينها كان يحلم بتنفيذ جولة «ستاند أب» بالتزامن مع برنامج «البلاتوه»، يشارك فيها كوميديانات من بلاد مختلفة حول العالم، وقال: «حاولت التسويق للفكرة وإيجاد التمويل لها، لكن وقتها لم يكن (ستاند أب كوميدي) مفهوماً بالشكل الكافي عند جهات الإنتاج والتسويق، ولم تكن له سوق مثل الآن، لذلك لم تلقَ الفكرة ترحيباً كبيراً وقتها».

وأضاف: «الوضع الآن مختلف تماماً، ويوجد جيل كبير من الكوميديانات الموهوبين، وحركة نشيطة ومنظمون ومسوقون في بلاد كثيرة من الوطن العربي، وهذا الأمر يدعو للفخر».

وفي إجابته عن سؤال: هل «ستاند أب» مرهق للفنان أو لا؟ قال: «أنا لا أحب فكرة أن الفنان يظل يتكلم عن مدى إرهاقه في العمل؛ لأن الحقيقة كل المهن مرهقة، وكل إنسان يعمل يبذل مجهوداً، لكن مع الوقت يكتسب الأدوات والخبرة التي تساعده على تحمل المجهود وكيفية التعامل معه».

وكشف أحمد أمين سبب تسمية «ستاند أب» بـ«مين أمين؟»، قائلاً: «العنوان وصل إليّ منذ 9 سنوات، حينها كنت أقدم مهرجان (السينما العربية)، وقلت إفّيه إن (الناس أكيد مستغربة ليه اختاروا أحمد أمين يقدم المهرجان)، لكن يوجد سؤال أهم (مين أمين؟) أصلاً، ساعتها كان إفّيه، لكن مع الوقت اكتشفت أنه سؤال أنا شخصياً لا أعرف إجابته».

ويرى أحمد أمين أن مهنة «ستاند أب كوميدي» مختلفة تماماً عن التمثيل، ولها أدواتها ومهاراتها، وتحتاج إخلاصاً وتفرغاً وتركيزاً واحتراماً كبيراً، ويقول: «أنا شخصياً لا أعتبر نفسي فنان (ستاند أب كوميدي) بنسبة مائة في المائة؛ لأن هناك شباباً من أجيال أصغر مني بدأوا مشوارهم في هذا المجال من مسارح صغيرة، وعملوا واجتهدوا لسنوات حتى أصبحوا اليوم يقدمون عروضاً كبيرة، وهذه تجربة تستحق الاحترام»، مضيفاً: «أنا ما زلت أتعلم وأحاول تطوير نفسي، وأتمنى أن أكون أفضل مع كل عرض جديد، وأجمل شيء في التجربة بالنسبة لي هو فكرة أن الشخص يجد صوته الحقيقي ويتعلم استخدامه، و(ستاند أب كوميدي) تحديداً يعطيني فرصة للحديث بصوتي وليس بصوت شخصية ألعبها».

الملصق الترويجي لحفل «ستاند أب كوميدي»: «مين أمين؟» في القاهرة (حساب أحمد أمين على موقع «فيسبوك»)

ووصف أحمد أمين عروضه خارج مصر بأنها «فوق الرائعة»، متذكّراً أول حفل له في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأميركية: «المسرح كان يتسع لنحو 600 شخص، ولم أصدق أن المسرح امتلأ بهذه السرعة، وأن التذاكر نفدت بالكامل»، ومضيفاً: «الجمهور يمنحني طاقة كبيرة، وأحب مقابلتهم والحديث معهم بعد العرض لأستمع لتعليقاتهم؛ لأنهم شريك أساسي في تطوير العرض، فكل حفلة كنت أتعلم منهم، حيث المزيج بين اكتشاف جودة العرض واكتشاف نفسي، واكتشاف المكان وجمهوره».

ونفى أمين، الذي شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل «النص التاني»، أن يكون حماسه للمشروع الجديد السبب وراء اعتذاره عن عدم الوجود في موسم رمضان القادم، قائلاً: «بدأت بالفعل تقديم (مين أمين؟) قبل اتخاذ قرار عدم المشاركة في رمضان القادم، كما أنني كنت أكتب مشروعاً درامياً لرمضان، لكن للأسف لم يصل لمرحلة من النضج تجعلني أطمئن لتصويره وتقديمه في الموسم بالشكل الذي أتمناه؛ لذا قررت أن أستمر في الكتابة والتطوير دون استعجال، على أن نبدأ التنفيذ بعد رمضان».

وأوضح أمين أن قراره عدم المشاركة في موسم دراما رمضان القادم أتاح له مساحة أكبر للتركيز أكثر في الكتابة، واستكمال مشاريع مؤجلة، إلى جانب القراءة والتعلم مجدداً، وتنفيذ أشياء أخرى كان يتطلع إلى تقديمها منذ سنوات.

وختاماً، قال الفنان المصري: «أنا أحب التمثيل في الأساس، لكنني أحب أيضاً الكتابة والمسرح والتعلم، وأرفض أن يحرمني انشغالي بشيء أحبه من أشياء أخرى، وخصوصاً أنني أكتشف بالبحث والمعرفة الكثير الذي لا أعرفه».