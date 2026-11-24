قالت بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات، يوم الاثنين، إن الأرقام القياسية في عمليات التجاوز والمنافسة المتقاربة أسهمت في نجاح «سباق جائزة لاس فيغاس الكبرى» الذي نفدت تذاكره بالكامل، متجاوزة بذلك المخاوف المبكرة بشأن الطلب على التذاكر، حيث فاز ماكس فرستابن بسباق مثير، متقدماً على لاندو نوريس سائق مكلارين.

وتفوَّق فرستابن بفارق 0.639 ثانية على نوريس يوم الأحد، ليحقِّق انتصاره الثالث في لاس فيغاس خلال 4 سنوات، بينما أكمل أوسكار بياستري، زميل نوريس في مكلارين، منصة التتويج.

وأشارت «فورمولا 1» إلى أن السباق المكون من 50 لفة على حلبة «ذا ستريب» الشهيرة شهد 352 عملية تجاوز، و35 تغييراً في الصدارة، حيث أدى توزيع الطاقة وأنماط التجاوز والمسارات المستقيمة الطويلة إلى معارك متقاربة في جميع أنحاء الحلبة.

وقال نوريس، الذي تصدَّر السباق لفترة وجيزة بعد تقدمه من خارج مراكز النقاط، إن المنافسة كانت ربما من أفضل سباقات «فورمولا 1» على الإطلاق من وجهة نظر المشاهدين، على الرغم من تحفظه بشأن الدور الذي لعبه توزيع طاقة البطارية.

وأضاف نوريس: «من الناحية التنافسية، ومن وجهة نظر المشاهدين، أعتقد أنه كان ربما أفضل سباق (فورمولا 1) على الإطلاق».

وتابع: «المشكلة هي أن بعض عمليات التجاوز لم تكن تجاوزات حقيقية، فأنت تضغط على زر وضع التعزيز لتتجاوز منافسك».

وأكمل: «لكن السباق كان جيداً، في ظلِّ التنافس على المراكز، وكان هناك كثير من الجوانب الإيجابية فيه».

وواجه سباق لاس فيغاس تساؤلات في الفترة التي سبقت انطلاقه بشأن مبيعات التذاكر، إذ كان من المتوقع أن يؤثر الطقس البارد غير المعتاد، بالإضافة إلى حسم لقب البطولة بالفعل، سلباً على الطلب.

وحسم كيمي أنتونيلي بالفعل لقب بطولة السائقين، كما حسم فريقه مرسيدس لقب بطولة الصانعين قبل التوجه إلى لاس فيغاس.

وأعاقت الأمطار التجارب يوم الجمعة، لكن أمسيتَي السبت والأحد كانتا صافيتين ومنعشتين، وامتلأت المدرجات بالجماهير.

وقال نوريس إن المنافسة قد تتحسَّن في ظلِّ نظام محركات «فورمولا 1» المخطط له في عام 2030. وأعلن الاتحاد الدولي للسيارات، يوم الجمعة، عن إطار عمل متفق عليه لاستخدام محركات الـ8 أسطوانات سعة 2.1 لتر مزود بشاحن توربيني، أخف وزناً وأقل تعقيداً، مع استخدام وقود مستدام وتقنية هجينة محدودة.

وأضاف السائق البريطاني: «أنا واثق من أننا كنا سنشاهد العدد نفسه من التجاوزات حتى من دون الطريقة الحالية لاستخدام البطارية، وكنا سنستمتع بالأمر أكثر بوصفنا سائقين، لأننا كنا سنتمكَّن من القيادة بأقصى سرعة دون الحاجة إلى التفكير في استعادة الطاقة أو إدارة البطارية ومواعيد استخدامها، وكل هذه التفاصيل».

وتابع: «لذلك نعم، كان يمكننا أن نكون أفضل من ذلك. تخيلوا (ما سيحدث) عام 2030. يا إلهي، سيكون ذلك أفضل سباق تشاهدونه على الإطلاق».

وقالت «فورمولا 1» إن سباق الأحد كان الحدث 21 على التوالي الذي تباع تذاكره بالكامل هذا الموسم، وسلطت الضوء على الأهمية التجارية المتزايدة لمدينة لاس فيغاس، التي أصبحت جزءاً أساسياً من توسع هذه الرياضة في الولايات المتحدة.

وشهدت الأيام القليلة الماضية الإعلان عن 7 شراكات كبرى، من بينها صفقات مع «نايكي»، و«بنك ستاندرد تشارترد»، وشركة «ووب» المتخصصة في الأجهزة القابلة للارتداء الخاصة باللياقة البدنية، ومن المقرر أن تبدأ جميعها في عام 2027.

وأعلنت شركة «أبل» أنها ستبث جميع حصص التجارب التأهيلية وسباقات أكاديمية «فورمولا 1» في الولايات المتحدة بداية من العام المقبل.

وأعلنت «فورمولا 1» أن سباق لاس فيغاس حقق أثراً اقتصادياً تراكمياً بلغ 3.2 مليار دولار في جنوب ولاية نيفادا منذ انطلاقه في عام 2023.

وأضافت أن حدث عام 2025 استقطب 165 ألف زائر من 49 دولة، وحقق 43 مليون دولار من العائدات الضريبية لحكومتي الولاية والسلطات المحلية، ووصل إلى جمهور عالمي يزيد على 67 مليون شخص.

ومن بين المشاهير الذين حضروا سباق يوم الأحد كيم كارداشيان، وجورج لوكاس مبتكر سلسلة أفلام حرب النجوم، والممثلان آدم ساندلر وكيانو ريفز، وليزا عضوة فرقة بلاك بينك.

كما مثلت ليزا فريق «فيراري» في مسابقة للمشاهير قبل السباق، نظمتها «فورمولا 1» وشركة «ليغو»، حيث قاد منسقو الأغاني والممثلون والرياضيون والشيف جوردون رامسي، سيارات «فورمولا 1» صغيرة ومضيئة من مكعبات ليغو، وفاز منسق الأغاني الأسترالي فيشر، ممثل فريق رد بول، بالحدث الترفيهي.

وقال ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي لـ«فورمولا 1»، في بيان: «أظهرت لاس فيغاس مرة أخرى القوة الاستثنائية لسباقات (فورمولا 1)».

وأضاف: «من السباقات المثيرة على الحلبة إلى تجمع المشجعين وقادة الأعمال العالميين وشخصيات بارزة من عالم الترفيه والثقافة، أظهر الحدث قدرتنا الفريدة على توحيد العالم».