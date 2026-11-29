أول ظهور لإلهام أحمد بمجلس الشعب بعد تأديتها اليمين الدستورية أمام الشرعhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5346958-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
أول ظهور لإلهام أحمد بمجلس الشعب بعد تأديتها اليمين الدستورية أمام الشرع
إلهام أحمد تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس أحمد الشرع السبت بعد تعيينها نائبة في مجلس الشعب بحضور رئيس المجلس د. عبد الحميد العواك (سانا)
تناقلت مواقع إعلامية مقاطع فيديو لظهور القيادية الكردية في «الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا» سابقاً، إلهام أحمد، في جلسة مجلس الشعب السوري الأحد، في أول مشاركة لها بعد تعيينها عضواً بالمجلس بموجب «المرسوم الرئاسي رقم 200 لعام 2026».
وظهرت أحمد بين زملاء لها من النواب خلال فترة الاستراحة بعد الجلسة الأولى بالمجلس، كما ظهر البرلماني الكردي عبد الحكيم بشار يرحب بها، مهنئاً بتعيينها في مجلس الشعب السوري.
وكانت القيادية الكردية قد أدت، السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس السوري، أحمد الشرع، في «قصر الشعب» بدمشق، بصفتها عضواً في المجلس.
وكان المرسوم الرئاسي الذي صدر يوم الخميس الماضي، قد قضى بتعيين إلهام حنان أحمد عضواً في مجلس الشعب، لشغل مقعد شاغر ضمن فئة الأعضاء المستقلين، وذلك استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري و«المرسوم رقم 143».
وبعد تعيينها، لا تزال هناك 4 مقاعد شاغرة؛ 3 منها مخصصة لـ #السويداء، والرابع شاغر لوفاة عضو مجلس الشعب عن محافظة إدلب محمد كلثوم.
التعيين يأتي بعد أشهر من إعلان حلّ «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» في إطار اتفاق دمج ضمن مؤسسات الدولة المركزية.
ووقع الرئيس السوري، أحمد الشرع، وقائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي، في 10 مارس (آذار) 2025، اتفاقاً يقضي بوقف إطلاق النار واندماج «قوات سوريا الديمقراطية» ضمن مؤسسات الدولة، وجرى الاتفاق على بدء عملية دمج القوات الكردية في المنطقة، وتشكيل فرقة عسكرية تضم 3 ألوية من «قوات سوريا الديمقراطية»، إضافة إلى تشكيل لواء لـ«قوات عين العرب»، ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب.
وفي أغسطس (آب) الماضي، وبعد تصعيد عسكري مع دمشق، أعلن قائد «قوات سوريا الديمقراطية»، مظلوم عبدي، حلّ قواته التي شكّل الأكراد عمودها الفقري وتصدّت لتنظيم «داعش»، قبل أن يعيّنه الرئيس أحمد الشرع مستشاراً له.
في شان متصل، قالت عضو مجلس الشعب السوري إلهام أحمد إنه سوف تُشكَّل لجنة من سكان مدينة عفرين تتألف من 5 أشخاص لحمل مطالب سكان المدينة ومناقشتها مع الرئيس السوري أحمد الشرع. علماً بأن إلهام أحمد تنحدر من هذه المدينة التي تتبع محافظة حلب شمال سوريا.
وأضافت أن استمرار وجود عناصر مسلحة من خارج منطقة عفرين، شمال حلب، يشكّل عائقاً أمام استكمال عودة الأهالي إلى مناطقهم الأصلية، مشددة في الوقت نفسه على أن عودة النازحين إحدى ثمار اتفاق الاندماج مع الدولة السورية.
وأضافت أحمد، في تصريح لـ«نورث برس»، أن المنطقة وقراها تشهد تجاوزات متنامية، «تشمل الاستيلاء على المنازل والأراضي الزراعية، والاستحواذ على موسم الزيتون، وفرض رسوم غير قانونية، إلى جانب التضييق على السكان».
وأوضحت أن الاستيلاء على ممتلكات الأهالي يحرم المهجّرين من حقهم في العودة، مشيرةً إلى أن بعض العائدين اضطروا إلى استئجار منازل بسبب عدم تمكنهم من استعادة بيوتهم.
