معبر «الشلامجة» الحدودي مع إيران في محافظة البصرة جنوب العراق (أ.ف.ب)

في تحرك عراقي لاحتواء التوتر مع إيران بشأن الإجراءات الحدودية الجديدة، وصل مستشار الأمن القومي قاسم العبودي، السبت، إلى طهران موفداً من رئيس الوزراء علي الزيدي، لإجراء مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين تتناول العلاقات الثنائية وملفات أمن الحدود وتهريب النفط.

وتأتي الزيارة في أعقاب إجراءات اتخذتها الحكومة العراقية أخيراً، شملت إغلاق المنافذ الحدودية البرية الدولية مع إيران، باستثناء منفذين، لأسباب أمنية، في خطوة أثارت استياء طهران، خصوصاً أنها المرة الأولى منذ أكثر من عقدين التي تتخذ فيها بغداد إجراءات من هذا النوع.

وقال مصدر مسؤول لـ«الشرق الأوسط»، إن زيارة العبودي تهدف إلى متابعة الإجراءات المتعلقة بإغلاق المنافذ الحدودية، وتبادل وجهات النظر بشأنها، فضلاً عن بحث المعلومات المتعلقة بتهريب النفط والإجراءات المتبادلة على الحدود. وأضاف أن الزيارة تستهدف أيضاً طمأنة الجانب الإيراني حيال الخطوات العراقية، في ظل القلق الذي أثارته الإجراءات الجديدة لدى طهران.

وكان محمد مخبر، مستشار ومساعد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، دعا بغداد، السبت، إلى توخي الحذر في ملف الحدود، محذراً من تحول العراق إلى «أداة» لتنفيذ سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقال مخبر، في تدوينة على منصة «إكس»، إن «وحدة المصير مع دول الجوار تمثل مبدأ أساسياً في سياستنا الخارجية»، مضيفاً أن إيران وقفت إلى جانب الشعب العراقي في أصعب الظروف. وتابع أن هذه الروابط تقتضي من بغداد التحلي باليقظة في ملف الحدود، حتى لا تتحول إلى أداة بيد أعداء الإسلام وتستجيب لسياسات ترمب، وفق تعبيره.

وتزامن التصعيد الإيراني مع إعلان ترمب، الجمعة، دعمه جهود الزيدي لبسط سلطة الدولة العراقية في جميع أنحاء البلاد، ووقف تهريب النفط، وإنهاء الفساد، وإخضاع جميع الأسلحة للسيطرة الحصرية للدولة، وبناء عراق موحد وقوي يتخذ قراراته السياسية بنفسه.

رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في بغداد يوم 19 أغسطس الماضي (إعلام حكومي)

ترتيبات جديدة

تتجه الأنظار إلى حوار بغداد الوطني المقرر عقده الثلاثاء المقبل، في ظل تصاعد الخلافات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بشأن إدارة المنافذ الحدودية والموارد النفطية والصلاحيات الدستورية.

وفي هذا السياق، قال مصدر رسمي عراقي مسؤول لـ«الشرق الأوسط»، إن الحوار سيجمع الأطراف العراقية، لكن بترتيبات تختلف عن الاجتماعات السابقة القائمة على تمثيل القيادات وفق المحاصصة العرقية والطائفية؛ إذ ستتمثل الرئاسات الأربع: الجمهورية والوزراء والبرلمان والقضاء، إلى جانب ممثلين عن إقليم كردستان.

ومن المقرر أن يشارك رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني بصفته الرسمية والحزبية ممثلاً عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، إلى جانب بافل طالباني، زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني.

وقال المصدر إن مشاركة طالباني تأتي بصفته الحزبية والحكومية في آن، رغم مقاطعة الاتحاد الوطني حكومة الإقليم منذ أكثر من عام.

وبشأن الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، أشار المصدر إلى أن طبيعة المعالجة ستتوقف على الرؤية التي سيقدمها الوفد الكردي، الذي سيضم ممثلين حكوميين وحزبيين. وأضاف أن الخلافات الدستورية قد تتطلب حواراً منفصلاً وتشكيل لجان فرعية لتفسير المواد المختلف عليها، وهو أمر لا يتوقع حسمه خلال الاجتماع المقبل، لكنه قد يفضي إلى الاتفاق على خريطة طريق ذات توقيتات زمنية، يتولى القضاء متابعتها بمشاركة ممثلي القوى السياسية.