وعبّرت أحمد عن رفضها «التصرف في ممتلكات المواطنين ومصادر رزقهم خارج الأطر القانونية»، محمّلةً وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية المسؤولية عن حماية المدنيين، وضبط الوضع الأمني، «ووضع حد للتجاوزات التي تحدث في المنطقة». ودعت إلى «الاستجابة العاجلة لشكاوى الأهالي، ومعالجة الملفات بشفافية، وإعادة الحقوق إلى أصحابها، بما يسهم في ترسيخ السلم الأهلي وتحقيق الاستقرار المستدام».
يذكر أنه عادت دفعات من نازحي عفرين في الجزيرة السورية إلى مناطقهم الأصلية خلال الأشهر الماضية، بموجب الاتفاق بين الحكومة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية»، في إطار «اتفاق الدمج الوطني».
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سعيد عبد الرازق (أنقرة)
ماذا تقول فيديوهات قادة «القسام» عن التحضير لـ«7 أكتوبر»؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5346988-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%807-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%9F
واستعرض المقطع جانباً من مسيرة الحداد في صفوف القسام، ودوره «المحوري في تخطيط وتنفيذ» ما وصفته بـ«العبور المقدس» في إشارة إلى تسمية أخرى تبنتها «القسام» إلى جانب «طوفان الأقصى» لوصف «7 أكتوبر».
واندلعت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إثر هجوم شنّته «حماس» أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص تقريباً، وأسر مقاتلوها ما يزيد على 200 شخص، أعادت إسرائيل غالبيتهم لاحقاً عبر مفاوضات مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين. وأطلقت إسرائيل حرباً دامية صنفتها مؤسسات أممية ومستقلة «حرب إبادة» دمرت قطاع غزة وقتلت أكثر من 74 ألف شخص.
وتحدث مقطع الفيديو عن دور الحداد في «تطوير الصناعات العسكرية»، ونقل بعض أقواله عن «استغلال نقاط الضعف لدى القوات الإسرائيلية لمهاجمتها».
دور «الثلاثة الكبار»
ركزت المقاطع كذلك على من يمكن وصفه بـ«الثلاثة الكبار» في «القسام»، وهم القائد العام للكتائب محمد الضيف الذي اغتيل نهاية يوليو (تموز) 2024، ونائبه مروان عيسى الذي اغتيل بدايات شهر مارس (آذار) من العام نفسه، ومحمد السنوار (شقيق قائد الحركة الراحل يحيى السنوار) الشخصية التي يُنسب إليها الدور التنفيذي الكبير والمهم في الهجوم، والذي اغتيل في مايو 2025.
وفق معلومات من مصادر في «حماس» تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، فإن الثلاثي الضيف - عيسى - محمد السنوار إلى جانب يحيى السنوار، الذي كان قائد «حماس» في غزة وقت اندلاع الهجوم، هم أصحاب أول قرار يتعلق بالإعداد لخطة الهجوم وتقرير ساعة الصفر، وذلك قبل أن يتم تقديم معلومات أكثر حولها لباقي أعضاء المجلس العسكري وخاصةً قادة الألوية في المناطق، ولكن بمعلومات جزئية تتعلق بالدور المخطط فقط.
وبقيت الخطة كاملة محصورة في أولئك الأربعة، لكن أضيف إليهم شخصان هما: قائد الاستخبارات العسكرية، محمد عودة، الذي اغتيل لاحقاً في نهاية مايو 2026، وكذلك رافع سلامة الذي كان مسؤولاً عن «لواء خان يونس»، وكان مقرباً من الضيف وقتل برفقته.
وتعود جذور هجوم «7 أكتوبر»، وفق ما أكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، في تقارير عدة عن الهجوم، إلى سنوات طويلة قد تمتد لعقد كامل، تحديداً لعام 2014، وهو العام الذي شهد حرباً استمرت 51 يوماً، واستغلت فيها «القسام» سلاح الأنفاق، لمباغتة الجيش الإسرائيلي داخل مواقعه من خلال التسلل عبرها خلف تمركز تلك القوات.
الضيف وزيارة نموذج الدبابة
في المقطع الخاص بمحمد الضيف، توجه الرجل بشكل واضح، في حديث بدا أنه سُجل قبل سنوات وكان ذلك مقطعاً صغيراً منها، برسالة إلى قيادات ميدانية في «القسام»، وقال إن «المطلوب هو نوع من التقدم والمبادرة بما يمكن أن يغير مجرى التاريخ».
لكن الضيف ظهر في جزء آخر من المقطع، خصوصاً عند إعلانه بدء الهجوم في صباح 7 أكتوبر، وبدا معولاً بشدة على «مشاركة أهالي الضفة والقدس والفلسطينيين الذين يحملون جنسية إسرائيل»، وقال لهم: «مهمتكم عظيمة، فانهضوا واستعدوا وتأهبوا، وارفعوا من تكلفة الاحتلال».
ولفتت زيارة الضيف بينما كان داخل مركبة إلى موقع لمجسم دبابة عسكرية إسرائيلية. وكان «ركن التصنيع العسكري» في «القسام» جهّز النموذج لمحاكاة الدبابة الإسرائيلية قبل نحو 4 أعوام أو أكثر من هجوم السابع من أكتوبر.
وكان برفقة الضيف في تلك الجولة التي يبدو أنها جرت قبل الهجوم بنحو عام، مروان عيسى ومحمد السنوار، وكذلك أيمن نوفل قائد «لواء الوسطى» في «القسام»، الذي أدار لفترة جهاز «الاستخبارات»، وكانوا يتحدثون عن قدرة المقاتل على التعامل مع استهدافها في أي معركة.
وتحدث الضيف عن الأسلحة البسيطة التي صنعتها «كتائب القسام» من خلال «المهندسين الذين أبدعوا في إحداث تقدم كبير»، كما قال في أحد المقاطع، حينما كان يتحدث عن «صواريخ القسام» أمام إسماعيل هنية، ويحيى السنوار اللذين قادا «حماس» على الترتيب وقتلتهما إسرائيل بشكل منفصل.
وقال مصدر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، تعليقاً على المقاطع، إن ما أظهرته من زيارة لمواقع متقدمة قريبة من مواقع الجيش الإسرائيلي «لم تكن مسألة عارضة بل تكررت ونفذها السنوار وقيادات أخرى من المجلس العسكري لـ(القسام)، وكان يُعتقد حينها حتى في أوساط مقاتلي الكتائب أنها زيارة تفقدية».
ووفقاً لما سمحت به الرقابة العسكرية الإسرائيلية قبل أقل من شهر، فإنه تم رصد تحركات للضيف ليلة هجوم 7 أكتوبر، وهو ينزل إلى نفق تحت الأرض مخصص لقيادة العمليات، ورصدت تحركات لأشخاص من منظومة الصواريخ يتحركون باتجاه مرابض مخصصة لإطلاقها، لكن إسرائيل قدرت أنها عملية تضليل.
وتظهر وثائق خاصة بـ«القسام»، ظهرت في المقاطع، أن أوامر بدء الهجوم كانت تتضمن «تفعيل خطط الخداع، والتضليل والتشتيت بما فيها تحركات قيادات الكتائب وكذلك قائد الحركة في إشارة ليحيى السنوار».
مروان عيسى يعد برفع التحدي
تحدث مروان عيسى في مقاطع «القسام» التي «سجلت بعد حربي 2014 و2021»، كما يؤكد مصدر من «حماس» لـ «الشرق الأوسط»، عن أهمية «صنع تاريخ جديد»، مشيراً إلى أن «ما كان يجري في السجون الإسرائيلية فرض على (القسام) رفع التحدي، وفرض عليها خيار أسر جنود إسرائيليين لإجراء صفقات تبادل». وتوعد إسرائيل بالقول إنها ستواجه «أياماً سوداء».