من جهته، رأى سياسي عراقي ونائب سابق، تحدث إلى «الشرق الأوسط»، أن موقف حكومة الإقليم سيكون أكثر صعوبة هذه المرة، في ظل الخلافات المتعلقة بالموازنة الاتحادية ومساعي السليمانية وحلبجة، للحصول على ميزانية منفصلة.

وقال إن التوصل إلى تفاهم بشأن الموازنة يتطلب أولاً توحيد الموقف الكردي، مشيراً إلى أن الاتحاد الوطني الكردستاني تفاوض أخيراً مع بغداد بمعزل عن الحزب الديمقراطي بشأن الموازنة وملفات أخرى.

وأضاف أن الدعم الأميركي الواضح للزيدي يقلص هامش المناورة أمام حكومة الإقليم، التي لم تعد، بحسب تعبيره، في موقع يسمح لها بالحصول على تنازلات إضافية من بغداد.

الصدر يحشد أنصاره

في تطور سياسي موازٍ، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى إجراءات لمكافحة تهريب النفط والفساد المالي، من خلال «إقامة صلاة جمعة موحدة في ساحة التحرير وسط بغداد، الجمعة المقبل».

وخاطب الصدر أتباعه، في تدوينة على منصة «إكس»، داعياً إلى دعم مشروع الإصلاح، ومشدداً على ضرورة أن يندثر الفساد والفاسدون والمهربون في جميع أنحاء البلاد، وأن يبقى العراق آمناً من كل احتلال وميليشيا وفساد.

وتأتي دعوة الصدر بالتزامن مع قرارات أصدرها الزيدي تضمنت إعفاء مسؤولين أمنيين وإداريين من مناصبهم، وتكليف السلطات الاتحادية بتسلّم المنافذ الحدودية في إقليم كردستان، وحصر الموافقات على تصدير النفط ومشتقاته بوزارة النفط الاتحادية، فضلاً عن تولي الوزارة إدارة الحقول التابعة لها والخاضعة أمنياً لسلطات الإقليم في محافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين وديالى.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت، الأربعاء الماضي، قراراً يقضي بدستورية الإجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء تجاه إقليم كردستان.

وفي المقابل، أكد الناطق باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، الجمعة، أن بغداد تتطلع إلى الحوار الوطني المرتقب في الأول من ديسمبر (كانون الأول)، لإيجاد حلول دستورية للخلافات مع حكومة إقليم كردستان.

وقال العبودي، في بيان، إن الحكومة تتطلع إلى الحوار «بروح وطنية تستند إلى الدستور وتغلب المصالح العليا لجميع العراقيين»، مؤكداً أن احترام الوضع الدستوري للإقليم في إطار النظام الاتحادي التزام قانوني ثابت.

وأضاف أن الحكومة برئاسة الزيدي لن تحيد عن برنامجها القائم على أنه «لا سلاح خارج سلطة الدولة، ولا تهريب للنفط أو الأموال، ولا استنزاف لثروات الشعب العراقي في أي مكان من أرض العراق».

جانب من الحدود الإيرانية - العراقية (أرشيفية - رويترز)

دعم أميركي

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، السبت، دعمها إجراءات الزيدي، مؤكدة ضرورة حل القضايا العالقة بين بغداد وأربيل عبر الحوار، وبما يتوافق مع الدستور العراقي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، توماس بيغوت، في تصريح صحافي، إن واشنطن تدعم حل الخلافات بين الطرفين من خلال الحوار.

وفي قراءة للموقف الأميركي، قال إحسان الشمري، رئيس مركز التفكير السياسي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الدور الأميركي يرتبط بمحاولة تقريب وجهات النظر بين بغداد وأربيل، أو المساعدة في صياغة اتفاقات بينهما.

وأشار إلى أن الاتفاق الذي صاغه الوسيط الأميركي عام 2017، وتضمن 14 نقطة، بينها تسليم الحدود الدولية والمنافذ والإيرادات غير النفطية، يعكس طبيعة الدور الذي اضطلعت به واشنطن آنذاك.

وأضاف أن الولايات المتحدة تدعم الزيدي حالياً، لكنها تسعى في الوقت نفسه إلى تقديم ضمانات للكرد، بما يجعل تدخلها أقرب إلى محاولة تحقيق التوازن بين الطرفين، وليس انحيازاً كاملاً لرئيس الوزراء. وتابع أن واشنطن ستدفع الإقليم إلى القبول بممارسة الحكومة الاتحادية صلاحياتها، لكنها لا ترغب في تفجير الخلافات بين الطرفين بما يهدد استقرار العراق.