وكان عيسى في التسجيلات عن حرب 2014 يشير إلى تحصينات إسرائيل التي بنتها بعد الحرب، وأنها «لا مثيل لها»، ومع ذلك فقد أكد أن «هناك ثغرات يتم العمل عليها باعتبارها نقاط ضعف، وكلما زاد التحكم بإطلاق النار وإصابة الهدف بدقة، كان العمل أكثر إحكاماً، وأن لدى عناصر (القسام) الإمكانات لذلك وقتل الجنود الإسرائيليين من نقطة صفر بشكل مهين ومذل للجندي الصهيوني»، وفق تعبيره.
وبحسب مصدر من «حماس»، فإن عيسى كان ممن اختاروا إطلاق اسم «العبور المقدس» على هجوم السابع من أكتوبر. وربط المصدر من «حماس» اختيار الاسم بأنه كان كناية عن طبيعتها باعتبارها «لم تجرِ كما حدث سابقاً عبر الأنفاق، التي كانت إسرائيل قد عطلتها نسبياً بالجدار مع غزة، وإنما من خلال اختراقه والتسلل جواً عبر الطائرات الشراعية».
محمد السنوار
لطالما ظل محمد السنوار بعيداً عن الإعلام والحضور العلني، كما هو حال الضيف، وجاء فيديو «القسام» الجديد ليؤكد أنه صاحب «دور رئيسي في تخطيط وتنفيذ (العبور المقدس)»، كما تسميه «حماس».
عند بدء هجوم «7 أكتوبر» كان السنوار يتولى قيادة ركن العمليات، المسؤولة عن مثل هذه الهجمات وغيرها، وظهر في جلسات مغلقة مع قيادات ميدانية ونشطاء، وهو يقول: «نقاتل بالفرد بقناعته وفهمه وانتمائه قبل تسليحه وعتاده».
وتحدث محمد السنوار في مقطع آخر عن قدرة المقاتلين في السيطرة على تجمع أو موقع عسكري إسرائيلي، وما يمكن أن يفعلوه من قتل وأسر، بطريقة غير معهودة في ذهنية وذاكرة الإسرائيليين، قائلاً: «وقتها أنت بتكون وصلت لمرحلة كسر إرادته القتالية».
وعلى طريقة شقيقه يحيى الذي كان قد تحدث عن حرب إقليمية وعالمية، قال محمد لقيادات ونشطاء «القسام»، إنه «لن يجمع شمل الأمة إلا بحدث ضخم يمثل نهاية هذا الكيان الذي سيجعل الأمة مُجمعة أن الخلافة في بيت المقدس»، في إشارة إضافية إلى التعويل على تحرك جبهات أخرى مع انطلاق «7 أكتوبر».
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واشنطن تشترط ربط «اتفاق الإطار» بقرار القوة البديلة لـ«يونيفيل»
جنود حفظ سلام هنود من القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» خلال دورية في قرية الماري بقضاء حاصبيا جنوب لبنان (أ.ب)
يواكب لبنان الرسمي والسياسي الحصيلة الأولية للمشاورات التي يجريها مندوب فرنسا لدى مجلس الأمن الدولي بالتنسيق مع زميله الأميركي وممثلي الدول الأعضاء فيه للتوافق على القوة البديلة التي ستحل محل القوات الطوارئ الدولية «يونيفيل» باقتراب انتهاء مهامها في جنوب لبنان، نهاية العام الحالي، لقطع الطريق على حصول فراغ على أن تحظى بغطاء من الأمم المتحدة. ويتطلب ذلك أن تواصل «يونيفيل» بعض مهامها في الجنوب ريثما يتم التفاهم على تشكيل القوة البديلة بقرار يصدر عن مجلس الأمن، بشرط أن يلحظ الدمج بـ«اتفاق الإطار» وذلك بإصرار من واشنطن التي تفاهمت حوله مع باريس.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن المشاورات بين أعضاء مجلس الأمن الدولي تتمحور حول مسودّة شبه نهائية أعدتها باريس بالتنسيق مع واشنطن لتشكيل القوة البديلة، آخذة في الحسبان السماح لـ«يونيفيل» بأن تواصل مهامها في المرحلة الانتقالية التي تفصل بين مغادرتها الجنوب نهائياً وبين التوصُّل إلى قرار بتشكيل القوة البديلة وإخراجها من التجاذبات.
معارضة من «الثنائي الشيعي»
في المقابل، فإن الدمج بين القرار الخاص بتشكيل القوة البديلة و«اتفاق الإطار» يلقى معارضة من قبل «الثنائي الشيعي» انطلاقاً من رفضه له ورهانه على «مذكرة التفاهم» الإيرانية - الأميركية، وأن عودته عن رفضه تعني حكماً بأن «الإطار» أخذ طريقه إلى التدويل بعد أن أُلحق بقرار أممي يحظى بتأييد مجلس الأمن من دون أن يواجه بحق النقض (فيتو)، وتحديداً من روسيا والصين.
وفي هذا السياق، قالت مصادر وزارية مواكبة لمروحة المشاورات الفرنسية - الأميركية انطلاقاً من المسودة شبه النهائية التي أعدتها باريس، إنها ما زالت محور نقاش بين الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن، ولم تستقر حتى الساعة على صيغة نهائية. وأكدت أن واشنطن لا تمانع من حيث المبدأ التوافق على القوة البديلة ومهامها، بدءاً بالترتيبات المطلوب منها أن تتخذها في الجنوب، مشترطةً بأن يلحظ إلحاق «اتفاق الإطار» به من خلال إدراجه في صلبه بفقرة خاصة، كونه يدعم الجهود الرامية لتطبيق القرار الدولي 1701 بوصفه الإطار القانوني، كما يطالب لبنان، لخريطة الطريق التي ستوكل إلى القوة البديلة.
الشاهد الدولي الوحيد
ولفتت المصادر إلى أن ما يهم لبنان قطع الطريق على حصول فراغ في الجنوب، وهو يترك لمجلس الأمن تشكيل القوة البديلة على ألاّ تنسحب نهائياً من الجنوب قبل التوافق عليها وتحديد مهامها. وقالت إن المطلوب منها في المرحلة الانتقالية إزالة الألغام التي زرعتها إسرائيل على امتداد ما يُعرف بالخط الأصفر رغم أن جيشها ماضٍ بتوسيعه بضم بلدات تقع معظمها في قضاء صور.
ذلك بالإضافة إلى مهمة «يونيفيل» بمرافقة القوافل الإنسانية لإيصال مساعدات للقرى المحاصرة، وتحديداً المسيحية منها، ورصد الانتهاكات الإسرائيلية خلال فترة تقليص وجودها العسكري التي تلي انتهاء التفويض. وشددت المصادر على ضرورة وجود القوة الدولية طوال هذه المرحلة حتى لو اقتصر دورها على تعداد الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية والتدخل إذا أمكن لحل الإشكالات الطارئة بوصفها الشاهد الدولي على ما تتعرض له البلدات المحتلة من انتهاكات وتدمير ممنهج لما تبقى فيها من منازل.
رأت المصادر أن واشنطن تبدي انفتاحاً محدوداً على مواصلة «يونيفيل» بعض مهامها في المرحلة الانتقالية، لكنها في المقابل ترفض أن يصدر قرار عن مجلس الأمن يتعلق فقط بتشكيل القوة البديلة ما لم يُدمج به «اتفاق الإطار»، لئلا تضطر إلى ممارسة حقها بنقضه ما يعوق صدوره، ومن ثم، فإن الوضع في لبنان سيبقى أسير الوضع الراهن الذي يتخبط فيه. وبذلك سيفقد لبنان فرصة الانتقال من المربع الأول المأزوم إلى ما يفتح الباب أمام تفعيل الدور الأممي لجدولة الانسحاب الإسرائيل على مراحل مقابل الالتزام بجمع سلاح «حزب الله»، وهذا ما يضع الأخير أمام مسؤوليته باتخاذه قراراً جريئاً في هذا الخصوص، آخذاً في الحسبان الاختلال في ميزان القوى وعدم قدرته على أن يستعيد دوره لتحرير الجنوب كما يدّعي مسؤولوه.
هل يتنازل لبنان لإيران؟
نقلت المصادر عن دبلوماسي أميركي، فضّل عدم ذكر اسمه، قوله بأن عدم تحقيق الدمج نزولاً عند رغبة «الثنائي الشيعي» بطلب من إيران، يعني أن لبنان وافق على تقديم تنازل مجاني لإيران بلا أي ثمن سياسي، وهي التي تربط المسار التفاوضي اللبناني بـ«مذكرة التفاهم» الإيرانية - الأميركية، مع أنها ليست في الموقع الذي يسمح لها بفرض شروطها بعدما دفعت أثماناً غالية. وأضاف الدبلوماسي، بحسب المصادر، بأن «حزب الله» ليس أفضل حالاً من إيران، وهو ألحق الكوارث بلبنان من جراء إسناده لغزة وإيران وتفرّده بقرار السلم والحرب، ولم يعد في مقدوره بأن يستعيد قدراته العسكرية رغم ما يدّعيه أكثر من مسؤول فيه بعد أن مُني بضربات عسكرية قاسية، ومن ثم، من غير الجائز الرضوخ لشروطه بعد أن تراجع دوره، واقتصر على الدفاع عن النفس.
وكشفت المصادر أن فرنسا أوكلت إلى مندوبها في مجلس الأمن التواصل مع نظرائه، وتحديداً الصيني والروسي للتوصل إلى قرار يحسم الجدل حول اختيار القوة البديلة، ويحظى بتأييد سفراء الدول الدائمة العضوية فيه، مبدياً ارتياحه لعودة الحرارة إلى العلاقات الأميركية - الفرنسية التي مهّد لها اجتماع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ووزير خارجيته جان نويل بارو بوزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو على هامش استضافة باريس قمة الدول السبع.
«فيتو» روسيا والصين
رداً على سؤال، قالت المصادر إن روسيا والصين هما الآن محور الاتصالات من قبل الولايات المتحدة وفرنسا لضمان عدم استخدامهما الـ«فيتو» لتعطيل القرار الذي سيصدر عن مجلس الأمن، في مقابل قيام إيران بتشغيل محركاتها لتطويق الجهود الأميركية - الفرنسية التي تقف وراء الدمج بين الـ1701 و«اتفاق الإطار» بقرار واحد، بينما تسعى باريس من خلال مندوبها في مجلس الأمن لتسويق مسودة شبه نهائية حول جنوب لبنان أعدتها بالتوافق مع واشنطن وقاعدتها الأساسية الدمج بينهما.
وقالت إن عدم اعتراض لبنان عليها يعني حكماً بأن رهان إيران كرافعة لـ«الثنائي الشيعي» على روسيا والصين، أو إحداهما على الأقل، بوضع «فيتو» لمنع صدور قرار الدمج، يمكن أن يتضاءل بذريعة أنهما لا يمكنهما التصويت ضد قرار لا يعترض عليه لبنان ولا يرفضه، بينما تبقى الأنظار مشدودة إلى تل أبيب، والاتكال على واشنطن لإقناعها بمسودة القرار، وإنما بعد انتهاء المرحلة الانتقالية بتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.
ويبقى السؤال: كيف سيتصرف لبنان في حال تعذّر صدور قرار باستخدام واشنطن حقها بالـ«فيتو» ما لم يؤخذ بوجهة نظرها بدمج القرار 1701 بـ«اتفاق الإطار»؟ ومَن يتحمّل مسؤولية تمديد الاحتلال الإسرائيلي للجنوب بحصول فراغ بغياب أي قوة أممية لـ«يونيفيل»؟
أول ظهور لإلهام أحمد بمجلس الشعب بعد تأديتها اليمين الدستورية أمام الشرعhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5346958-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
أول ظهور لإلهام أحمد بمجلس الشعب بعد تأديتها اليمين الدستورية أمام الشرع
إلهام أحمد تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس أحمد الشرع السبت بعد تعيينها نائبة في مجلس الشعب بحضور رئيس المجلس د. عبد الحميد العواك (سانا)
تناقلت مواقع إعلامية مقاطع فيديو لظهور القيادية الكردية في «الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا» سابقاً، إلهام أحمد، في جلسة مجلس الشعب السوري الأحد، في أول مشاركة لها بعد تعيينها عضواً بالمجلس بموجب «المرسوم الرئاسي رقم 200 لعام 2026».
وظهرت أحمد بين زملاء لها من النواب خلال فترة الاستراحة بعد الجلسة الأولى بالمجلس، كما ظهر البرلماني الكردي عبد الحكيم بشار يرحب بها، مهنئاً بتعيينها في مجلس الشعب السوري.
وكانت القيادية الكردية قد أدت، السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس السوري، أحمد الشرع، في «قصر الشعب» بدمشق، بصفتها عضواً في المجلس.
وكان المرسوم الرئاسي الذي صدر يوم الخميس الماضي، قد قضى بتعيين إلهام حنان أحمد عضواً في مجلس الشعب، لشغل مقعد شاغر ضمن فئة الأعضاء المستقلين، وذلك استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري و«المرسوم رقم 143».
وبعد تعيينها، لا تزال هناك 4 مقاعد شاغرة؛ 3 منها مخصصة لـ #السويداء، والرابع شاغر لوفاة عضو مجلس الشعب عن محافظة إدلب محمد كلثوم.
التعيين يأتي بعد أشهر من إعلان حلّ «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» في إطار اتفاق دمج ضمن مؤسسات الدولة المركزية.
ووقع الرئيس السوري، أحمد الشرع، وقائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي، في 10 مارس (آذار) 2025، اتفاقاً يقضي بوقف إطلاق النار واندماج «قوات سوريا الديمقراطية» ضمن مؤسسات الدولة، وجرى الاتفاق على بدء عملية دمج القوات الكردية في المنطقة، وتشكيل فرقة عسكرية تضم 3 ألوية من «قوات سوريا الديمقراطية»، إضافة إلى تشكيل لواء لـ«قوات عين العرب»، ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب.
وفي أغسطس (آب) الماضي، وبعد تصعيد عسكري مع دمشق، أعلن قائد «قوات سوريا الديمقراطية»، مظلوم عبدي، حلّ قواته التي شكّل الأكراد عمودها الفقري وتصدّت لتنظيم «داعش»، قبل أن يعيّنه الرئيس أحمد الشرع مستشاراً له.
في شان متصل، قالت عضو مجلس الشعب السوري إلهام أحمد إنه سوف تُشكَّل لجنة من سكان مدينة عفرين تتألف من 5 أشخاص لحمل مطالب سكان المدينة ومناقشتها مع الرئيس السوري أحمد الشرع. علماً بأن إلهام أحمد تنحدر من هذه المدينة التي تتبع محافظة حلب شمال سوريا.
وأضافت أن استمرار وجود عناصر مسلحة من خارج منطقة عفرين، شمال حلب، يشكّل عائقاً أمام استكمال عودة الأهالي إلى مناطقهم الأصلية، مشددة في الوقت نفسه على أن عودة النازحين إحدى ثمار اتفاق الاندماج مع الدولة السورية.
وأضافت أحمد، في تصريح لـ«نورث برس»، أن المنطقة وقراها تشهد تجاوزات متنامية، «تشمل الاستيلاء على المنازل والأراضي الزراعية، والاستحواذ على موسم الزيتون، وفرض رسوم غير قانونية، إلى جانب التضييق على السكان».
وأوضحت أن الاستيلاء على ممتلكات الأهالي يحرم المهجّرين من حقهم في العودة، مشيرةً إلى أن بعض العائدين اضطروا إلى استئجار منازل بسبب عدم تمكنهم من استعادة بيوتهم.
وعبّرت أحمد عن رفضها «التصرف في ممتلكات المواطنين ومصادر رزقهم خارج الأطر القانونية»، محمّلةً وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية المسؤولية عن حماية المدنيين، وضبط الوضع الأمني، «ووضع حد للتجاوزات التي تحدث في المنطقة». ودعت إلى «الاستجابة العاجلة لشكاوى الأهالي، ومعالجة الملفات بشفافية، وإعادة الحقوق إلى أصحابها، بما يسهم في ترسيخ السلم الأهلي وتحقيق الاستقرار المستدام».
يذكر أنه عادت دفعات من نازحي عفرين في الجزيرة السورية إلى مناطقهم الأصلية خلال الأشهر الماضية، بموجب الاتفاق بين الحكومة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية»، في إطار «اتفاق الدمج الوطني».